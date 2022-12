Juha, 23, paljastaa Venäjän tappioita sodassa – mihin katosi Suomen rajalla aiemmin olleen prikaatin kalusto?

OSINT eli avointen lähteiden tiedustelu räjähti kasvuun sodan myötä. Ukrainan armeija saa jopa apua harrastajilta.

Viime kesänä, kun tiedot Venäjän armeijan Ukrainassa kärsimistä tappioista alkoivat kasaantua, jyväskyläläinen opiskelija Juha Salmela, 23, lähti mukaan sodan synnyttämään kansainväliseen tiedusteluyhteisöön.

Siitä käytetään nimitystä OSINT, open source intelligence, eli suomeksi avointen lähteiden tiedustelu.

Kyseessä on epävirallinen verkosto tutkijoita, sotilasasiantuntijoita, toimittajia ja tavallisia ihmisiä, joita yhdistää kiinnostus selvittää ja dokumentoida sotatapahtumia.

Salmelan ja hänen kahden toverinsa työn tuloksena kehittyi pikku hiljaa alan piireissä mainetta kerännyt Warspotting-nettisivusto, joka kartoittaa Venäjän kalustotappioita sodassa. Lähteenä ovat netissä leviävät kuvat ja videot.

Tuhoutunut venäläistankki lähellä Oskolin kylää Harkovan alueella, jonka Ukraina valtasi takaisin syyskuussa. Alueelta löytyi myös valtavat määrät hylättyä sotakalustoa, joka päätyi harrastajien listoille.

Warspotting perustuu samalle idealle kuin laajaa kansainvälistä huomiota kerännyt hollantilainen Oryx-sivusto, jonka listauksilla on pystytty osoittamaan Venäjän kärsineen valtavia tappioita sodassa.

– Teemme läheistä yhteistyötä Oryxin kanssa. Meidän sivustomme on vain paljon tarkempi ja perusteellisempi, tietojärjestelmätiedettä opiskeleva Salmela luonnehtii IS:lle hitusen ylpeyttä äänessään.

OSINT ja Bellingcat

Avointen lähteiden tiedustelu on internetin ja sosiaalisen median mahdollistama keino hankkia tietoa esimerkiksi kuvia tunnistamalla ja paikantamalla. Sitä tekevät kaikki virallisetkin tiedustelupalvelut.

Tunnetuin ei-valtiollinen toimija on vuonna 2014 perustettu Bellingcat-sivusto, joka on kumonnut Venäjän propagandaväitteitä Ukrainassa ja hankkinut jopa todisteita sotarikosepäiltyjä vastaan.

– Alan klassikko on Bellingcatin selvitys malesialaiskoneen alas ampumisesta ja Venäjän ilmatorjuntakaluston siirroista Itä-Ukrainassa. Silloin suurelle yleisölle alkoi valjeta, millaisia mahdollisuuksia avoimet lähteet tarjoavat, ja erilaiset motivoituneet harrastajaryhmät alkoivat seuraamaan niitä, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen.

– Olemme siirtyneet visualisoimaan elämäämme ja silloin siitä jää jälki. Pikku hiljaa on tullut tarjolle yhä kehittyneempiä työkaluja, joilla tietoja voidaan verrata toisiinsa ja saada tuloksia.

Asiantuntijoiden mukaan OSINT demokratisoi tiedustelua, kun se ei enää ole pelkästään tiedustelupalveluiden pelikenttä.

Viime helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan räjäytti kiinnostuksen avointen lähteiden käyttöä ja havaintojen raportointia kohtaan.

Ennen sodan syttymistä seurattiin Venäjän joukkojen liikkeitä lähellä Ukrainan rajaa Telegram- ja TikTok-videoista, ja tällä hetkellä varsinkin Twitterissä puidaan kaikkea mahdollista tietoa sotaan liittyen. Avoimiin lähteisiin perustuvaa informaatiota tuottavat niin tutkimuslaitokset kuin harrastajatkin.

