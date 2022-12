”Onko tämä elämää?” Nämä kaikki asiat Taleban on kieltänyt naisilta ja tytöiltä

Naisten ja tyttöjen oikeuksia on rajoitettu Afganistanissa merkittävästi sen jälkeen, kun äärijärjestö Taleban kaappasi vallan reilu vuosi sitten.

– Näen vain seinät ympärilläni. En voi edes mennä ulos. Onko tämä elämää?

– Ensin meidän ei sallittu käyttää värikkäitä vaatteita. Sitten he käskivät meitä lopettamaan värikkäiden huivien käytön. Sitten meitä pyydettiin pukeutumaan vain mustaan. Nyt se on burka tai kasvojen peittäminen kokonaan. Mikä muu meitä odottaa?

Näin kertovat naiset elämästään Talebanin hallitsemassa Afganistanissa ihmisoikeusjärjestö Amnestylle. Järjestö julkaisi joulukuun alussa raportin naisten ja tyttöjen tilanteesta Afganistanissa. Raportin otsikko kuului: ”Hidastettu kuolema.”

Islamistinen äärijärjestö Taleban kaappasi vallan Afganistanissa elokuussa 2021. Maassa yli 20 vuotta olleet Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten joukot poistuivat maasta elokuun loppuun mennessä.

Tämän jälkeen erityisesti naisten ja tyttöjen asema on muuttunut maassa merkittävästi.

Taleban oli hallinnut Afganistania ensimmäisen kerran 1996–2001. Tuolloin valtaannousua oli edeltänyt sisällissota, joka johti lopulta Neuvostoliiton tukeman hallituksen romahtamiseen.

Taleban tulkitsi islamilaista sharia-lakia äärimmäisen tiukasti ja konservatiivisesti, minkä takia erityisesti tyttöjen ja naisten oikeuksia poljettiin. Yli 10-vuotiaat tytöt eivät saaneet käydä kouluja, naisten oli pukeuduttava koko vartalon peittävään burkaan ja heidän liikkumistaan rajoitettiin. Lisäksi Taleban kielsi lähes kaikkia naisia työskentelemästä – poikkeuksena olivat jotkut terveydenhuollon työntekijät sekä humanitääristen toimijoiden työntekijät. Käytännössä naiset suljettiin ulos julkisesta elämästä.

Taleban rankaisi sääntöjen rikkomisesta niin miehiä kuin naisia ankarasti. Esimerkiksi julkiset teloitukset olivat arkipäivää.

Yhdysvallat lähetti joukkonsa Afganistaniin vuonna 2001 sen jälkeen, kun Talebanin piilotteleman Osama bin Ladenin johtaja terrorijärjestö al-Qaida iski Yhdysvaltoihin 11. syyskuuta 2001. Taleban syöstiin vallasta ja valtaan astui Yhdysvaltojen ja länsimaiden tukema hallinto.

Kansalaisjärjestön ylläpitämän koulun oppilaita Kabulissa vuonna 2003.

Vaikka Talebanin tiukoista laeista koskien esimerkiksi naisten pukeutumista ja roolia julkisessa elämässä luovuttiin, ei naisten asema parantunut yhdessä yössä.

Kansainväliset järjestöt ilmaisivat huolensa muun muassa naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyydestä ja siitä, että väkivaltaa harjoittavat selvisivät usein rangaistuksitta, kun taas esimerkiksi raiskauksen uhri sai teosta syyt niskoilleen. Tytöt ja naiset kohtasivat myös paljon häirintää ja esimerkiksi kouluihin tehtiin iskuja Talebanin ja muiden ääri-islamistisen tahojen toimesta.

– Tyttöjen koulutuksessa on viime vuosina tapahtunut kannustavaa kehitystä ja on erittäin tärkeää, että naiset osallistuvat maan poliittisella kentällä, mutta Taleban ja muut konservatiiviset voimat näyttävät olevan päättäväisiä viemään maa takaisin kiviajalle, YK:n raportissa vuonna 2009 todettiin.

Suunta oli kuitenkin parempaan. Esimerkiksi väkivaltaa kohtaaville naisille perustettiin turvataloja ja muita suojamekanismeja, naiset saivat osallistua politiikkaan ja yhä useampi tyttö eteni lukioon ja yliopistoon.

Neema Suratgar Formule kampanjoi vuoden 2005 vaaleissa. Naiset pääsivät osallistumaan politiikkaan, kun Taleban ei ollut vallassa.

Kun Taleban nousi uudestaan valtaan, järjestö pyrki aluksi tekemään pesäeroa ensimmäiseen valtakauteensa. Järjestön johtajat esimerkiksi lupasivat, että tytöt ja naiset saisivat kouluttautua ja tehdä töitä.

Kuitenkin viikko viikolta ja kuukausi kuukaudelta Taleban on riistänyt tytöiltä ja naisilta heidän oikeuksiaan.

Nämä asiat ovat tytöiltä tai naisilta kiellettyjä Lukio ja peruskoulun ylemmät luokat. Tytöt saavat käydä koulua kuudennelle luokalle, mutta pääosin eivät pidemmälle. Monissa yliopistoissa naisten sallitaan opiskella vain valikoituja aineita.

