Olisivatko nämä aseet vastaus Ukrainan toiveisiin? Pekka Toveri: ”Krimikin tulen alle”

Yhdysvaltain puolustusministeriö harkitsee toimittavansa Ukrainalle GLSDB-asejärjestelmiä, joiden rakettilavettien täsmäammuksilla pystyy iskemään kauas Venäjän linjojen taakse.

Pitkän kantaman asejärjestelmä kohentaisi Ukrainan taistelu- ja hyökkäyskykyä huomattavasti. Sen täsmäammukset liitävät 150 kilometrin päähän ja ohjautuvat maaliin metrin tarkkuudella.

Pääesikunnan entisen tiedustelupäällikön Pekka Toverin mukaan aseen etuja ovat kantaman lisäksi ohjattavuus ja edullinen hinta.

Kaikki erittäin tärkeitä etuja raskaassa ja erittäin kalliiksi käyvässä sodassa.

Animaatiokuvassa täsmäammus on lähetetty matkaan. Vaaleampi osuus on SDB 1-taistelukärki, joka irtoaa raketista ja levittää siivekkeensä liitoa varten.

– Jos ukrainalaiset saavat maalittamiseen tuen, he pystyisivät ottamaan Kriminkin tulen alle, ex-tiedustelukenraali sanoi ISTV:n Ukraina-studiossa ja korosti, että 150 kilometriin yltävät ammukset vaikeuttaisivat venäläisten toimittaa merkittävästi.

Hersonin suunnassa Venäjä on joutunut vetämään tärkeimmät huoltopisteensä ja komentopaikkansa Himars-raketinheitinjärjestelmän kantaman päähän Ukrainan joukoista. Ne etenivät Dnepr-joen pohjoisrannalla marraskuun alkupuolella.

– Se, että etulinjan joukkoihin on 80 kilometriä, tekee johtamisen ja huoltamisen vaikeaksi. Jos etäisyys tuplaantuisi 150 kilometriin, olisi kaksi vaihtoehtoa: hajauttaa, piilottaa ja toivoa parasta, tai siten vetää toiminta vielä paljon kauemmaksi, jolloin kaikki käy vielä paljon vaikeammaksi.

Toverin mukaan venäläiset pystyvät tällä hetkellä käyttämään Krimiä suhteellisen turvallisena tukeutumisalueena, vaikka ukrainalaiset ovat niemimaalle satunnaisesti iskeneet.

– Siellä on ollut muun muassa näitä vaanivia lennokkeja ja niiden käyttöä kouluttavia iranilaisia.

– Nyt ne kaikki joutuisivat tulen alle.

Krimin niemimaan länsiosassa sijaitsevaan Sevastopolin satamaan tukeutuva Venäjän Mustanmeren laivasto saisi lähtöpassit, jos Yhdysvallat antaa Ukrainan käyttöön GLSDB-asejärjestelmän.

Ruotsalaisen Saabin ja yhdysvaltalaisen Boeingin yhteistyössä valmistaman GLSDB-järjestelmän taistelukärkenä on Small Diameter Bomb I (SDB I). Sen tarkkuus on yhden metrin luokkaa.

– Taistelukärki painaa noin 100 kiloa. Se on hyvin tehokas pistemaaliin, koska se on tarkka. Pystyt metrin rinkulaan osumaan tuolla, Toveri sanoo.

Ammuksen lentorata ei ole ballistinen, vaan se kykenee siivekkeidensä avulla liitämään ohjelmoitua reittiä. SDB suunnistaa maaliin inertianavigoinnilla, jota tukee GPS-paikannus.

– Liitopommille voidaan ohjelmoida mitä reittiä se hyökkää. Se voi tulla vaikka takakautta sisään, jolloin se on vaikeammin torjuttavissa.

Hintalappu Ukrainan sodalle kasvaa äärettömän suureksi. Se horjuttaa jo Venäjän taloutta, Ukrainasta puhumattakaan. Tietenkin myös Ukrainaa eniten avustanut Yhdysvallat tuskailee sodan kustannuksia.

Maan puolustusministeriö harkitsee GLSDB-asejärjestelmän toimittamista Ukrainalle osittain sen – Himarsiin verrattuna – edullisen hinnan takia.

– Kun MLRS-raketti maksaa noin 100 000 dollaria, niin tämä maksaa noin 40 000, Toveri sanoo ja toteaa Yhdysvaltojen myöntäneen Ukrainalle taloudellista, humanitääristä ja sotilaallista apua jo 60 miljardia dollaria (lähes sama euroina).

– Se on supervallallekin iso summa.

Yhdysvallat on aseistanut Ukrainaa parilla kymmenellä Himars-raketinheitinjärjestelmällä. Ukrainalle luovutetut ammukset yltävät 80 kilometriin. Tuo kantama pohjusti vahvasti Ukrainan loppukesällä alkaneita voittoja.

Jos Yhdysvaltojen asevoimien varastot alkavat huveta, ovatko nämä liitävät täsmäpommit vastaus Ukrainan toiveisiin?

– Siinä mielessä nimenomaan, että ukrainalaiset ovat toivoneet kantamaa lisää. Tämä olisi yksi askel eteenpäin.

– Tällä voitaisiin muun muassa kiistää Venäjän Mustanmeren laivaston tukeutuminen Krimille, jolloin ne Kalibr-ohjusten lavetit, jotka parhaillaan tukeutuvat Sevastopoliin, joutuisivat tukeutumaan Venäjän mantereen puolelle. Se vaikeuttaisi niiden toimintaa.

Toverin mukaan Yhdysvalloilla on varastoissaan suuria määriä liitopommeja, samoin niihin yhdistettäviä raketteja. Hän ei kuitenkaan lähde arvailemaan, kuinka paljon ja nopeasti Saab ja Boeing pystyvät niitä massatuottamaan.

Onko mahdollista, että GLSDB-järjestelmän täsmäammukset olisivat Ukrainan käytössä jo ensi vuonna?

– Kyllä minä uskon siihen. Yhdysvallat on aiemminkin luovuttanut asevoimiensa varastoista materiaalia (muun muassa Himarseja) ja tilannut valmistajilta korvaavaa materiaalia tilalle.

Saabin ja Boeingin yhteistyönä syntyneen Ground-Launched Small Diameter Bomb-järjestelmän taistelukärkenä on Small Diameter Bomb I (SDB I).

Tämä täsmäohjautuva liitopommi on ollut tuotannossa jo vuodesta 2006. SDB-ammuksia on valmistettu yli 20 000 kappaletta. Yli 10 000 on jo käytetty taisteluissa. Saabin mukaan SDB on Yhdysvaltain ilmavoimien lisäksi ollut kolmentoista maan ilmavoimien käytössä.

– Nyt on keksitty, että liitetään taistelukärkeen MLRS-raketinheittimen rakettimoottori. Se voidaan ampua maasta. Ei tarvita enää hävittäjäkonetta kuljettamaan sitä kohteen läheisyyteen, Toveri selvittää.