Venäläisiä T-72B3-taistelupanssarivaunuja kuvattiin harjoituksessa Rostovin alueella tammikuussa 2022 ennen hyökkäystä.

Lopulta sota ulottui myös jyväskyläläiseen opiskelijaboksiin, jossa Salmela totesi, että hänellä voisi olla annettavaa.

– Muutama vuosi sitten Panssariprikaatissa suoritetun varusmiespalveluksen jälkeen kiinnostuin erityisesti turvallisuuspolitiikasta ja modernista sotilaskalustosta. Aikaisemmin kiinnostus kohdistui lähinnä sotahistoriaan.

– Warspotting oli kesällä juuri polkaistu käyntiin, kun kuulin siitä venäläisen sotilaskaluston ja yksiköiden seurantaa harrastavalta ystävältäni. Lupauduin päivittämään ja oikaisemaan Venäjän pohjoisen ja -läntisen sotilaspiirin tappioita ja sillä tiellä ollaan edelleen, hän naurahtaa.

– Innostuin ideasta, koska alusta tarjoaa analyyttisen, paljon potentiaalia sisältävän pohjan, ja tietoa voi jakaa ja tallentaa arkistoon muiden nähtäväksi myöhemmin.

Venäjää hän on oppinut ymmärtämään pelkästään lähteitä penkomalla ja tulkitsemalla.

Salmelalla on Twitterissä kunnioitettavat yli 12 000 seuraajaa, joukossa monia viestipalvelun OSINT-yhteisön tunnetuimpia tilejä.

OSINT-väki auttoi Ukrainaa

Arvokkaimmillaan avoimien lähteiden tiedustelu on ollut Ukrainan sotaan liittyvien rikosten selvittelyssä.

Kun Butshasta löytyi ruumiita kaduilta, ja Venäjä väitti ihmisten kuolleen vasta joukkojensa vetäytymisen jälkeen, New York Timesin faktantarkistajat todistivat satelliittikuvien avulla, että kyseessä oli tökerö valhe.

Avointen lähteiden tiedustelua on nimitetty jopa ulkoistetuksi osaksi Ukrainan armeijaa, kun sen avulla on onnistuttu aiheuttamaan Venäjälle tappioita.

Elokuussa palkkasoturiarmeija Wagnerin jäsenet poseerasivat some-kuvissa päämajansa edessä Popasnassa Donetskin alueella. Tarkka sijainti selvisi kuvista, ja Ukraina tuhosi paikan Himars-raketinheittimillään.

Aki-Mauri Huhtisen mukaan kalustotappioiden kartoitus on ollut keskeinen väline ymmärtää, että Venäjän satsaus armeijansa kehittämiseen ei ollutkaan sitä mitä oli väitetty ja luultu.

Ukrainan kalustosta ja joukkojen liikkeistä on tietoa huomattavasti vähemmän kuin Venäjän, Syynä on se, että Ukraina pyrkii salaamaan ne.

Ukraina pyysi erityisesti Hersonin hyökkäyksen aikana OSINT-yhteisöä pysymään hiljaa havainnoistaan, jotta operaatio ei vaarantuisi.

Ukrainan asevoimat julkaisee jatkuvasti lennokkivideoita taisteluista ja ne toimivat OSINT-yhteisölle myös lähteinä. Kuvan kerrotaan olevan Ukrainan maahanlaskujoukkojen hyökkäyksestä Donetskin alueella. Videoita voi yrittää paikantaa maaston avulla.

OSINT-tietoa voidaan käyttää väärin tai harkitsematta, mistä on varoiteltu yleisemminkin jo pitkään.

– Mitalilla on kaksi puolta. Me tarvitsemme informaatioyhteiskunnan pyörittämiseen mobiililaitteita ja dataa, mutta samaan aikaan sitä voidaan käyttää aseena meitä vastaan, Huhtinen sanoo.

