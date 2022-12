Ranskassa pääministeri suositteli viikon alussa, että kasvomaskit otettaisiin jälleen käyttöön muun muassa julkisissa liikennevälineissä.

Ranskassa suositellaan taas kasvomaskien käyttöä julkisissa liikennevälineissä ja kohtaamisissa hauraiden ihmisten kanssa. Talven tullen maan koronatilannetta pahentaa se, että samaan aikaan kausi-influenssa ja virustaudit – kuten vastasyntyneitä sairaalaan vievä keuhkoputkentulehdus laukkaavat.

– Tänään covid-epidemia on alkamassa uudelleen. Ne ovat pieniä eleitä, jotka pelastavat ihmishenkiä, Ranskan pääministeri Elisabeth Borne sanoi maan parlamentin alahuoneessa tiistaina.

– Pysytään liikkeellä, pidetään turvavälejä ja rokotetaan itsemme, Borne twiittasi.

Koronasta varoitetaan Manchesterissä.

Britanniassa tehosterokotteeseen ovat oikeutettuja 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat, raskaana olevat, tietyt sairaudelliset riskiryhmät sekä etulinjassa työskentelevät terveys- ja sosiaalialan työntekijät. Terveysviranomaiset ennakoivat, että koronatapausten määrä laskee tammikuuhun saakka, mutta tartuntojen määrä voi alkaa nousta jälleen uudenvuoden tienoilla, raportoi Telegraph.

Saksassa kasvomaskin käyttöä edellytetään yhä julkisissa liikennevälineissä. Pitkän matkan linja-autoissa ja junissa FFP2-luokan hengityssuojaimen käyttö on pakollista vuoden 2023 huhtikuuhun asti. Myös hoitolaitoksissa ja lääkärissä maskin käyttö on Saksassa pakollista. Osavaltiot ovat syksystä lähtien voineet jälleen määrätä maskin käytöstä ravintoloissa ja muissa sisätiloissa.

Espanjassa on herättänyt kovaa kritiikkiä maskin vaatiminen espanjalaisten lentoyhtiöiden operoimilla lennoilla. Säännösten mukaan myös kansainvälisten lentoyhtiöiden lennoilla maskia on käytettävä, kun lentokone lentää Espanjan ilmatilassa.

– On epäjohdonmukaista, että Espanja on Euroopan ainoa maa, jossa maskin käyttö on pakollista lennolla, sanoo Espanjan lentoyhtiöiden liiton puheenjohtaja Javier Gandara.

Italiassa maskipakosta on luovuttu. Kuva Colosseumin edestä Roomasta.

Italiassa koko maan laajuisesta maskipakosta sekä sisä- että ulkotiloissa luovuttiin jo viime keväänä. Hallitus kuitenkin suosittelee maskin käyttöä julkisissa sisätiloissa ja useimmat italialaiset edelleen käyttävät niitä, CNN kertoo.

Kiina on löysentänyt koronapolitiikkaansa.

Kiina on alkanut löysätä koronapolitiikkaansa viime aikaisten suurmielenosoitusten jälkeen. Levottomuudet alkoivat sen jälkeen, kun kerrostalopalossa kuoli kymmenen ihmistä. Monet kiinalaiset uskovat, että tiukat koronarajoitukset vaikuttivat turmaan. Kiinan viranomaiset ovat kiistäneet tämän.

Torstaina Shanghaissa ja Kantonissa kymmeniä alueita avattiin sulkutoimenpiteiltä torstaina. Näissä kaupungeissa koronatartuntojen määrä on noussut, joten ratkaisu poikkeaa täysin Kiinan aiemmasta tukahduttamiseen pyrkivästä koronapolitiikasta.