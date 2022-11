Pekka Toveri: ”Lännen tuki ratkaisee sodan – Putin menettää ensin Krimin sitten Kremlin”

Toverin mielestä Ukrainaan pitäisi antaa pitkän kantaman ohjuksia.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri sanoi keskiviikkona ISTV:n studiossa, että Ukrainan sodassa Venäjä on ensin voitettava taistelukentällä.

– Ukrainalle on annettava sellaiset välineet, että he pystyvät lyömään venäläiset pois alueeltaan Krimiä myöten. Sitten päästään sellaiseen tilanteeseen, että voi tulla rauha, joka kestää jopa vuosikymmeniä.

Toveri yhtyy Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entisen komentajan, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodgesin näkemykseen, joka sanoi tuoreessa haastattelussa, että kaikkien pitäisi ymmärtää se, että Venäjä kukistetaan nimenomaan vanhanaikaisella tavalla.

Toveri mielestä Ukrainan sodan ratkaisee länsi.

– Niin kauan kuin me tuemme Ukrainaa niin, että Ukraina pystyy pitämään siviiliyhteiskunnan toiminnassa ja Ukrainalla on sellaiset välineet, että he pystyvät käymään sotaa menestyksekkäästi Venäjää vastaan, niin kauan Ukraina pystyy taistelemaan.

Toverin mielestä pitäisi poistaa ”typerät rajoitteet”. Rajoitteiden vallitessa Ukrainalle ei ole annettu pitkän kantaman ohjuksia.

– Rajoitteet tekevät sen, että ukrainalaisilla on toinen käsi sidottuna selän taakse ja Venäjä voi vetää molemmilla käsillä ihan vapaasti ja tehdä mitä se haluaa.

Asetelma on Toverin mielestä epäreilu. Siviiliyhteiskunnan suojaaminen menee Ukrainassa vaikeaksi.

Toveri on samaa mieltä Suomessa vierailleen brittitutkijan Keir Gilesin kanssa, jonka mukaan Ukrainalle pitää antaa pitkän kantaman ohjuksia, jotta ukrainalaiset voivat iskeä lavetteihin ja viedä Venäjältä kyvyn siviiliyhteiskunnan tuhoamiseen.

Kenraaliluutnantti Ben Hodges ennusti haastattelussa, että Krim on vapautettu kesään mennessä ja että vuoden loppuun mennessä presidentti Vladimir Putin häviää Kremlin.

Toveri sanoi ISTV:ssä, että jos länsi jatkaa Ukrainan tukemista ja antaa maahan 150 kilometriä ulottuvia asejärjestelmiä tai jopa sitä pidempiä, on täysin mahdollista, että Krim on vapautettu kesään mennessä.

– Jos Putin menettää Krimin, siinä vaiheessa hän on niin heikko johtaja, että hänen on enää vaikea pitää kiinni asemastaan.

Kun venäläiset on saatu lyötyä Ukrainan maaperältä, voidaan Toverin mukaan saada kestävä rauha.

– Kun Venäjä on lyöty, siellä on uusi johto, joka ymmärtää, ettei kannata lähteä lännen kanssa vääntämään, koska tulokset ovat mitä ne ovat.

