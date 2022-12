Julkiseen keskusteluun on alkanut tulla yhä enemmän viittauksia siihen, ettei Venäjä voittaisikaan sotaa.

Viimeksi marraskuun lopussa Venäjän valtiollisella Rossija 1 -kanavalla keskusteltiin Haagin kansainväliseen tuomioistuimeen joutumisesta.

Ohjelmassa RT-uutiskanavan johtaja Margarita Simonjan vahvisti, että Kremliin vahvasti liitetty eliitti on huolissaan mahdollisuudesta joutua Haagin tuomioistuimeen vastaamaan sotarikoksista. Simonjan sanoi, että hänkin tuntee monia Haagia pelkääviä.

Asiasta kertoi toimittaja ja kolumnisti Julia Davis The Daily Beast -sivustolla.

Simonjan kuitenkin halveksi Haagin tuomioistuinta pelkääviä uhmakkaasti.

– Heidän päälleen voisi sylkeä! Ne, jotka pelkäävät Haagiin joutumista... Heidän pitää olla peloissaan, että Venäjä häviää, että heidät nöyryytetään ja että he pettävät kansansa. Jos me sattuisimme häviämään, Haag tulisi ajankohtaiseksi jopa Kremlin edessä mukulakiviä lakaisevalle katusiivoojalle, Simonjan vaahtosi.

Davis julkaisee Twitter-tilillään liki päivittäin 2–7 minuutin pituisia videoklippejä Venäjän valtiollisen television propagandistien uhosta englanninkielisin tekstityksin. Hän tuntee venäläisen ajattelun, sillä hän on syntynyt Neuvostoliiton aikana Ukrainassa ja muuttanut sittemmin Yhdysvaltoihin.

Toisessa ohjelmassa Rossija 1 -kanavan propagandisti Olga Skabejeva sanoi, ettei sellaista vaihtoehtoa soisi edes ajatella, ettei Venäjä kykenisi saavuttamaan sodassa voittoa.

– Silloin kaikkia pidettäisiin vastuullisina ilman poikkeusta. Ei väliä, olisivatko ihmiset Venäjällä vai ulkomailla. Kaikkia meitä pidettäisiin syyllisinä. Siinä kohdassa ei olisi kyse enää Venäjän olemassaolosta vaan myös Venäjän federaation jokaisen kansalaisen olemassaolosta. Tulevaisuutemme olisi veitsenterällä, Skabejeva huolehti.

Skabejeva lisäsi, että välttääkseen Haagin tuomioistuimen ja sotarikossyytteet, sotakorvaukset ja Ukrainan uudelleen rakentamisen Venäjä tarvitsee sotilaallisten toimien täydellistä tehostamista.

– Meidän on puristettava ja painostettava heitä niin paljon, että he lähestyvät meitä aselevolla tai rauhanprosessin aloittamisella. Muutoin he vaativat meidän antautumistamme, Skabejeva painotti.

Kovista puheista huolimatta sodan kannatus on Venäjällä vähentynyt jyrkästi viime kuukausien aikana.