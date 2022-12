New York kamppailee pahenevan rottaongelman kanssa – nyt kaupunki hakee ”verenhimoista” työntekijää taistelemaan jyrsijöitä vastaan

Rotat vipeltävät maailmankuulun kaupungin kaduilla niin tiuhaan tahtiin, että niitä torjumaan on perustettu uusi ammatti.

New Yorkissa on rottia jo niin paljon, että niitä torjumaan on perustettu uusi ammatti.

New Yorkin rottaongelma on räjähtänyt käsiin koronapandemian aikana, kertoo Reuters. Kaupungin rottahavainnot ovat kasvaneet peräti 71 prosenttia, ja jyrsijöitä nähdään niin kaduilla, metroissa kuin kodeissakin. Ongelma on niin suuri, että sen torjumiseen on kehitetty uusia toimenpiteitä.

New Yorkin pormestari Eric Adams kertoi tällä viikolla Twitterissä, että rottia torjumaan on perustettu jopa uusi ammatti.

– En vihaa MITÄÄN enempää kuin rottia. Jos sinulla on intoa, päättäväisyyttä ja tappajan vaistot, joita tarvitaan New Yorkin säälimättömän rottapopulaation kanssa taistelemiseen – sitten unelmiesi työ odottaa, Adams twiittasi.

Reutersin mukaan kaupunki etsii nyt ihmistä, joka ottaisi rottaongelman hoitaakseen. Työpaikkailmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan ”hurjapäistä asennetta” ja ”yleistä pahiksen auraa”.

Uudesta rottia torjuvasta työtehtävästä maksetaan 120 000–170 000 dollaria vuodessa. Hakijoiden pitää olla New Yorkin asukkaita, heillä pitää olla kandidaatin tutkinto ja heiltä vaaditaan ”pyydystä ja tapa” -toimintaa ja erilaisten käytännönläheisten rotantorjunta­keinojen toteuttamista.

– Ihanteellinen hakija on erittäin motivoitunut ja jonkin verran verenhimoinen, ilmoutuksessa todetaan Reutersin mukaan.

Tarpeellista on myös kyky etsiä ratkaisua ongelmaan eri tavoin ja parantaa muun muassa kaupungin jätehuoltoa niin, että jyrsijät luovuttaisivat.

Rottakannan kasvamisesta on Reutersin mukaan syytetty muun muassa korona-aikana ravintoloiden ahdinkoa helpottamaan perustettuja terasseja. Kaupunki etsii tällä hetkellä keinoja, joilla kadulla ruokailu toimisi myös jatkossa houkuttelematta paikalle rottia. Myös jätehuoltoa on pyritty parantamaan, jotta katujen varsille jätetyt roskasäkit eivät houkuttelisi rottia paikalle.

Reutersin mukaan New Yorkissa oli kahdeksan vuotta sitten yli kaksi miljoonaa rottaa.