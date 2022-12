Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Pekka Toverin hyinen arvio: ”Putin toistaa Hitlerin virheitä”

Venäläissotilaiden on kuvailtu toimivan kuin zombit, miehistötappiot ovat karmeita ja varusteista on pulaa. Kaiken lisäksi talvi on nyt saapunut.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Sulje

Talvi on tullut Ukrainaan, ja se saattaa olla erityisen hyinen maahan hyökänneille venäläisille. Eikö toisesta maailmansodasta ole opittu mitään? – Putin toistaa Hitlerin virheitä. On jotenkin erikoista, että venäläiset eivät ymmärtäneet, että talvi tulee ja pitäisi olla varusteita sotilaille, sanoo pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri, joka vieraili ISTV:n Ukraina-studiossa keskiviikkona. Toisen maailmansodan aikana Stalingradissa Hitlerin joukot joutuivat kohtaamaan Venäjän talven ilman asianmukaisia talvivarusteita. Toverin mukaan Venäjä on nyt reagoinut talven tuloon auttamattomasti liian myöhään. Ja se reaktio on ollut tilata Pohjois-Koreasta talvivarustusta sotilaille. – Nyt sitten kun talvi on jo päällä, tilataan ulkomailta varusteita. Ja kuten hyvin tiedetään, kestää kuukausia ennen kuin ne tavarat ovat maassa ja jaettu joukoille. Toverin mukaan Venäjällä on kyllä nyt tehty kovasti töitä sen eteen, että saataisiin sotateollisuutta ylös, mutta se olisi pitänyt tehdä jo vuosia ennen hyökkäyksen aloittamista. Varusteita ei ole, mutta silti liikekannallepanolla yritetään haalia sotilaita riviin. – Kyllä he saavat lampaita, joita ajetaan ukrainalaisten tuleen. Mutta eivät he merkittävää offensiivista suorituskykyä saa, Toveri arvioi. Suorituskyvyn sijaan Venäjän miehistötappiot ovat valtavia, kun reserviläisiä heitetään turhiin jalkaväkihyökkäyksiin. Tilanne muistuttaa ensimmäisen maailmansodan järjettömiä rintamahyökkäyksiä. Tämä kaikki tapahtuu nyt, vuosikymmeniä sen jälkeen, kun vastaavanlaisesta sodankäynnistä on luovuttu. Se tapahtuu, ”kun ei muuta osata”. Tällä Toveri viittaa Venäjän sodanjohdon taitoihin. – Kun pariin vuosikymmeneen asevoimien johtoon ei ole valittu niitä kyvykkäimpiä, vaan lojaaleimpia, jotka eivät välttämättä ole penaalin terävimpiä kyniä, mitä tulee sodanjohtoon. – Sitten tehdään sitä, mikä on helppoa. Eli äijät riviin ja tuosta aukeasta yli. Sama on nähty ennenkin. Päivälleen 83 vuotta sitten alkaneessa talvisodassa koettiin sama ilmiö: tultiin aukeiden yli suoraan suomalaisten kiväärituleen. Myös tuolloin itärajan takana Stalin oli varautunut paremmin voitonparaateihin kuin kovaan taisteluun. Tämänkin Putin toisti nyt Ukrainassa. Oletus oli, että Ukraina ei taistele. Toisin kävi – yhteishenki Ukrainassa on nyt vastaava kuin talvisodassa Suomessa. Venäläisten kalustotappiot Ukrainassa ovat vähentyneet, vaikka miehistötappiot ovat yhtä suuria kuin katastrofiin päättyneessä sodan ensimmäisessä hyökkäysvaiheessa. Toverin mukaan tämä kertoo siitä, että sodan luonne on muuttunut. Alkuvaiheessa venäläiset ajoivat teitä pitkin jonossa ja tarjosivat ukrainalaisille helppoja maaleja. Kalustotappiot olivat valtavia. Nyt sodankäynti on hyvin staattista. Raskas kalusto on taustalla suojassa. – Ukrainalaisille ei tarjoudu herkullisia maaleja samaan tahtiin. Niitä suojataan paremmin ja niitä käytetään todennäköisesti vähemmän, koska venäläisillä on paljon vähemmän kalustoa käytettävissä. Kaluston puuttumista korvataan Toverin mukaan nyt sillä, että laitetaan huonosti koulutettu jalkaväki hyökkäämään Ukrainalaisten asemiin. – Ja tulokset ovat sitten mitä ovat. Venäläisiä hyökkääjiä on jopa verrattu zombeihin. Kansainvälisessä mediassa on levinnyt väitteitä ja videomateriaalia sotilaiden oudon passiivisesta käyttäytymisestä selkeässä kuolemanvaarassa. Kiev Postin mukaan he kuin zombeja, joita ammutaan kuoliaaksi ja uusia nousee tilalle. Toverin mukaan zombi-ilmiössä on pitkälti kyse juuri siitä, miten venäläiset käyttävät joukkojaan. Reserviläiset ovat kouluttamattomia, heiltä puuttuvat kunnon varusteet ja lisäksi heitä pidetään etulinjassa pitkään. – Venäläiset pitävät joukot siellä, kunnes ne on kaluttu loppuun. Ukrainalaiset puolestaan kierrättävät etulinjan joukkojaan, jolloin on aikaa lepäämiseen ja huoltoon. Venäläisten tilanne on siihen verrattuna lohduton. Joukot kulutetaan loppuun niin, että ne ovat käytännössä taistelukyvyttömiä. – Kun siellä ollaan viikkokausia, on koko ajan kylmä, on märät vaatteet, huono ruoka ja huono huolto, niin kyllä siinä iskee apatia ja toimintakyky laskee. Ei ole välttämättä energiaa reagoida edes kuolemanvaaraan, Toveri selittää zombi-ilmiötä. – Venäläiset kohtelevat miehistöään ihan samalla tavalla kuin sata vuotta sitten, eli että sillä ei ole mitään merkitystä. Kun yhdet juoksevat konekiväärituleen, uusia tulee tilalle. – Suomalaisen sotilaskoulutuksen saaneena siinä ei ole mitään järkeä. Kun tärkein voimavara ovat juuri taistelijat, joista on pidettävä viimeiseen asti huolta ja kuluttaa heitä niin vähän kuin mahdollista, niin kuin länsiarmeijoissa, Toveri sanoo. Lue lisää: ISW: Venäjän joukkojen ponnistelut Bahmutissa todistavat, etteivät ne ole oppineet mitään tappioistaan Lue lisää: Tuore raportti paljastaa Venäjän ase­voimien vakavat puutteet hyökkäys­sodassa – ja opetukset lännelle Lue lisää: Brittitutkija ihmettelee: Miksi Ukrainan ei anneta iskeä Venäjän sotilas­kohteisiin vieläkään?