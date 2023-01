Missä on Jimmy Hoffa?

Helsingin yliopiston vieraileva professori David Witwer uskoo, että Jimmy Hoffan myyttiä käytetään amerikkalaisia työläisiä vastaan.

Missä on Jimmy Hoffa?

Kysymystä on toistettu niin paljon yhdysvaltalaisessa populaarikulttuurissa, että se on pakko kysyä David Witweriltä. Suomessa ei juuri nyt ole parempaa henkilöä siihen vastaamaan.

Witwer on tutkinut Hoffaa vuosikaudet ja kirjoittaa hänestä parhaillaan kirjaa. Nyt Witwer on vierailevana Fulbright-professorina Helsingin yliopistossa.

David Witwer on Helsingin yliopistossa vierailevana professorina. Hän kirjoittaa kirjaa Jimmy Hoffasta.

Suomeen tuloon on syynsä, mutta palataan niihin myöhemmin. Missä se Hoffa oikein on?

Witwerin mukaan ei todennäköisesti enää missään. Hän uskoo, että mafia tappoi ammattiyhdistysjohtajan 30. heinäkuuta 1975 ja poltti hänen ruumiinsa välittömästi jätteenpolttolaitoksessa Detroitin laitamilla. Samaa metodia Detroitin mafia oli käyttänyt aiemminkin.

– Jos minä haluaisin tappaa hänet ja hävittää ruumiin, niin olisin toiminut, Witwer toteaa.

Hoffa johti Yhdysvaltain suurinta ammattiliittoa Teamstersia. Siihen kuului pääasiassa kuljetusalan työntekijöitä, vähän kuin Suomen AKT siis.

Toisin kuin AKT:lla, Teamstersilla oli sidoksia järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Jimmy Hoffa oli omiensa keskuudessa suosittu ay-johtaja.

Yhdysvaltain kongressi yritti saada Hoffan tilille mafiayhteyksistä, mutta ei siinä onnistunut. Hoffan ja kuulustelijana toimineen Robert F. Kennedyn väittelyistä tuli suosittua tv-viihdettä.

Hoffa ei kiistänyt tuntevansa mafiapomoja, mutta hän väitti ettei ihmisten tunteminen ole rikos. Robert F. Kennedy onnistui saamaan Hoffan vankilaan vasta sen jälkeen, kun hänen veljensä John F. Kennedy nimitti hänet oikeusministeriksi.

Kun Hoffa vapautui vankilasta, hän ilmoitti pyrkivänsä uudelleen Teamstersin johtoon. Sitten hän katosi.

Tapausta ei ole koskaan selvitetty, ja mysteeri kiehtoo amerikkalaisia yhä.

Witwer vertasi avausluennollaan Helsingissä Hoffaa Teemu Selänteeseen. Ei siksi, että Selänne olisi tunnettu työväen puolustajana. Witwer vain halusi tehdä selväksi, kuinka tunnettu hahmo Hoffa oli.

Witwerin mukaan Selänteen katoaminen olisi tämän päivän Suomessa yhtä suuri uutinen kuin Hoffan katoaminen aikanaan Yhdysvalloissa.

Jimmy Hoffa ei kiistänyt tuntevansa alamaailman johtohahmoja.

– Hän oli kaikkien lehtien kannessa ja television iltauutisissa, Witwer sanoo.

– Vaikka sinua ei kiinnostanut työväenliike, tiesit kuka hän oli. Hän oli henkilö, jota jotkut rakastivat ja toiset vihasivat.

Witwerin mukaan Hoffassa oli paljon samaa kuin Donald Trumpissa.

– Heillä on hyvin samanlainen tyyli. Molemmat vastustivat oman näkemyksensä mukaan ylikoulutettua eliittiä.

Sellaisia olivat esimerkiksi Kennedyt. Osa kansasta nautti, kun Hoffa uhmasi julkisesti Robert F. Kennedya.

Hoffan suosiota nostivat myös hänen saavutuksensa. Hän onnistui neuvottelemaan kuljetusalan työehtosopimuksen, joka takasi työntekijöille paljon paremmat työehdot kuin heillä nykyisin Yhdysvalloissa on.

Sellaisen miehen maineen lokaaminen sopi mainiosti niille, joille työantajien edut olivat tärkeämpiä kuin työntekijöiden.

Poliisi löysi Jimmy Hoffan auton Red Fox -ravintolan parkkipaikalta. Siellä hänet nähtiin viimeisen kerran.

Yhdysvaltain ammattiyhdistysliike on nykyisin heikossa jamassa. Liittoihin kuuluvien osuus on romahtanut Hoffan ajoista, ja nykyisin vain noin kymmenen prosenttia Yhdysvaltain työvoimasta on järjestäytynyt.

David Witwerin mukaan osasyynä liittojen heikkoon jamaan on Hoffan myytin kestävyys. Hoffasta on tehty lukuisia elokuvia, ja lehdet kirjoittavat edelleen hänen katoamiseensa liittyvistä uusista vihjeistä.

Ammattiliitoilla on Yhdysvalloissa huono maine. Ne yhdistetään mielikuvissa edelleen järjestäytyneeseen rikollisuuteen, vaikka liitot puhdistettiin jo kauan sitten kovalla kädellä.

– Kun ihmiset ajattelevat ammattiliittoa, he kuvittelevat Jimmy Hoffan ja Teamstersin. Se on monille ainoa ammattiliitto, jonka he tietävät, Witwer sanoo.

