Turkin ulko­ministeri: Suomen on poistettava ase­viennin rajoitukset

Ulkoministeri Mevlüt Cavusoglun mukaan aseiden viennin salliminen on yksi edellytyksistä Suomen Nato-jäsenyydelle.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu vaati tiistaina, että Suomi sallii aseiden viennin Turkkiin. Hän sanoi, että viennin salliminen on yksi edellytys Suomen Nato-jäsenyyden ratifioimiselle.

– On tärkeää, että Suomen puolustusministeri on tulossa Turkkiin, koska emme ole saaneet ilmoitusta, jonka mukaan kielto on peruttu. Odotamme sellaista ilmoitusta, Cavusoglu sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) matkustaa tällä viikolla Turkkiin tapaamaan Turkin ulkoministeri Hulusi Akarin.

Suomi teki vuonna 2019 päätöksen olla myymättä aseita Turkille sen jälkeen, kun Turkki hyökkäsi Pohjois-Syyriaan.

Ruotsi teki vastaavan päätöksen vuonna 2019. Syyskuussa Ruotsi ilmoitti sallivansa asekaupan Turkin kanssa uudestaan.

Turkki ei ole ratifioinut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Se julkaisi keväällä listan asioista, joita se vaatii ennen ratifioimista. Listalla maa vaatii muun muassa, että PKK:n, YPG:n ja KCK:n etsintäkuulutetut henkilöt pitää luovuttaa Turkkiin.

Ruotsi luovutti viikonloppuna Turkkiin yhden henkilön. Cavusoglu sanoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että luovutettu henkilö ei kuulunut Turkin vaatimiin henkilöihin.