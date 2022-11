Kanariansaaret on yleinen kohde afrikkalaisille Eurooppaan pyrkiville siirtolaisille. Kolme miestä piiloutu tankkerin peräsimen päälle Nigeriassa ja päätyi Kanariansaarille.

Espanjan rannikkovartiosto kertoi maanantaina pelastaneensa kolme siirtolaista, jotka olivat matkustaneet Nigeriasta lähteneen Althini II -säiliöaluksen peräsimen päällä. Reutersin mukaan alus kuljettaa öljyä ja kemikaaleja.

Espanjalaisen uutistoimiston Efen mukaan miesten matka Lagosista Nigeriasta Gran Canarian Las Palmasiin oli kestänyt 11 päivää.

Miehet olivat viettäneet matkan täysin sään armoilla, ja heidän jalkansa olivat olleet vain puolen metrin päässä merenpinnasta.

Siirtolaiset vietiin sairaalaan, sillä he kärsivät nestehukasta.

Espanjalle kuuluvat Kanariansaaret on yleinen kohde afrikkalaisille siirtolaisille, jotka pyrkivät Eurooppaan. Kanariansaarille saapuneiden siirtolaisten määrä on ollut kasvussa vuoden 2019 jälkeen, kun Välimeren ylittävien reittien valvontaa on tiukennettu, The Guardian kertoo.

– Kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, eikä se jää viimeiseksi kerraksi. Salamatkustajilla ei ole aina samanlaista onnea, Kanariansaarten paikallishallinnon neuvonantaja, toimittaja Txema Santana twiittasi.

Vuonna 2020 poliisi löysi neljä ihmistä Lagosista lähteneen öljytankkerin peräsimen päältä. Salamatkustajat olivat tuolloin olleet merillä 10 päivää ennen kuin heidät löydettiin.

Espanjan tietojen mukaan siirtolaisuus Kanariansaarille meriteitse lisääntyi 51 prosenttia tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana verrattuna vuoden takaiseen.