Aleksei Navalnyin tytär kertoo Time-lehdelle syyt, miksi Putin haluaa tuhota hänen isänsä

Darja Navalnaja, 21, toivoo, että ihmiset yhdistäisivät voimansa Vladimir Putinin voittamiseksi.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tytär on huolissaan isänsä voinnista vankilassa. Time-lehden julkaisemassa kirjoituksessa Darja Navalnaja, 21, pelkää, että eristys tuhoaa hänen isänsä henkisesti ja fyysisesti.

Navalnyi siirrettiin marraskuussa eristysselliin, jossa hän on ollut useasti aiemminkin – edellisen kerran syyskuussa. Virallisesti eristyksen syyksi on ilmoitettu, että Navalnyi on ”törkeä lainrikkoja”.

Navalnyin tiedottaja on sanonut, että eristyksen syy on oikeasti Ukrainan sodan kritisointi. Myös tyttären mukaan syyt eristykseen ovat tekaistuja.

– Oikea syy rangaistuksille on tietenkin se, että Navalnyi ei hyväksy Ukrainan sotaa ja vastustaa Putinin hallintoa, Yhdysvalloissa Stanfordin yliopistossa opiskeleva tytär kirjoittaa.

Navalnajan mukaan Venäjän hallinto on aina pohjautunut korruptiolle ja nyt myös sodalle. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä, joiden avulla Putin pitää kiinni vallasta, ja presidentti on siksi valmis tuhoamaan kaikki, jotka paljastavat totuuden.

Tyttären mielestä Putinia motivoi myös henkilökohtainen viha Navalnyitä kohtaan, sillä tämä on ollut pitkään presidentin heltymättömin vastustaja.

Aleksei Navalnyi ja Darja Navalnaja vuonna 2019.

Tytär kuvailee tekstissään isänsä oloja vankilassa. Hän kertoo esimerkiksi, että hänen isänsä on hyvin pienessä sellissä, eikä Navalnyin luona saa enää käydä vieraita.

– Olen ylpeä, että olen isäni tytär ja kuljen leuka pystyssä, kun tiedän, että epäinhimillisistä olosuhteista huolimatta isäni on vastustanut Ukrainan sotaa ja kehottanut venäläisiä vastustamaan sitä.

– Vankilan johto on tehnyt selväksi, että Navalnyilla ei ole oikeuksia vankilassa.

Tyttären mukaan hänen isänsä ei saa enää edes tavata asianajajiaan, vaan kaikki kommunikointi pitää hoitaa vankilan henkilökunnan kautta. Asianajajat eivät voi myöskään havainnoida Navalnyin terveydentilaa, sillä paikan päällä tehtävissä tapaamisissa heidän välillään on sumennettu lasi.

– Se on ainutlaatuista jopa Venäjän oikeuslaitoksen mittapuulla.

Aleksei Navalnyi osallistui mielenosoitukseen Moskovassa helmikuussa 2020.

Kesäkuussa Navalnyi siirrettiin IK-6-vankilaan, jota hänen liittolaisensa ovat kuvanneet yhdeksi Venäjän pelottavimmista. Navalnyi valmistautuu tällä hetkellä oikeudenkäyntiin, jossa häntä uhkaa jopa 30 vuoden vankeusrangaistus. Navalnyi istuu tällä hetkellä petoksesta saatua rangaistusta. Hän on kutsunut saamaansa tuomiota ja uusia syytteitä tekaistuiksi.

Navalnyi vangittiin vuonna 2021, kun hän palasi Venäjälle Saksasta, jossa hän toipui myrkytysyrityksestä, josta hän syyttää Putinia ja Venäjän turvallisuuspalvelua FSB:tä.

Aleksei Navalnyi lokakuussa 2022. Hän osallistui oikeuden käsittelyyn videoyhteydellä.

Myös Yhdysvallat on sanonut olevansa huolissaan oppositiojohtajan kohtelusta. Yhdysvallat on vaatinut Navalnyin välitöntä vapauttamista. Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Ned Price sanoi syyskuussa, että Navalnyin kohtelu on ”todiste poliittisesti motivoituneesta häirinnästä”.

Vankilaolojen lisäksi Darja Navalnaja kertoo, millainen Navalnyi on isänä. Hänen mukaan hänen isänsä on määrätietoinen, ahkera ja karismaattinen johtaja, mutta myös hauska, välittävä ja mahtava isä, joka oli läsnä lastensa elämässä. Silti tyttären lapsuutta leimasi jatkuva pelko, että hänen isänsä vangitaan.

– On mahdotonta tottua ajatukseen, että läheinen voidaan vangita tai tappaa koska vain tekaistusta syystä.

Tytär toivoo, että Putinin vastustajat yhdistäisivät voimansa.

– Putin on voitettava. Hän ei ole uhka ainoastaan Venäjälle, vaan koko maailmalle.