Outo neloismurha jäämässä täysin mysteeriksi Idahossa – poliisi saanut tuhansittain vihjeitä, mutta epäiltyjä ei ole

Poliisi ei ole tunnistanut epäiltyä tuhansista yhteydenotoista huolimatta.

Marraskuun 16. päivä Yhdysvalloissa neljä Idahon yliopiston opiskelijaa löydettiin kuolleena heidän kotoaan lähellä kampusta Moscown kaupungissa.

Nuoret puukotettiin kuoliaaksi varhain aamulla 13. marraskuuta. Latahin piirikunnan kuolemansyyntutkija Cathy Mabbuttin mukaan puukotus tapahtui luultavasti nuorten nukkuessa.

Fox Newsille puhuneen yhden uhrin isän mukana mukaan ainakin kahden uhrin kuolintavat olivat keskenään ”ristiriitaiset”.

Uhreiksi on tunnistettu 20-vuotiaat Ethan Chapin ja Xana Kernodle sekä 21-vuotiaat Madison Mogen ja Kaylee Goncalves. Uhrit olivat keskenään läheisiä.

– Heidän kuolintapansa eivät täsmää heidän kehoihinsa kohdistuneiden vaurioiden kanssa, Goncalvesin isä kertoi Fox Newsille sunnuntaina.

Hän ei kuitenkaan täsmentänyt, mihin tieto perustuu.

Poliisin rikostutkinta eristi kerrostalokompleksin, josta ruumiit löytyivät 16. marraskuuta.

Poliisin mukaan jokaista uhria oli puukotettu useita kertoja ja osalla heistä oli puolustautumisesta johtuvia vammoja.

Goncalvesin mukaan hänen tyttärensä oli paras ystävä toisen uhrin, Mogenin, kanssa. Isän mukaan Kaylee Goncalves ja Madison Mogen nukkuivat samassa sängyssä, kun hyökkäys tapahtui.

Tekijöitä ei tiedetä. Poliisi on saanut FoxNewsin mukaan tapaukseen liittyen tuhansia viestejä sähköpostitse ja puhelimitse, mutta ei ole niistä huolimatta tunnistanut epäiltyä.

Uhrien lisäksi asunnossa asui kaksi muuta nuorta, jotka eivät olleet puukotuksen kohteena.

Viranomaisten mukaan kahden eloonjääneen asukkaan uskotaan nukkuneen hyökkäyksen tapahtuessa ja heränneen vasta myöhemmin. Toinen asukkaista soitti hätäkeskukseen kello 11.58.

Uhreja muistettiin viesteillä, kynttilöillä ja kukilla.

Murhasta tulee sunnuntaina kuluneeksi kolme viikkoa.

Kaylee Goncalvesin vanhemmat kertoivat NewsNationille olevansa turhautuneita siihen, ettei tapauksen tutkinta ole edistynyt.

– Meillä ei ole perheenä asiasta tietoa. Se on vaikeaa päivästä toiseen. Joka aamu heräämme ja toivomme kuulevamme jotain uutta, mutta sitten tapauksen tutkinnassa on tauko tai tietoa ei ole, Goncalvesin äiti sanoi.

Uhrit asuivat kahden muun opiskelijan kanssa kolmikerroksisessa kodissa Moscown kaupungissa.

Paikallisviranomaiset uskovat edelleen, että kyseessä on tarkoituksellinen hyökkäys, jonka kohteena on ollut yksi tai useampi talossa asuvista nuorista.

Tapahtumaa on tutkittu henkirikoksina. Poliisi ei ole saanut selville tapon motiivia.

– Kyseessä on varmuudella rikos, joten etsimme epäiltyä, kertoi Moscowin kaupungin poliisipäällikkö Anthony Dahlinger tuolloin ABC Newsin mukaan.

Kaupungin pormestari Art Bettge kommentoi puolestaan, että jokin yksittäinen tapahtuma näytti johtavan hyökkäykseen eikä kyse näytä olleen esimerkiksi ryöstöstä.

– Yleinen arvio on, että kyseessä olisi intohimorikos, hän sanoi.

Tapetun Kaylee Concalvesin perhe antoi tapauksesta tunteikkaan lausunnon pari päivää puukotuksen jälkeen.

– He olivat älykkäitä, he olivat valppaita, he olivat varovaisia ​​ja tämä kaikki tapahtui silti. Ketään ei ole pidätetty. Se tarkoittaa, että kukaan ei ole turvassa, lausunnossa sanottiin.

– Kuka tästä onkaan vastuussa, niin me löydämme sinut. Emme koskaan lopeta [etsintää]. Tuottamasi tuska ruokkii vihaamme ja sinetöi kohtalosi.

New York Timesin mukaan Idahossa sijaitseva Moscow on noin 25 000 asukkaan yliopistokaupunki, jossa ei ole kirjattu yhtään murhaa vuoden 2015 jälkeen.