Kuvia voidaan väärentää, ja vaikka se paljastuisikin nopeasti, syntynyt hämminki kuluttaa resursseja.

Huhtisen mukaan suurissa teknologiayhtiöissä on hyvin ymmärretty tämä, ja disinformaatiota on ryhdytty siivoamaan pois. Lopulta tiedon tulkinta jää kuitenkin lukijan tai katsojan vastuulle, ja siinä pitää käyttää tervettä lähdekritiikkiä.

Warspotting salaa Ukrainan tappiot

Salmelan Warspotting hankkii kuvamateriaalin kalustotappioista useasta vakiintuneesta lähteestä, joihin kuuluu esimerkiksi venäläinen Lost Armour -sivusto.

Erittäin seurattu kalustolähde Twitterissä on esimerkiksi Ukraine Weapons Tracker -tili.

Suuri merkitys on joukkoistamisella, eli netin kautta saaduilla vinkeillä tai valmiiksi koostetulla tiedolla tappioista. Jokainen havainto tarkistetaan perusteellisesti ennen julkaisua, varsinkin jos lähteiden välillä havaitaan ristiriitoja.

Kun äskettäin uutisoitiin Hersonin alueella tuhotusta S-300PS-ilmatorjuntajärjestelmästä, Warspotting havaitsi, että kyseessä oli alun alkaen huijaus: järjestelmä oli todennäköisesti vanha ja käyttökelvoton, mutta se oli tuotu hämäykseksi maastoon.

Salmelan mukaan järjestelmän tutka-ajoneuvosta puuttui useita toiminnalle kriittisiä osia. Myöhemmin paljastui, että järjestelmän laukaisuajoneuvojen maastokuviointi vastasi vanhoja ukrainalaisia eikä käytössä olevia venäläisiä kuvioita.

Warspottingin mukaan venäläistankkeja on sodan aikana tuhottu, vaurioitettu tai kaapattu toistaiseksi hieman alle 1 400. Oryxin luku on jo yli 1 500. Mistä ero johtuu?

– Sanotaanko näin, että meidän tulkintatapamme on hieman konservatiivisempi, Salminen muotoilee.

Venäläispanssari lojui lähellä etulinjaa Mykolajivin alueella Etelä-Ukrainassa lokakuun lopussa.

Hän kertoo eräänä esimerkkinä löytäneensä T-80U-taistelupanssarivaunun, joka päätyi Ukrainalle pohjoisessa Sumyn alueella keväällä. Sama taistelupanssarivaunu tuhoutui Ukrainan vastahyökkäyksessä Hersonin alueella syksyllä. Tällaiset tapaukset voivat päätyä listoihin tuplana. Warspotting jakaa tietoa myös Oryx-sivustolle oikeellisuuden tarkentamiseksi.

Salmela kertoo Warspottingin pitävän tiukkaa linjaa Ukrainan tappioiden raportoinnissa: niistä ei kerrota mitään, vaikka tietoa onkin.

– Julkaisemme listauksen Ukrainan kalustotappioista vasta sodan jälkeen, hän sanoo.

Päätös on tehty varmuuden vuoksi, vaikka esimerkiksi Oryx-sivusto julkaisee myös Ukrainan kalustotappioita. Salmelan mukaan Warspotting ei ota mitään riskiä Ukrainan operaatioturvallisuuden vaarantamisesta.

– Tavoitteemme on popularisoida tätä alaa ja kerätä tieto muiden analysoitavaksi verkkoon, ei aiheuttaa ongelmia, Salmela linjaa.

Warspotting-sivusto listaa eri kalustoyksiköiden tappiota.

Vaikka moni jopa elättää itsensä avointen lähteiden tiedustelulla, Salmela kumppaneineen ei ota työstä rahaa. Warspotting kerää OSINT-sivustoille tyypilliseen tapaan lahjoituksia, mutta niillä katetaan vain kuluja kuten palvelinmaksuja.

