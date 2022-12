Indonesia kielsi seksin avioliiton ulkopuolella – koskee myös turisteja

Pariskunnat eivät saa asua yhdessä tai harrastaa seksiä ennen avioliittoa Indonesian uuden rikoslain mukaan.

Indonesia hyväksyi tiistaina uuden lain, joka tekee seksistä avioliiton ulkopuolella rikoksen. CNN:n mukaan Indonesiassa on jatkossa kielletty avioliiton ulkopuolinen seksi ja yhdessä asuminen ennen avioitumista. Lisäksi presidentin loukkaaminen tai kansallista linjaa vastustavat mielipiteet ovat kiellettyjä.

CNN:n mukaan maan kansanedustajat ovat hyväksyneet lain, joka korvaa Hollannin siirtomaa-ajalta peräisin olevan aiemman rikoslain.

CNN:n mukaan tiukka laki tulee jatkossa koskemaan myös turisteja. Turismi on Indonesialle tärkeä elinkeino ja matkailualan yritykset pelkäävät, että uusi laki tulee vaikuttamaan kielteisesti maan houkuttelevuuteen.

Indonesiassa sijaitseva Balin saari on suosittu matkakohde etenkin nuorten ja vielä avioitumattomien keskuudessa. Balin matkailuyhdistysten edustaja Putu Winasara kertoo CNN:lle, että laki voi saada turistit harkitsemaan tarkkaan Indonesiaan matkustamista.

– Meidän näkökulmastamme turismin toimijoina tämä laki on erittäin ongelmallinen, Winasara sanoo.

– Pitäisikö meidän kysyä ulkomaisilta naimattomilta pareilta ovatko he naimisissa vai eivät? Pitääkö turistiparien todistaa, että he ovat naimisissa? hän jatkaa.

Laki on herättänyt laajaa arvostelua myös muun muassa ihmisoikeusjärjestöissä, sillä sen katsotaan polkevan ihmisoikeuksia ja ihmisten vapauksia.

Indonesia on muslimienemmistöinen maa, jossa on viime vuosina otettu CNN:n mukaan käyttöön useita tiukkoja islamistisia lakeja. Osassa maata on kielletty alkoholi ja uhkapelaaminen. Myös julkiset ruoskimiset rangaistuksena muun muassa homoseksuaalisuudesta tai aviorikoksesta ovat käytössä osassa maata.

CNN:n mukaan jatkossa Indonesiassa voi saada vuoden vankeusrangaistuksen seksistä avioliiton ulkopuolella. Ilmoituksen seksistä ennen avioliittoa voivat tehdä muun muassa vanhemmat, jotka epäilevät lapsensa syyllistyvän rikokseen.