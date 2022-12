Time-lehti valitsi Volodymyr Zelenskyin vuoden henkilöksi

Vuoden henkilöksi valitaan henkilö tai taho, joka on tehnyt suurimman vaikutuksen vuoden aikana millä tahansa tavalla.

PErinteikäs Time-aikakauslehti on valinnut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin vuoden henkilöksi. Valinnan perusteena on urhea vastarinta, jota Ukraina on tehnyt sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi maahan helmikuussa.

Zelenskyi on lehden päätoimittajan Edward Felsenthalin mukaan syöpynyt ihmisten mieleen kaikkialla maailmassa tavalla, jota ei ole nähty vuosikymmeniin.

Valinta ei ole sinänsä arvonimi tai tunnustus, vaan vuoden henkilöksi valitaan henkilö tai taho, joka on tehnyt suurimman vaikutuksen vuoden aikana millä tahansa tavalla.