– Tätä meidän tuotettamme on hyvin vaikea kaupallistaa. Siksi pidän tätä enemmän historiankirjoituksena, hän naurahtaa.

Petsamon ja Alakurtin venäläisjoukot

Warspotting on onnistunut sijoittamaan havaituista kalustotappiosta jo yli viidenneksen myös kartalle. Lisäksi jokaisen kohteen menetys pyritään ajoittamaan.

Tekijäkolmikko on nähnyt runsaasti vaivaa tunnistaakseen venäläisen joukko-osaston, jolle kalusto kuului.

Salmela kertoo tarkastelleensa erityisellä mielenkiinnolla venäläisiä joukko-osastoja, joiden varuskunnat sijaitsevat Suomen lähellä. Kaikista niistä on lähetetty joukkoja Ukrainaan.

Warspottingin haulla voi todentaa sen, mikä tiedettiin jo aiemmin: Petsamoon sijoitettu Venäjän 200. erillinen moottoroitu jalkaväkiprikaati on kärsinyt karmeita tappioita Harkovan alueella, ja listauksen mukaan ainakin 102 kalustoyksikköä on menetetty.

Kyseiseen määrään sisältyy Salmelan mukaan lähes puolet prikaatin moderneista T-80BVM-taistelupanssarivaunuista sekä merkittävä osa raketinheittimiä, tykistöä ja kuljetuspanssarivaunuja.

Luvut ovat todennettuja tapauksia. Todellisen määrän uskotaan olevan vielä suurempi.

Ukraina aiheutti hyökkääville venäläisjoukoille valtavat tappiot Butshassa sodan alkuvaiheessa.

Tunnistamista helpotti Salmelan mukaan se, että yksikkö maalasi juuri ennen sotaan lähtöä kalustoonsa uudet tunnukset, joihin kuuluu muun muassa keltainen tähti. Salmela arvelee kyseessä olevan yksikön oma sotatunnus.

Ehkä kuuluisin Suomen rajan yksiköistä on Alakurtin 80. moottoroitu jalkaväkiprikaati, joka on samalla toinen Venäjän uusista arktisista prikaateista.

Yle selvitti viime kesänä satelliittikuvien perusteella, että myös Alakurtista oli viety runsaasti kalustoa Ukrainaan, vaikka asiasta ei ollut kerrottu julkisuudessa mitään.

Toinenkin seikka viittaa siihen, että joukkojen liikkeitä on haluttu ehkä piilotella.

– 80. prikaati oli maalannut piiloon kaikki kalustomerkintänsä, jolloin niiden menetyksiä on käytännössä mahdoton määritellä, Salmela kertoo.

– On mahdollista, että tunnistamista ja liikkeiden seuraamista on tarkoituksella haluttu estää. Voi myös olla, että yksikkö on liitetty osaksi toista ja siksi merkinnät on peitetty.

Salmela uskoo silti tunnistaneensa yhden prikaatille kuuluneen panssaroidun miehistönkuljetusvaunun. Se löytyi Hersonin alueelta lokakuussa, ja tunnistus tapahtui ukrainalaisjoukkojen raportoinnin perusteella.

Kuuluuko tämä Ukrainalle päätynyt panssaroitu ajoneuvo Alakurtin arktisen prikaatin kalustoon? Tunnistaminen on tehty hankalaksi joukko-osaston merkinnät piilottamalla.

Näin voidaan alustavasti tehdä johtopäätös, että yksi Suomen rajan takaisista eliittijoukoista on osallistunut Venäjälle erittäin tärkeän alueen puolustukseen.

Venäjän vetäydyttyä Hersonissa ja ryhmitettyä joukkoja uudelleen jäädään odottamaan, putkahtaako jostain esiin uusia todisteita joukon kaluston liikkeistä.