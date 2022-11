Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell totesi, ettei republikaaneissa ole tilaa niille arvoille, joita Trumpin ilalliskumppani edusti.

Yhdysvalloissa kaksi merkittävää republikaani­poliitikkoa on kommentoinut ex-presidentti Donald Trumpin viime viikkoista kohuillallista. Trump söi 22. marraskuuta Mar-a-Lagon golfklubilla illallista äärioikeistoon kuuluvan Nick Fuentesin ja rapartisti Kanye Westin eli Yen kanssa.

Reutersin mukaan senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell ja edustajainhuoneen jäsen Kevin McCarthy totesivat tiistaina, ettei republikaaneissa ole tilaa niille arvoille, joita Fuentes edustaa. McConnell myös vihjasi, että illallisella voi olla suuri vaikutus Trumpin presidenttikisaan.

– Republikaaneissa ole tilaa antisemitismille tai valkoiselle ylivallalle, ja jokainen, joka tapaa näitä asioita kannattavia ihmisiä, tulee minun arvioni mukaan erittäin epätodennäköisesti valituksi Yhdysvaltojen presidentiksi, McConnell sanoi toimittajille mainitsematta Trumpin nimeä.

McConnell totesi, että sama pätee kaikkiin, jotka haluavat pyrkiä presidentiksi. Trump ilmoitti aiemmin marraskuussa, että hän pyrkii republikaanien ehdokkaaksi vuoden 2024 presidentinvaaleihin. Myös Kanye West on ilmoittanut lähtevänsä ehdolle.

Myös McCarthy tuomitsi Trumpin illallisen ja korosti, etteivät Fuentesin arvot kohtaa republikaanien arvojen kanssa.

– Minun mielestäni kenenkään ei pitäisi viettää aikaa Nick Fuentesin kanssa, hän sanoi.

Nick Fuentes on herättänyt Yhdysvalloissa raivoa juutalaisvastaisilla kommenteillaan. Hän on kiistänyt holokaustin ja vitsaillut juutalaisten kuolemilla. Reutersin mukaan Yhdysvaltojen oikeuslaitos on kuvaillut Fuentesia valkoisen ylivallan kannattajaksi. Myös Kanye West on esittänyt juutalaisvastaisia kommentteja, jotka ovat aiheuttaneet raivoa.

Trumpia on kritisoitu voimakkaasti Fuentesin tapaamisen vuoksi. Häntä on arvosteltu muun muassa siksi, että illallinen tukisi ääri-ilmiöiden voimistumista.

Yhdysvaltojen entinen varapresidentti Mike Pence vaati maanantaina Trumpia pyytämään anteeksi illallistaan.