Brittitutkija: Länsi on yhä sokea Venäjän ”salaiselle sodalle” – kyse ei ole vain Putinista eikä vain Ukrainasta

Brittiläinen Keir Giles yritti varoitella maailmaa Venäjän ja Vladimir Putinin brutaaleista aikeista vuosikausien ajan, mutta vain harva ymmärsi tai uskoi hänen sanojaan. Giles on parhaillaan vierailulla Helsingissä – ja hänellä on taas uutta ikävää kerrottavaa.

Britannian johtaviin Venäjä-asiantuntijoihin kuuluva Chatham Housen tutkija Keir Giles on tunnettu suorista puheistaan ja sarkastisesta huumoristaan, jota hän väläyttelee aika ajoin muuten niin vakavien analyysiensä lomassa.

Niinpä Giles kiiruhtaa heti haastattelun alussa kiittelemään Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia siitä, että tämä on tehnyt hänen omasta työstään vihdoin ”ripauksen helpompaa”.

Ei suinkaan siksi, että Putin olisi tehnyt hyviä asioita. Vaan siksi, että Putinin kammottavia tekoja seuratessaan ihmiset alkavat nyt ymmärtää, mistä kaikesta Giles yritti varoittaa maailmaa jo vuosikausien ajan ennen Krimin kaappausta 2014 ja ennen Venäjän keväistä suurhyökkäystä Ukrainaan.

– Olenkin omistanut uuden kirjani Putinille. Kiitokseksi siitä, että hän on viimeinkin avannut maailman silmiä Venäjän pahuudelle ja tarpeelle puolustautua sitä vastaan.

– Lännessä on ollut aina näihin päiviin asti vallalla ajatus, että Venäjä ei voi olla niin paha kuin siitä varoitellaan. Mutta minä sanon yhä edelleen, että vielä pahemmaksi kaikki muuttuu.

Gilesiltä on ilmestynyt juuri uusi kirja nimeltä Venäjän sota jokaista vastaan – ja mitä se sinulle merkitsee (Docendo). Kirja julkaistiin englanniksi vain pari viikkoa sitten ja heti perään suomeksi. Keskiviikkona 30. marraskuuta Giles pitää myös yleisöluennon Helsingin yliopistolla kello 12.15.

Gilesin edellinen kirja oli nimeltään Moskovan opit (Docendo), joka tuli Suomessa julki keväällä 2020. Jälkikäteen ajatellen jo tuossa kirjassa olisi ollut harvinaisen suoralla selkokielellä koottuna se kaikki, mitä maailman olisi pitänyt ymmärtää Venäjän ajattelutavasta tajutakseen viimeistään syksyllä 2021, että Putin valmistautuu imperiumin palauttamiseen ja on valmis aloittamaan vaikka täysin järjettömältä tuntuvan sodan Ukrainassa.

Entä onko Giles saanut nyttemmin kuulla anteeksipyyntöjä siitä, että hänen varoituksiaan ei uskottu? Giles hakee hetken sanoja ja muotoilee sitten vastauksen näin:

– Jotkut ovat pahoitelleet epävirallisesti, mutta he ovat asemassa, jossa he eivät voi tunnustaa erehtymistään julkisesti.

– Kyse on yksinkertaisesti vain siitä, että lännessä kasvaneiden ihmisten on liki mahdotonta käsittää Venäjän logiikkaa, sillä se on aivan toisenlaista kuin meillä.

Giles kertoo uudessa kirjassaan ”peilikuva-ajattelun” luomasta harhasta. Kun kumpikin osapuoli olettaa automaattisesti, että toinen osapuoli ajattelee ja toimii samalla tavalla kuin itse, seurauksena on loputon epäluulon ja väärinymmärrysten kierre.

Gilesin mukaan länsimaiset poliitikot sortuvat kerta toisensa jälkeen siihen, että he uskovat Venäjän pyrkivän pohjimmiltaan hyvään. Tosiasiassa Venäjä luo itse tarkoituksellisesti uusia ongelmia, koska se on Venäjän tapa laajentaa vaikutusvaltaansa ja heikentää muita valtioita. Etsimällä kompromisseja ja luottamalla Venäjän tyhjiin lupauksiin länsi tulee siis yhä uudelleen petetyksi – ja Venäjä saa itselleen palkkion aggressioistaan.

Venäjällä on puolestaan vallalla sinnikäs usko siihen, että lännen ajamat ihmisoikeudet ja vapaudet ovat pelkkää hämäystä ja kyyninen juoni painostaa Venäjää. Ne eivät ole Venäjälle itselleen merkitseviä arvoja, joten Venäjä ei voi uskoa niiden olevan sitä lännellekään.

Naton suhteen Venäjä ei voi Gilesin mukaan millään uskoa sitä, että itsenäiset valtiot pyytävät vapaaehtoisesti päästä sen jäseniksi eikä Nato yritä pakottaa – eikä voi pakottaa – niitä liittymään. Tässäkin on taustalla se, että Venäjä on itse tottunut painostamaan ja pakottamaan, joten se uskoo kaikkien muidenkin toimivan todellisuudessa samoin.

– Putinin mielestä valtiot eivät liity Natoon omien etujensa takia, vaan Yhdysvaltain pakottamina. Kutakuinkin samaan tapaanhan Neuvostoliitto pakotti Itä-Euroopan maat liittymään Varsovan liittoon kylmän sodan aikana, Giles muistuttaa.

” Erityisen vaarallinen harhaluulo on ajatella, että Venäjän nykyisen käyttäytymisen takana olisi yksi mies.

