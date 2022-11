Useiden asiantuntijoiden mukaan sodan jatkuminen tarkoittaa suuria vaikeuksia Venäjälle.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin on vaikea selvitä poliittisesti, kun Venäjän sotaoperaatio Ukrainassa takkuaa pahasti, sanoo Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotilasstrategian opettaja, everstiluutnantti Joakim Paasikivi Aftonbladetin haastattelussa.

– Jokainen takaisku kuten ne Kiovassa, Harkovassa ja Hersonissa heikentää hänen asemaansa, Paasikivi sanoo.

Jo aiemmin Yhdysvaltojen Euroopan-joukkojen entinen komentaja ja eläkkeellä oleva kenraali Ben Hodges arvioi Radio Svobodalle, että Ukrainan joukot vapauttavat Krimin niemimaan kesään mennessä ja, että tämän jälkeen Putin menettäisi vallan. Radio Svoboda kuuluu Yhdysvaltojen rahoittamaan Radio Free Europen/Radio Libertyn -organisaatioon.

– Mielestäni meidän kaikkien pitäisi ymmärtää, että Venäjä kukistetaan vanhanaikaisella tavalla. Heidät voitetaan taistelukentällä, Hodges sanoi.

Hodges oli antanut haastattelun juuri ennen kuin Ukraina sai vallattua takaisin Hersonin kaupungin ja Dneprjoen länsipuolen. Tämän jälkeen hän twiittasi vielä uskovansa, että Putin häviää taistelut Krimistä ja Kremlistä.

– Ennustan, että ensi kesänä presidentti Putin häviää Krimin taistelun, sodan ratkaisevan vaiheen. Ja sitten hän häviää Kremlin tulevan sisäisen taistelun ennen ensi vuoden loppua.

Aftonbladetkysyi Paasikiveltä myös Hodgesin aika-arviosta.

– Mielestäni aikataulu ja mahdollisuus toteuttaa se, mitä hän esittää, on varsin realistinen. Olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että ei ole lainkaan epärealistista, että Ukraina voisi voittaa joskus ensi vuoden juhannuksen tienoilla, vaikka se onkin spekulatiivista, Paasikivi arvioi lehdelle.

Paasikivi arvioi, että talven aikana ukrainalaisilla on paremmat mahdollisuudet edistää sotaa haluamallaan tavalla. Paasikiven mukaan ukrainalaisilla on parempi taistelumoraali, he ovat paremmin kouluttautuneita ja lisäksi Pohjoismaat, Kanada ja muut Nato-maat ovat luvanneet Ukrainalle talvivarusteita.

Paasikiven mukaan Venäjän suunnittelema liikekannallepano, josta on nyt huhuttu, vaikuttaisi sodan lopputulokseen vain vähän. Hänen mukaansa se pikemminkin nopeuttaisi vain Venäjän taloudellista romahdusta, jolloin sota ei saisi tukea enää venäläisiltä. Venäjän ainoa toivo on konfliktin jäädyttäminen, Paasikivi sanoo.

Venäjään perehtynyt professori ja energia-asiantuntija Indra Øverland sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, etteivät sanktiot ole vaikuttaneet Venäjään ehkä niin paljon kuin alun perin ajateltiin. Hänen mukaansa pakotteita tulisi siksi lisätä.

Hän kuitenkin uskoo, että Venäjällä koittaa pian erittäin vaikeat ajat.

– Näen, että Venäjällä on edessään pahin kriisi sitten 1990-luvun. Tai ehkä pahempi. En usko, että Venäjä kestää tätä tilannetta vuosia. Ehkä joitain kuukausia, tai vuoden. Venäjän yhteiskunta ei ole valmis kriisiin. Ukrainan yhteiskunta on. He taistelevat eloonjäämisestä. Venäjän sotilaat taistelevat merkityksetöntä sotaa diktaattorinsa puolesta, joka ei heistä välitä, Øverland sanoo.