Onni kaiversi nimensä tuntolevyn taakse 80 vuotta sitten – siitä tuli johtolanka, joka auttoi hänet vihdoin siunattavaksi Suomeen

Viime sotien taistelupaikoilta on löytynyt yli 1 500 sotavainajaa, jotka on tuotu Suomeen haudattaviksi. IS:n Löydetyt-erikoislehdessä on lueteltu kaikkien tähän mennessä tunnistettujen nimet, muun muassa Onni Hilakivi. Lehti on myynnissä lehtipisteissä rajoitetun ajan.