Gilesin mukaan yksi lännen virheistä on tällä hetkellä se, että meillä ei edelleenkään tajuta Venäjän käymän maailmanlaajuisen ”ei-sotilaallisen sodan” laajuutta.

Giles puhuu uudessa kirjassaan Venäjän salaisesta sodasta eli ”sodasta jokaista vastaan”. Hän tarkoittaa termillä Venäjän lukemattomia likaisia temppuja, joilla se horjuttaa läntisiä demokratioita ja yrittää saada itselleen jalansijaa käytännössä koko maailmassa aina Afrikasta Aasiaan ja Australiaan.

– Jos Venäjä iskisi sotilaallisesti, se joutuisi kohtaamaan seurauksia. Siksi se kehittelee kaikkia mahdollisia muita tapoja iskeä kansoja ja yhteiskuntia vastaan, ja juuri sitä on Venäjä sota kaikkia vastaan, Giles kuvailee.

Venäjä on esimerkiksi mestari hyödyntämään eri maiden sisäisiä konflikteja ja henkilöitä, jotka ovat valmiita toiminaan Moskovan apureina päästäkseen tuntemaan itsensä tärkeiksi.

On vaalivaikuttamista, kyberiskuja, talousrikollisuutta, lunnaiden kiristystä, mielenosoitusten provosointia ja pakolaisvirtojen ohjailua. Mutta on myös diplomaatteihin, poliitikkoihin ja keihin tahansa ”Venäjän etujen tielle” osuviin ihmisiin kohdistuvaa painostusta, kuten salaisia käyntejä kodeissa, outoja onnettomuuksia, sairastumisia tai kuolemia.

Vaikutustapojen kirjo on loputon, ja Venäjän osuutta on usein vaikea todistaa täysin aukottomasti. Aina jää tilaa kiistämiselle ja salaliittoteorioille, joita Venäjä laskee itse liikkeelle tehdäkseen muista epäiltyjä.

– Me tiedämme esimerkiksi Venäjän tekemistä myrkytyksistä vain ne, jotka ovat epäonnistuneet tavalla tai toisella. Mutta ne ovat ehkä vain jäävuoren huippu, sillä me emme tiedä niistä, joissa he ovat onnistuneet, Giles muistuttaa.

Giles varoittaa myös uskomasta, että Venäjän toimintatapa muuttuisi sen jälkeen, jos ja kun Putin poistuu vallasta.

– Erityisen vaarallinen harhaluulo on ajatella, että Venäjän nykyisen käyttäytymisen takana olisi yksi mies ja että heti kun Putin olisi syrjässä, asiat paranisivat automaattisesti.

Gilesin mukaan Putinin esittämien näkemysten takana oleva ajatusmaailma on ollut Venäjällä voimissaan vuosisatojen ajan, joten maan vallankäytön luonnetta ja asenteita muita maita kohtaan on vaikea muuttaa jatkossakaan.

– Asenne, että Venäjä on oikeutettu hallitsemaan naapureitaan, ei muutu sen mukaan, kuinka vahva tai heikko Venäjä kulloinkin on. Asenne selvisi hengissä sekä vuoden 1917 bolshevikkivallankumouksen että vuoden 1991 Neuvostoliiton hajoamisen aiheuttamista mullistuksista.

– Ei ole mitään syytä olettaa, että Putinin jälkeen tulisi askel kohti parempaa. Putin ja hänen avunantajansa ovat pikemminkin Venäjän tuote kuin päinvastoin, Giles muistuttaa.

Riippumatta siitä, kuinka Ukrainassa nyt käytävä sota päättyy, Venäjä ei tule Gilesin mukaan lopettamaan vaikutussotaansa maailmassa.

Todennäköistä on myös, että Ukraina ei jää Venäjän viimeiseksi aggression kohteeksi. Lännellä on kuitenkin nyt vielä mahdollista vaikuttaa siihen, kuinka pian uusi vaara voi olla edessä.

– Jos joihinkin – yhteenkään – Venäjän vaatimuksista suostutaan Ukrainassa, se vahvistaa Moskovalle jälleen kerran, että todellinen tai uhattu sotilaallinen voima on paras keino saavuttaa kansainvälisiä poliittisia tavoitteita, Giles uskoo.

Toisin sanoen: jos Venäjä saisi Ukrainassa edes osittaisen voiton, se keräisi itselleen uutta voimaa jälleen muutamien vuosien ajan – ja sitten se esittäisi taas uusia uhkavaatimuksia Yhdysvalloille tai Euroopalle.

– Euroopalla ei voi olla turvallista tulevaisuutta, jollei Venäjälle ilmoiteta selvästi, että imperiumien aika on ohi, ja ettei sillä ole oikeuksia päättää itsenaisten ja suvereenien valtioiden tulevaisuudesta, Giles varoittaa.

Venäjän kanssa tehtävissä sopimuksissa on Gilesin mukaan puolestaan se ongelma, että Moskova haluaa jatkuvasti allekirjoittaa uusia sopimuksia, jotka sitovat sen vastustajia mutta antavat sille itselleen vapaat kädet. Hän siteeraa kirjassaan toista brittiläistä Venäjä-tarkkailijaa James Sherriä, joka on pukenut perivenäläisen sopimus­huijaus­periaatteen sanoiksi näin:

– Venäläiset ovat pahimpia mahdollisia naapureita. Jos teet kirjallisen sopimuksen siitä, etteivät he pysäköisi henkilöautoaan nurmikollesi, älä ylläty, jos he pysäköivät sinne sen sijaan kuorma-autonsa.