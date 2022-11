Arvostettu brittiläinen Rusi-tutkimuslaitos kertoo, mitä Venäjän hyökkäyssodasta on tähän saakka voitu oppia. Raportista voi päätellä, että monet opetuksista on omaksuttu Suomessa jo kauan sitten.

Hyökkäys Ukrainaan on paljastanut koko maailmalle, millaiset ovat Venäjän asevoimien todelliset kyvyt käydä laajamittaista sotaa. Tapahtumat taistelukentällä ovat myös antaneet analyytikoille tilaisuuden tutkia yleisellä tasolla sodan kuvaa 2020-luvulla.

Arvostettu brittiläinen tutkimuslaitos Royal United Services Institute (Rusi) analysoi hyökkäyssotaa keskiviikkona julkaisemassaan laajassa raportissa Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from Russia’s Invasion of Ukraine: February–July 2022 (suom. Tavanomaisen sodankäynnin alustavat opetukset Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa helmikuusta heinäkuuhun 2022).

Raportin ovat kirjoittaneet ukrainalaiset ja brittiläiset asiantuntijat Myhailo Zabrodskyi, Jack Watling, Oleksi Danylyuk ja Nick Reynolds.

Rusin mukaan Venäjän tavoite viime helmikuussa oli vallata nopeasti Ukrainan pääkaupunki Kiova, saavuttaa sotilaallinen voitto kymmenessä päivässä, miehittää Ukraina ja liittää sen alueet Venäjän federaatioon elokuuhun 2022 mennessä. Kaikki tietävät, miten Venäjä onnistui näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Sota paljasti raportin mukaan sen, että Venäjän asevoimien taktiset taidot ovat merkittävästi heikompia kuin monet tarkkailijat sekä Ukrainassa että Ukrainan ulkopuolella odottivat. Sen sijaan monet venäläiset asejärjestelmät osoittautuivat tehokkaiksi.

Rusi arvioi, että asevoimien kokeneimmat yksiköt muodostavat Venäjälle merkittävän sotilaallisen potentiaalin. Puutteet koulutuksessa ja joukkojen käytössä ovat kuitenkin johtaneet siihen, ettei Venäjä ole pystynyt käyttämään tuota potentiaalia.

Raportti luettelee useita kohtia, joissa venäläiset ovat epäonnistuneet hyökkäyssodassaan Ukrainassa. Tässä esimerkkejä:

Puolustushaarojen yhteistoiminta ontuu. Maavoimilla on liian dominoiva rooli operaatioissa. Koko asevoima taas on liiaksi erikoispalveluiden – tiedustelu- ja turvallisuuselinten – vaikutusvallan alla. Tapa muodostaa joukkoja on väärä. Mallit suosittelevat kaikkien aselajien yhteisten sodan ajan joukkojen rakentamista. Joukoilla ei ole kuitenkaan riittävästi nuoria upseereita ja aliupseereita, jotka sulauttaisivat erilaiset yksiköt toimimaan yhdessä. Maa- ja merivoimissa on taipumusta toistaa ja vahvistaa jo tehtyjä virheitä, ellei käskyihin saada muutoksia korkeammilta johtoportailta. Ilmiö ei ole yhtä voimakas ilma- ja avaruusvoimissa (VKS). Toimintakulttuuri altistaa asevoimia harhautukselle, sillä kyky eri lähteistä tulevan tiedon nopeaan yhdistelyyn tilannekuvan luomiseksi on heikko. Toimintakulttuuri ei suosi myöskään laajemman tilannekuvan välittämistä alas käskyjä toteuttaviin portaisiin, jotta nämä voisivat arvioida tilannetta itse. Operaatioissa joukot ovat jatkuvasti vaarassa joutua oman puolen tulituksen kohteeksi.

Kokonaisuutta arvioidessaan Rusi pitää mahdollisena, että Ukraina voittaa sodan. Se vaatii kuitenkin raskaita taisteluja, raportin kirjoittajat arvioivat.

Venäjän iskun jäljet Bahmutissa, Donetskin alueella 29. marraskuuta.

