Paikasta kamppailevat valtaapitävä senaattori ja entinen jalkapallotähti. Kampanjointiin on pantu rahaa ennätysmäiset 400 miljoonaa dollaria.

Yhdysvalloissa Georgian osavaltiossa äänestetään tiistaina välivaalien uusintakierroksella, jossa ratkeaa, vahvistuuko demokraattien hiuksenhieno enemmistö senaatissa vai pystyvätkö republikaanit kaventamaan sitä.

Vaalissa ovat vastakkain istuva senaattori Raphael Warnock, 53, ja hänen haastajansa Herschel Walker, 60. Kumpikaan ei onnistunut lokakuun välivaaleissa saamaan yli puolta annetuista äänistä, joten osavaltion lakien mukaan vaali oli uusittava.

Vaikka demokraattien enemmistö senaatissa ei olekaan uhattuna, muun muassa presidentti Joe Biden on muistuttanut, että sen vahvistaminen olisi elintärkeää. Näin senkin takia, että äkkiväärä demokraattisenaattori Joe Manchin on jo kieltäytynyt tukemasta useita Bidenin hallinnon lakiesityksiä presidentin kauden kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Demokraatit ovatkin kutsuneet mukaan Warnockin kampanjaa avittamaan valovoimaisimman tähtensä, ex-presidentti Barack Obaman.

Republikaaneille taas oli tärkeää pysäyttää demokraattien alkava nousukiito, sillä demokraatit menestyivät välivaaleissa huomattavasti odotettua paremmin, vaikka republikaanit saivatkin hallintaansa edustajainhuoneen enemmistön.

Rahan käytössä eivät kummatkaan puolueet ole niin ikään kitsastelleet, sillä Georgian vaalikampanjointiin on törsätty jo yli 400 miljoonaa dollaria, mikä on eniten Yhdysvaltain välivaalien historiassa.

Ehdokkaat ovat olleet mielipidemittauksissa täysin tasoissa, joten tulosta on mahdoton ennakoida.

Warnock ja Walker ovat hyvin erilaisia ehdokkaita, vaikka kumpikin on afroamerikkalainen. Warnock on 12-lapsisen perheen toiseksi nuorin vesa, jonka isä oli entinen sotilas ja äiti työskenteli puuvillapelloilla. Perhe oli hyvin köyhä.

Vielä tultuaan valituksi senaattoriksi Warnock jatkoi työtään pappina samassa atlantalaisessa kirkossa, jossa kansalaisoikeustaistelija Martin Luther King aikanaan saarnasi. Warnock on teologian tohtori.

Walker puolestaan tunnetaan yhtenä yliopistojalkapallon parhaista pelaajista koskaan.

– Olen aina mestarinne, koska rakastan teitä kaikkia. Me aiomme voittaa nämä vaalit, Walker hehkutti vaalitilaisuudessaan maanantaina CNN:n mukaan.

Ex-presidentti Donald Trumpin tukema Walker on kuitenkin viime aikoina ollut useiden skandaalien kohteena. Walkerin on huhuttu maksaneen abortin kahdelle naiselle, joiden kanssa hänellä on ollut suhde, vaikka hän on julkisuudessa kannattanut abortin täyskieltoa.

Ennakkoäänten perusteella äänestysintoa vaikuttaa löytyvän odotettua enemmän. Perjantaina päättyneessä ennakkoäänestyksessä uurnilla kävi lähes 1,9 miljoonaa äänestäjää. Yhdysvaltain kaakkoisosassa sijaitsevassa osavaltiossa asuu noin 11 miljoonaa ihmistä. Ennakkoäänestyksen aikana äänensä antoi melkein päivittäin 300 000 ihmistä, ja osavaltiossa tehtiin ennätys yksittäisen äänestyspäivän äänimäärissä.

Lähes kolmannes ennakkoon äänestäneistä on mustia, mikä on perinteisesti tarkoittanut demokraattien menestystä. Tätä povaisi myös se, että yli neljännes ennakkoäänestäjistä on alle 50-vuotiaita.

Valtaapitävälle senaattori Warnockille nämä ovat jo neljännet vaalit kahden vuoden sisään. Hän oli ehdolla senaattiin ensimmäisen kerran pari vuotta sitten. Myös vuoden 2020 kisa senaattorin paikasta oli tiukka ja ratkaistiin vasta toisella kierroksella.

Viimeisenä kampanjointipäivänä maanantaina Warnock kannusti yliopisto-opiskelijoita äänestämään.

– Haluan teidän tietävän, että vaikka olisitte jo äänestäneet, tehtävänne ei ole vielä päättynyt. Tehtävänänne on hankkia lisää ääniä myös ystäviltänne, Warnock puhui kampanjatilaisuudessa uutiskanava CNN:n mukaan.

CNN:n mielipidemittauksen mukaan Warnock oli maanantaina niukasti edellä republikaanien Walkeria. Hän ei kuitenkaan pitänyt voittoaan varmana.

– Herschel Walkerilla on vielä mahdollisuus voittaa tämä paikka, Warnock sanoi.