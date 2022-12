Britannia: Venäjällä pula ohjuksista – iskujen teho heikentynyt

Venäjän iskuja vaikeuttaa pula sopivista ohjuksista.

Venäjä tulee jatkamaan iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan Ukrainassa, kirjoittaa Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan Twitterissä.

Ministeriön mukaan Venäjä on lokakuun jälkeen toistuvasti iskenyt sähkönjakeluverkkoon pääasiassa risteilyohjuksilla. Sen kyky jatkaa iskuja on kuitenkin heikentynyt, koska Venäjä on jo käyttänyt suuren osan iskuihin soveltuvista ohjuksistaan taktisiin kohteisiin.

Venäjän iskujen tarkoituksena on heikentää ukrainalaisten moraalia ja saada lopulta johtajat taipumaan. Koska Ukraina on kuitenkin onnistuneesti mobilisoinut joukkojaan jo yhdeksän kuukauden ajan, operaatiolla on todennäköisesti vähemmän vaikutusta kuin mitä sillä olisi olut sodan alussa, puolustusministeriö uskoo.