Yksi sodan tärkeimmistä opetuksista on raportin mukaan se, ettei nykyaikaiselta sodankäynniltä voi suojautua: vihollinen kykenee iskuihin koko operatiivisessa syvyydessä. Omien joukkojen kyky taistella säilyy ainoastaan silloin, kun asevarikot, johtamisjärjestelmät, huoltoalueet ja ilmavoimat on sijoitettu hajalleen eri puolille.

”Ukraina kykeni välttämään Venäjän ensimmäiset iskut hajauttamalla asevarastonsa, taistelulentokoneensa ja ilmapuolustusjärjestelmänsä. Venäjä kykeni sen sijaan tuhoamaan 75 prosenttia (Ukrainan) kiinteistä puolustuslaitteista sodan ensimmäisen kahden vuorokauden aikana”, Rusi kirjoittaa raportissaan.

Tämä opetus on omaksuttu jo kauan sitten Suomen puolustussuunnittelussa. Esimerkiksi Suomen ilmavoimien taistelutapa perustuu hävittäjien sijoittamiseen maantietukikohtiin eri puolille maata – piiloon päätukikohtiin suuntautuvalta kauas kantavien aseiden tulelta. Myös maavoimien taistelussa liikkuvuus, hajauttaminen ja naamiointi ovat arkipäivää.

Toinen keskeinen opetus on se, että sodankäynti vaatii suuria aseiden ja ampumatarvikkeiden varastoja. Kulutus on suurta.

Ongelma on jo hyvin tiedossa sekä Ukrainassa että sitä tukevassa Natossa. Puolustusliitto on pyrkinyt toimittamaan Ukrainalle jatkuvasti lisää ampumatarvikkeita muun muassa tykistön ja raketinheittimistön asejärjestelmiin, mutta varastot alkavat tyhjentyä jo länsimaidenkin arsenaaleissa.

Tuskallisen tietoinen tästä on muun muassa entinen Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen komentaja, kenraali Ben Hodges.

– Tosiasia on se, että olemme heikosti valmistautuneita siihen, mitä Ukrainassa nyt tapahtuu. Olemme jo lyhyessä ajassa käyttäneet Ukrainassa enemmän ampumatarvikkeita kuin Afganistanin ja Irakin sodissa, sanoi Hodges ruotsalaisen Svenska Dagbladetin haastattelussa.

Kuollut venäläissotilas makasi lumessa Harkovan alueella 26. helmikuuta, pari päivää hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Rusin mukaan Ukrainan asevoimat pystyi torjumaan Venäjän yrityksen vallata Kiova sodan alkuvaiheessa lähinnä tykistön massiivisella tulella. Venäläisten hyökkäystä torjui kaksi ukrainalaista tykistöprikaatia.

”Ukraina kykeni säilyttämään pariteetin tykistössä sodan ensimmäiset puolitoista kuukautta. Sitten alkoi pula ammuksista. Kesäkuuhun mennessä Venäjä saavutti edun 10:1 tykistön tulenkäytössä. Ilmeisesti yhdelläkään Nato-maalla Yhdysvaltoja lukuun ottamatta ei ole riittäviä asevarastoja eikä teollista kykyä jatkaa pitkäaikaisia operaatioita.”

Suomessa puolustusvoimat on varautunut pitkälti samankaltaiseen sotaan kuin Ukrainassa on nyt nähty. Puolustushallinto on ollut hereillä myös aseiden ja ampumatarvikkeiden hankinnoissa.

Viimeaikaisista hankinnoista merkittävimpiä oli 400 rakettikasetin kauppa puolustusvoimien M270-järjestelmään. Yhdessä kasetissa on kuusi maaliin ohjautuvaa GMRLRS-rakettia, joiden kantama ulottuu noin 80 kilometrin päähän. Kaupan arvo on 535 miljoonaa dollaria.

– Käynnissä oleva Ukrainan sota osoittaa, että kriisit eivät välttämättä ole lyhyitä. Meidän ampumatarvikemääriämme kasvatetaan pysyvästi, sanoi puolustusvoimien komentaja, kenraali Timo Kivinen valtakunnallisten maanpuolustuskurssien avajaisissa marraskuussa.

Raportti korostaa myös muun muassa miehittämättömien lentolaitteiden eli dronien merkitystä kaikkien puolustushaarojen taistelussa. Tilannekuvaa luovista droneista peräti 90 prosenttia menetetään operaatioissa. Siksi dronien on oltava halpoja ja helposti korvattavia.