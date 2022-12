Useita kuollut ja parikymmentä kateissa maanvyörymän jäljiltä Kolumbiassa

Maanvyöryn alle jäi bussi, jossa oli 25 matkustajaa.

Kolumbiassa ainakin kolme ihmistä on kuollut maanvyörymän vallattua tien Pueblo Ricossa maan luoteisosassa. Lisäksi pariakymmentä etsitään onnettomuuden jäljiltä.

Viranomaiset ovat kertoneet, että kuolonuhrien joukossa on noin seitsemänvuotias tyttö.

Viranomaisten mukaan vyörymän alle jäivät 25:tä matkustajaa kuljettanut bussi ja moottoripyörä. Osa ihmisistä on jo saatu pelastettua.

Maanvyöryssä on kuollut useita ja parikymmentä ihmistä on kateissa.

Elokuussa alkanut sadekausi on Kolumbian hallituksen mukaan ollut maan pahin 40 vuoteen. Sateiden vuoksi on tapahtunut useita onnettomuuksia, joissa on kuollut yhteensä miltei 300 ihmistä.

Maan presidentti Gustavo Petro kutsui tapahtunutta Twitterissä tragediaksi.