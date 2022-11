Sotilasasiantuntija Keir Giles sanoo, että Venäjä yrittää tuhota Ukrainasta tulevan talven aikana ”kaiken, mikä pitää yllä elämää”.

Kun Venäjän sota Ukrainassa oli alkamassa viime keväänä, sotilasasiantuntija Keir Giles ja hänen kollegansa Chatham Housen ajatushautomossa kehottivat Britanniaa lähettämään Ukrainalle kiireellistä apua sotarikosten tutkintaan.

– Me tiesimme heti, mitä on tulossa. Sanoimme, että Ukrainalle on järjestettävä välittömästi apua kuolinsyytutkijoiden ja sotarikostutkijoiden muodossa, Giles kertoo.

Gilesin mukaan ei ole suinkaan sattumaa, että Venäjän niin kovasti hehkuttamat täsmäohjukset ovat osuneet Ukrainassa heti sodan alusta asti usein siviilikohteisiin. On pommitettu sairaaloita, ruoan jakelupisteitä, vedenjakelua ja viime aikoina erityisesti Ukrainan energiantuotantoa ja sähkönjakeluverkkoa.

– Venäjän sotilaallinen ajattelu menee niin, että kun meillä on nyt nämä tarkat ohjukset, niin me voimme iskeä niillä tarkasti juuri siviilikohteisiin, Giles kuvailee.

Vaikka monille lännessä tuli yllätyksenä se, kuinka brutaalisti Venäjä on surmannut Ukrainan siviilejä, Gilesille se ei ollut yllätys.

– Iskeminen siviilejä vastaan on suoraan Venäjän sodankäynnin oppikirjasta, he ovat kirjoittaneet siitä paljon. Kun he eivät voi saavuttaa operatiivisia voittoja taistelurintamalla, he iskevät siviilejä vastaan, jotta siten on mahdollista saavuttaa strateginen voitto koko sodassa.

Tätä sodankäynnin tapaansa ja uusia aseitaan Venäjä oli testannut ennen Ukrainaa jo Syyriassa, joten siksikään sen ei olisi pitänyt tulla lännelle yllätyksenä.

Gilesin mukaan Venäjä yrittää nyt talven aikana tuhota Ukrainassa ”kaiken, mikä ylläpitää elämää”. Venäjä ajattelee voittavansa sodan tällä tavalla, ja se on ainoa asia, mistä Vladimir Putin esikuntineen kantaa huolta.

Neuvostoliitto ei joutunut koskaan tilille omista rikoksistaan toisessa maailmansodassa natsi-Saksan johtajien tavoin – eikä Venäjä ole sittemmin itsekään käynyt läpi omaa synkkää historiaansa. Tästä juontaa Gilesin mukaan se, että Venäjä ei nytkään pane painoa kansainväliselle humanitaariselle oikeudelle ja sodankäynnin inhimillisille säännöille.

– Venäjä käy kolonialistista ja kansanmurhaan johtavaa sotaa, jonka tavoitteena on imperiumin palauttaminen. Siksi on tärkeää, että Venäjän ei saa antaa voittaa Ukrainassa edes osittain, vaan heille on osoitettava, että heidän sotansa oli valtava virhe, Giles sanoo.

Keir Giles on parhaillaan Helsingissä esittelemässä uutta kirjaansa.

Ukraina on sotinut tähän mennessä suurella menestyksellä, mutta tuleva talvi voi tuoda Gilesin mukaan synkän käänteen, mikäli länsi ei toimita Ukrainalle uutta ja kyvykkäämpää aseistusta ja mikäli länsi asettaa Ukrainalle yhä jarruja sen sodankäyntiin.

– Ukrainalaiset eivät ole sentään mitään superihmisiä. He eivät voi voittaa sotaa, jos heidän pitää taistella koko ajan Venäjän asettamilla ehdoilla, Giles sanoo.

Tällä Giles viittaa muun muassa lännen haluun ”olla provosoimatta Venäjää”. Toisin sanoen Venäjä saa pommittaa Ukrainaa yhä mielin määrin ilman, että sen tarvitsee pelätä omien keskeisten sotilaskohteidensa olevan uhattuina.

– Lännen pitäisi poistaa Ukrainalle asettamansa kielto kohdistaa iskuja Venäjälle. Tällä hetkellä Ukraina voi vain yrittää juosta kiinni ja korjata sitä, mitä Venäjä tuhoaa ohjusiskuillaan sen maaperällä.

Gilesin mukaan lännen pitäisi auttaa Ukrainaa saamaan nyt aseistusta, jolla se pystyy iskemään niihin sotilaskohteisiin, joista Venäjä suuntaa iskujaan Ukrainaan.

– Kohteiksi pitäisi ottaa ohjusten laukaisualustat, sotalaivat tai ohjustehtaat Venäjän omalla maaperällä, Giles sanoo.

– Ei ole mitään syytä, miksi ne eivät olisi oikeutettuja Ukrainan kohteita – ellemme sitten teeskentele Venäjän tapaan, että kyseessä ei ole sota.

Giles on parhaillaan Suomessa vierailulla esittelemässä uutta kirjaansa Venäjän sota jokaista vastaan - ja mitä se sinulle merkitsee (Docendo).