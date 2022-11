Eurooppalaiselta ”superkartellilta” takavarikoitiin 30 tonnia kokaiinia – poliisi iski valtavaa verkostoa vastaan useissa maissa

Europol on koordinoinut useita ratsioita, joissa on pidätetty isoa osaa Euroopan kokaiinikaupasta pyörittäneen kartellin jäseniä.

Europol tutkii suurta kokaiinin salakuljetusvyyhtiä, jossa on mukana useiden maiden kansalaisia.

Poliisi on iskenyt useissa maissa noin kolmasosaa Euroopan kokaiinikaupasta pyörittänyttä ”superkartellia” vastaan, kertoo The Guardian.

Brittilehden mukaan Europol kertoi maanantaina 49 pidätyksestä, jotka tehtiin ratsioissa kartellin johtokeskuksiin Euroopassa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Usean maan poliisi on tutkinut kokaiinin salakuljetukseen erikoistuneen rikollisryhmän toimia jo pitkään ja suorittanut nyt useita ratsioita.

Europolin koordinoimia pidätyksiä tehtiin 8.–19. marraskuuta Belgiassa, Ranskassa, Alankomaissa, Espanjassa ja Dubaissa. Niiden tavoitteena oli lopettaa kartellin toiminta. Mukana tutkimuksissa ovat myös Britannian, Yhdysvaltojen ja Bulgarian poliisit.

Europolin mukaan kartellin toiminnassa on kyse erittäin tuotteliaasta rikollisverkostosta, johon kytkeytyy mittavaa huumeiden salakuljetusta ja rahanpesua.

Ratsioiden aikana poliisi takavarikoi yli 30 tonnia kokaiinia. Poliisin arvioiden mukaan se vastaa noin kolmasosaa Euroopan markkinoista.

The Guardianin mukaan Belgiassa pidätettiin kymmenen ihmistä, Ranskassa kuusi ja Espanjassa 13. Hollannissa tehtiin viime vuoden aikana yhteensä 14 tapaukseen liittyvää pidätystä ja kaksi hollantilaista pidätettiin Dubaissa.

Brittilehden mukaan yksi epäillyistä on Britannian kansalainen, jolla on yhteyksiä Espanjan Aurinkorannikolle. Lehden mukaan häntä epäillään toiminnan johtamisesta. Poliisi on pidättänyt myös Hollannin kansalaisen, jonka epäillään olevan ”iso tekijä” Euroopan huumekaupassa.

Espanjan viranomaisten mukaan tapauksessa on pidätetty myös Panaman kansalainen, joka asui Dubaissa.

The Guardianin mukaan huumeverkostoa pyöritettiin Yhdistyneistä arabiemiirikunnista käsin. Epäillyt olivat siellä Euroopan virkavallan ulottumattomissa ja nauttivat luksuselämästä.