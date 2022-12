Lintuinfluenssa uhkaa Galapagossaarten ainutlaatuista luontoa – maatiloilla määrätty 180 000 lintua lopetettavaksi

Kanadasta lähtenyt lintuinfluenssa-aalto on kurittanut myös muun muassa Yhdysvaltoja ja Eurooppaa.

Etelä-Amerikassa Ecuadorissa on kehitetty suunnitelma Galapagossaarten ainutlaatuisten villilintulajien suojelemiseksi H5N1-virukselta, joka on riehunut myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Lintuinfluenssavirus on saapunut Etelä-Amerikkaan viime viikkoina villien muuttolintujen mukana. Pääasiallisesti virus on vaikuttanut Perussa, missä tuhannet merilinnut ovat kuolleet, sekä Ecuadorissa, joka määräsi 180 000 maatiloilla olevaa lintua lopetettavaksi.

Galapagoksen kansallispuiston johtaja Danny Rueda kertoo tiedotteessa, että pysyväisseurantaa on järjestetty alueilla, joilla merilintuja on eniten. Seurantaa on muun muassa kaikilla keskeisillä turistialueilla.

Galapagos on lintubongarin paratiisi, sillä saariryhmältä löytyy lukuisia ainutlaatuisia ja värikkäitä lintuja.

Keskiviikkona Ecuador julisti 90 päivän mittaisen eläinten terveyteen liittyvän hätätilan, kun erittäin tarttuvaa virusta havaittiin joillain maatiloilla.

Perussa viranomaiset ovat lopettaneet ainakin 37 000 kanaa yrittäessään hallita virusaaltoa. Influenssaan on kuollut yli 14 000 merilintua, joista valtaosa on pelikaaneja.

Venezuelassa annettiin puolestaan lintuinfluenssan havaitsemisen jälkeen 90 päivän mittainen terveyshälytys viiteen maan rannikolla sijaitsevaan osavaltioon. Elävien lintujen kuljettaminen karanteenialueilla on kielletty.

Nykyinen lintuinfluenssa-aalto alkoi Kanadasta. Tauti levisi Yhdysvaltoihin, jossa on maan tautikeskuksen CDC:n mukaan ollut ennätysmäärä lintukuolemia, kun yhteensä 50 miljoonaa lintua on kuollut.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC:n mukaan Euroopassa on käynnissä historiansa pahin lintuinfluenssaepidemia.

Lintuinfluenssaan ei ole hoitoa. Tauti leviää luonnollisesti villilintujen välillä, mutta se voi levitä myös paikalliseen siipikarjaan. Lintuinfluenssavirukset eivät tavallisesti tartu ihmisiin, mutta joitain harvinaisia tapauksia on tästäkin esiintynyt.