Poliittinen osallistuminen. Taleban lakkautti pian valtaannousunsa jälkeen naisasioiden ministeriön. Tällä hetkellä hallinnossa ei ole ainoatakaan naista.

Kasvojen näyttäminen julkisesti. ”Kypsien” naisten on pukeuduttava täysin peittäviin vaatteisiin kuten burkaan tai pitkään, mustaan kaapuun, joka peittää kaiken muun paitsi naisen silmät. Toukokuussa annetussa määräyksessä ei sanota, minkä ikäisiä se tarkalleen ottaen koskee.

Tarpeettomasti kotoa poistuminen. Taleban määräsi toukokuussa, että naisten tulisi pysyä kotona ja käytävä ulkona vain, jos se oli tarpeellista.

Työnteko miesten kanssa. Pääsääntöisesti Taleban sallii naisten työskentelyn, jos heidän korvaajaksi ei ole miestä saatavilla tai, jos työ ei ole ”miehen työtä”. Taleban on kuitenkin määrännyt, että naisten on lähtökohtaisesti työskenneltävä erillään miehistä. Lisäksi esimerkiksi terveydenhuollossa työskentelevät naiset eivät saa hoitaa miespotilaita.

Liikkuminen ilman miessaattajaa. Talebanin mukaan naisilla on oltava läheinen, miespuolinen perheenjäsen mukanaan, jos he matkustavat maateitse yli 72 kilometriä. Saattaja vaaditaan myös Afganistanin sisäisille sekä ulkomaille suuntautuville lennoille. Käytännössä naiset voidaan pysäyttää kuitenkin koska tahansa, liikkuessaan ulkona ilman saattajaa.

Naiset eivät saa käydä kuntosaleilla ja julkisissa kylpylöissä.

Naiset eivät saa käydä tivoleissa ja puistoissa.

Musiikki, ulkomaalaiset uutisohjelmat, elokuvat ja tv-sarjat. Kielto koskee myös miehiä. Lista ei ole kattava. Lähteet: UN Women, Amnesty International, New York Times

Niilläkin alueilla, joissa tyttöjen on sallittu jatkaa kouluissa kuudetta luokkaa pidemmälle, moni vanhempi ei ole uskaltanut päästää tyttöjä kouluun. Tyttöjen ja naisten mukaan heitä on myös häiritty Talebanin toimesta koulu- ja työmatkoilla, jos heillä ei ole ollut miespuolista saattajaa, mahramia.

Amnestyn mukaan on myös huolestuttavaa, että sukupuolensa takia väkivallan kohteeksi joutuneet eivät saa apua. Järjestön mukaan Talebanin noustua valtaan järjestelmä, joka tuki väkivallan uhreja, romahti ja turvatalot sulkivat ovensa.

– Ennen oli olemassa turvapaikka ja menin sinne, kertoi aviomiestään paennut nainen Amnestylle.

– He sanovat, että se ei ole nyt toiminnassa ja he eivät voi ottaa vastaan uusia tapauksia. Minulla ei ole mitään vaihtoehtoja.

Naisten on nykyisin peitettävä kasvonsa julkisilla paikoilla.

Marraskuussa Taleban päätti, että erilaisista rikoksista kuten ryöstöistä, sieppauksista ja kansankiihotuksesta tulisi rangaista sharia-lain mukaisesti. Taleban ei kertonut tarkemmin, minkälaisista rangaistuksista voisi olla kyse. BBC:lle eräs uskonnollinen johtaja sanoi, että kyse voisi olla julkisista ruoskimisista, amputaatioista ja kivityksistä.

Taleban järjesti ensimmäisen julkisen teloituksen 7. joulukuuta. Myös julkisia ruoskimisia on järjestetty viime viikkoina aiempaa enemmän.

Yhdysvaltojen liittovaltion rauhaninstituutin tuoreen analyysin mukaan ainakin kolme naista ruoskittiin Logarin maakunnassa jalkapallostadionilla tuhansien edessä ”moraalirikoksista”. Samanlaisista tapahtumista on raportoitu myös muissa maakunnissa.

Mieltään osoittaneita naisia on pidätetty. Kansainvälinen media ja ihmisoikeusjärjestöt ovat kertoneet myös pidätettyjen pahoinpitelystä ja kidutuksesta.

Moni nainen joutuu nyt olemaan käytännössä vain kotona.

Amnestylle puhuneet tytöt ja naiset kuitenkin kertoivat, etteivät luovu vastarinnasta.

– Taleban ajattelee, että naisilla ei ole aivoja, että me olemme hyödyttömiä, että me emme ole samanarvoisia kuin he. He eivät edes näe meitä ihmisinä. Siksi he haluavat meidän peittävän vartalomme, kasvomme, ajatuksemme, unelmamme ja toiveemme. He haluavat eliminoida meidät. Kun me näemme heidän tekevän niin, meidän pitää tulla vahvemmiksi, Talebanin pahoinpitelemä nainen sanoi raportissa.

– Maailman pitäisi tietää, että me emme pelkää Talebania. Me afgaaninaiset olemme vahvempia kuin koskaan. Taleban ei tiedä, että kipu tekee meistä vahvempia. Me emme koskaan hyväksy tätä todellisuutta. Me löydämme erilaisia tapoja protestoida ja taistella heitä vastaan, 17-vuotias tyttö sanoi Amnestylle.