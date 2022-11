Erin ja Susan murhattiin vuonna 1983 – poliisi löysi epäillyn tekijän lähes 40 vuotta myöhemmin

Nyt pidätetty mies ei kuulunut koskaan aiemmin epäiltyjen joukkoon.

Kanadassa tehtiin pidätys koskien 40 vuotta vanhaa murhamysteeriä.

Guardian uutisoi poliisi pidättäneen 61-vuotiaan kanadalaismiehen Joseph George Sutherlandin, jota syytetään kahden naisen murhasta. Naiset löydettiin kuolleina heidän Torontossa sijainneista kodeistaan vuonna 1983.

Molempia naisia oli käytetty seksuaalisesti hyväksi ja puukotettu. Murhien välissä oli kulunut neljä kuukautta. Tapaukset saatiin linkitettyä toisiinsa vasta 2000-luvulla DNA-teknologian avulla. Tämän myötä tutkijat epäilivät yhden miehen olevan vastuussa molemmista murhista.

Murhatuista naisista nuorempi oli 22-vuotias Erin Gilmour, joka haaveili muotisuunnittelijan urasta. Vanhempi, 45-vuotias neljän lapsen äiti Susan Tice, työskenteli heikommassa asemassa olevien lasten parissa.

– Olemme kaikki onnellisia, että pidätys on tehty koskien Erinin ja Susan Ticen julmia murhia. Tämä on päivä, jota me olemme odottaneet lähes koko elämämme, sanoi Gilmourin veli Sean McCowan.

Murhien tutkinta lähti etenemään vuonna 2019, kun geeninäytteitä lähetettiin Houstonin kaupunkiin Texasin osavaltioon, jossa näytteet lisättiin sukupuiden rakentamiseen keskittyvän yksityisen yrityksen tietokantaan.

Sen avulla rikosetsivät alkoivat koota murhista epäillyn sukupuuta. Kun Sunderlandin jäljille päästiin, määrättiin hänet DNA-testiin, jossa hänen DNA:taan vertailtiin rikospaikalta kerättyjen näytteiden kanssa.

Sunderland ei ollut aiemmin kuulunut tapauksen epäiltyjen joukkoon. Toronton poliisipäällikön James Ramerin mukaan häntä ei olisi koskaan löydetty ilman DNA-teknologiaa.

Toronton poliisi aikoo nyt tutkia, onko Sunderland ollut osallisena muissa ratkaisematta jääneissä tapauksissa viimeisen 39 vuoden ajalta. Lisäksi poliisi on yhteydessä muihin Ontarion provinssin poliisiasemiin alueilla, joissa mies on saattanut elää tai vierailla.

Poliisin mukaan Sunderland asui uhriensa tapaan Torontossa murhien aikaan. Oikeuden eteen hänen on määrä saapua 9. joulukuuta.