Sodan kannattajien määrän rajun romahduksen taustalla arvioidaan olevan Venäjän toistuvat tappiot rintamalla ja osittainen liikekannallepano.

55 prosenttia venäläisistä kannattaa rauhanneuvotteluita Ukrainan kanssa. 25 prosenttia puolestaan tukee sodan jatkamista. Asiasta uutisoi venäläinen oppositiomedia Meduza.

Luvut ovat peräisin Kremlin tilaamasta suljetusta kyselystä. Ne ovat suurilta osin yhdenmukaisia riippumattoman Levada-keskuksen lokakuussa toteuttaman kyselyn tulosten kanssa. Levada raportoi 57 prosentin vastaajista kannattavan rauhanneuvotteluita ja 27 prosentin tukevan sodan jatkamista.

Rauhan kannattajien määrä on lähes tuplaantunut viimeisen puolen vuoden aikana. Kremlin heinäkuussa tilaaman kyselyn tulokset paljastivat, että vain 30 prosenttia venäläisistä kannatti tuolloin rauhan solmimista Ukrainan kanssa.

Kannattajien määrän romahtamisen taustalla arvellaan olevan Venäjän toistuvat tappiot sotatantereella ja osittainen liikekannallepano.

Levada-keskuksen johtaja Denis Volkov kertoi Meduzalle, että rauhan kannattajien määrä alkoi kasvaa merkittävästi sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti osittaisen liikekannallepanon alkaneeksi syyskuussa.

– Kyse on kansalaisten haluttomuudesta osallistua henkilökohtaisesti raakuuksiin. Sodan kannattajien määrä on edelleen korkea, mutta halu osallistua sotaan on kansalaisten keskuudessa melko pieni, Volkov kertoi.

Meduzan Kremliä lähellä olevien lähteiden mukaan viranomaiset eivät usko sodanvastaisten mielenosoitusten räjähtävän käsiin lähitulevaisuudessa. Asiasta keskustelevat myöntävät, että tällä hetkellä on ”parempi olla provosoimatta tilannetta ja ärsyttämättä ihmisiä uudestaan”.

Meduzan lähteiden mukaan valtionomisteista ja hallitusmyönteistä mediaa on jo kehotettu olemaan markkinoimatta sotaa liikaa alustoillaan ja keskittymään ”positiivisempiin aiheisiin”.