Presidentti Joe Biden on ilmoittanut monesti tukevansa vahvoja ammattiliittoja. Silti hänkään ei ole saanut läpi niiden asemaa merkittävästi vahvistavia uudistuksia. Kansa ei sellaisia vaadi.

Irishman-elokuvassa esitettiin yksi teoria Jimmy Hoffan katoamisesta.

Onko ammattiliittojen huono maine Yhdysvalloissa sitten ansaittua?

Witwer on oikea mies vastaamaan tähänkin kysymykseen. Hän on tutkinut liittojen korruptiota koko akateemisen uransa ajan.

Witwer valitsi tutkimusaiheensa työskenneltyään nuorena miehenä New Yorkissa yleisen syyttäjän toimistossa. Hänen tehtävänään oli kuunnella salaa tehtyjä nauhoituksia, joiden avulla pyrittiin osoittamaan mafian vaikutus rakennusalan ammattiliitoissa.

– Asia on kaksipiippuinen. Liittojen korruptiota liioitellaan tavalla, joka hyödyttää liittojen vastaista politiikkaa. Toisaalta niin voidaan tehdä, koska liitoilla on todella ollut ongelmia korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden kanssa, Witwer sanoo.

Jimmy Hoffa omisti elämänsä ay-liikkeelle.

Witwerin mukaan ongelmat juontavat juurensa aina 1890-luvulle asti ja johtuvat Yhdysvaltain talouden rakenteesta. Koska monella alalla yritysten työvoima oli hajautunut moneen eri paikkaan, oli järjestäytyminen vaikeaa. Työtaisteluiden molemmat osapuolet turvautuivat väkivaltaan, jolloin rikollisten apu oli tarpeen.

Kun kieltolaki kumottiin 1930-luvulla, monet sen aikana rikastuneet rikolliset ottivat tähtäimeensä ammattiliitot. Rikollisten oli erityisen helppo kiristää liittoja, jotka olivat jo valmiiksi korruptoituneita ja joiden johtajat tekivät laitonta yhteistyötä työnantajien kanssa.

Witwerin mukaan Robert F. Kennedyn tapaiset poliitikot kuitenkin liioittelivat liittojen korruptiota.

– He keskittyivät 20:een tai 25:een ei niin hyvään paikallisyhdistykseen – mikä on paljon, Witwer sanoo.

– Toisaalta Teamstersillä oli tuohon aikaan lähes 500 paikallisyhdistystä. Suurin osa niiden johtajista teki juuri sitä, mitä ammattiyhdistysten pitääkin tehdä.

Presidentti John F. Kennedy (istuu) nimesi veljensä Robert F. Kennedyn (presidentin takana) Yhdysvaltain oikeusministeriksi.

Korruptiota oli myös kansallisella tasolla: esimerkiksi Teamstersin eläkerahasto lainasi mafialle rahaa sen kasinobisneksiin Las Vegasissa. Sijoitukset olivat tuottoisia, mutta niitä ei tehty läpinäkyvästi.

Jimmy Hoffa oli Witwerin näkemyksen mukaan aito työväenliikkeen mies. Hän johti ensimmäistä lakkoaan jo 19-vuotiaana kaupan työntekijänä ja paiski läpi elämänsä pitkää päivää työläisten eteen.

Hoffa kyllä solmi mafiayhteyksiä noustakseen Teamstersin hierarkiassa mutta eli itse vaatimatonta elämää.

– Hän oli outo yhdistelmä. Hän puhui avoimesti yhteyksistään järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ja hän oli tavallaan uhkaava, pelottava hahmo, Witwer sano.

– Toisaalta hän vaikuttaa olevan ainakin henkilökohtaisesti korruptoimaton. Koskaan ei löydetty todisteita siitä, että hän olisi ottanut lahjuksia tai vienyt Teamstersin kassasta.

Hoffa ei myöskään ollut mafian voimaton käsikassara. Erään teorian mukaan mafia tappoi Hoffan, koska se tuli paremmin toimeen hänen seuraajansa kanssa eikä halunnut häntä takaisin Teamstersin johtoon.

Jimmy Hoffa meni nuorena naimisiin Josephine Poszywakin kanssa.

Witwer kirjoittaa Hoffasta parhaillaan kirjaa, jonka on tarkoitus ilmestyä ennen tämän katoamisen 50-vuotispäivää. Kirjan työnimi on Searching for Jimmy Hoffa eli Jimmy Hoffaa etsimässä.

Kirjaan on luvassa myös luku Suomesta. Täällä viettämänsä yhdeksän kuukauden aikana Witwer aikoo perehtyä suomalaisten ammattiliittojen historiaan ja siihen, miksi ne eivät ajautuneet järjestäytyneen rikollisuuden käsiin.

– Suomi on kuin Yhdysvaltain peilikuva, sillä täällä on vireä ay-liike, jota kunnioitetaan ja jota korruptio ei ole leimannut vähänkään vertaa, Witwer sanoo.

– Opetan täällä kurssia Yhdysvaltain järjestäytyneestä rikollisuudesta. Opiskelijat kysyvät minulta usein, miksi asiat ovat noin. Silloin koen ahaa-elämyksiä ja huomaan, etten tiedäkään miksi asiat ovat niin ja miksi Yhdysvallat valitsi sen tien.