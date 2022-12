Öljy teki hylkiöprinssi Muhammad bin Salmanista jälleen kaikkien kaverien. Nyt pallo pomppii hänelle, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Joskus elämä vain hymyilee!

Pari vuotta sitten Saudi-Arabian kruununprinssi Muhammad bin Salman oli maailman hylkiö, joka liitettiin toimittaja Jamal Khashoggin julmaan paloittelumurhaan. Mutta katsokaapa nyt.

Jalkapallon MM-kisoissa kruununprinssi myhäili Fifa-pomo Gianni Infantinon vierellä. Keskiviikkona Kiinan presidentti Xi Jinping aloittaa vierailun Saudi-Arabiassa. Kruununprinssi on kaiken keskipisteessä. Hänen maallaankin menee hyvin. Perivihollinen Iran on mielenosoitusten sekoittama.

Tiistaina Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin hylkäsi kruununprinssin murhasyytteen, jota Khashoggin morsian Hatici Cengiz ajoi. Saudiarabialainen toisinajattelija Khashoggi eli maanpaossa Yhdysvalloissa, mutta Saudi-Arabian agentit surmasivat hänet Istanbulissa. Yhdysvaltain tiedustelutietojen mukaan kruununprinssi oli hyväksynyt murhan.

Kruununprinssi on vuosia johtanut Saudi-Arabiaa, koska hänen isänsä kuningas Salman on vanha ja sairas. Muhammad bin Salman joutui juonittelemaan päihittääkseen valtaistuinta kärkkyvät serkkunsa, mutta selviytyi voittajana. Tänä syksynä hän virallisti asemansa kansainvälisesti nimittämällä itsensä pääministeriksi.

Tämä on muodollinen syy, jonka vuoksi presidentti Joe Bidenin hallinto ajoi syytesuojaa kruununprinssille. Asia on jokseenkin kiusallinen Bidenille, joka vaalikampanjansa aikana kutsui Saudi-Arabiaa ”paariavaltioksi” Khashoggin murhan ja maan Jemenissä käymän sodan vuoksi. Amnesty International on kutsunut syytesuojaa ”kuvottavaksi petokseksi”.

Gianni Infantino ja Muhammad bin Salman seurasivat Qatarin emiirin Tamin bin Hamad al Thanin avajaispuhetta jalkapallon MM-kisoissa.

Muutama kuukausi sitten kruununprinssi petti ja nolasi Bidenin. Tämä kävi kesällä nöyryyttävällä vierailulla Saudi-Arabiassa. Maan öljy on entistä tärkeämpää, koska Venäjän öljyn tulo markkinoille on vaikeutunut sen Ukrainassa käymän hyökkäyssodan jälkeen. Kruununprinssi ymmärsi ongelmia ja lupaili kaikenlaista.

Sitten Saudi-Arabian ja Venäjän hallitsema öljyntuottajajärjestö Opec+ leikkasi öljyntuotantoa. Yhdysvalloissa epäiltiin, että kyseessä oli tarkoituksellinen yritys kiihdyttää inflaatiota, jotta Bidenin republikaanivastustajat menestyisivät marraskuun välivaaleissa.

Kruununprinssin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin suhteet ovat lämpimät. G7-maiden ja EU:n Venäjän öljyn hinnalle sodan vuoksi määräämä katto tuskin miellyttää Saudi-Arabiaa ja muitakaan öljyntuottajia. Toimiessaan se voisi laskea öljyn maailmanmarkkinahintoja yleisemminkin. Lisäksi samaa menetelmää voitaisiin joissain oloissa soveltaa vaikkapa Saudi-Arabiaan.

Jalkapallo kiinnostaa. Vuonna 2018 Venäjän MM-kisoissa Muhammad bin Salman ja Vladimir Putin seurasivat Venäjän ja Saudi-Arabian ottelua.

Juuri nyt kukaan ei halua suututtaa kruununprinssiä ja hänen öljyvaltaansa. Saudi-Arabiasta katsoen vihreä siirtymä on vitsi.

Vaalimalla suhteita Putiniin ja rakentamalla niitä Xin kanssa kruununprinssi pitää Bidenin varpaillaan.

Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian erityissuhde on kestänyt 1940-luvulta lähtien. Sekään ei välttämättä ole ikuinen. Jos länsimaat vaatisivat Saudi-Arabialta demokratisoitumista ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, sen öljyllä olisi muitakin ottajia.

Kruununprinssi yrittää modernisoida maataan. Tämä etenee vähän niin ja näin. Suunnitellut taloushankkeet ovat henkeäsalpaavia, mutta monien mielestä osin toteuttamiskelvottomia.

Naisten oikeuksia on muodollisesti parannettu, mutta niiden ajamisesta voi silti yhä häkki heilahtaa. Ihmisoikeuspuheita haittaa se, että maa mestaa ihmisiä.

Qatarin esimerkin mukaan kruununprinssi haluasi tehdä Saudi-Arabiasta urheiluvaltion. Jalkapallojoukkueen voitto Argentiinasta MM-kisoissa toi kansalaisille vapaapäivän. Saudi-Arabia aikonee hakea vuoden 2030 kisoja Egyptin ja Kreikan kanssa. Vaikeuksiin Englannin Valioliigassa joutuneen supertähti Cristiano Ronaldon huhutaan muuttavan Saudi-Arabiaan jättipalkalla. Viime vuonna Valioliigaseura Newcastle siirtyi saudiomistukseen. Vaikka lajifanaatikot tuhahtelevat, Saudi-Arabian kasvojenpesu etenee. Ei ihme, että Infantino viihtyy kruununprinssin vierellä.

Miehen, jonka seuraa kaikki nyt haluavat.