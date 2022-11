Venäjän on jo aiemmin spekuloitu valmistelevan uutta liikekannallepanoa.

Ukrainan puolustusministeriön tietojen mukaan Venäjä valmistelee uutta liikekannallepanoa.

Uusi ”salamyhkäinen liikekannallepanon aalto” alkaisi ministeriön mukaan Venäjällä ja sen miehittämillä Ukrainan alueilla 10. joulukuuta alkaen.

Aiemmin marraskuussa myös yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on arvioinut, että Venäjällä valmistaudutaan uuteen, peiteltyyn liikekannallepanoon.

ISW kirjoitti tuolloin, että Venäjällä oli nähty merkkejä siitä, että uusi liikekannallepano alkaisi joko joulukuussa tai tammikuussa.

Venäjällä järjestettiin syksyllä osittainen liikekannallepano, jonka oli määrä päättyä lokakuun lopussa. Tuossa vaiheessa oli määrä mobilisoida Ukrainan taisteluihin 300 000 uutta Venäjän sotilasta, minkä puolustusministeri Sergei Shoigu väitti toteutuneen.

Britannian sotilastiedustelu arvioi viime viikolla, että Venäjän osittaisessa liikekannallepanossa mobilisoitujen reserviläisten komennuksille on ollut ominaista epäselvyys palveluskelpoisuudesta, riittämätön koulutus ja varustus sekä sijoittaminen erittäin uuvuttaviin taistelutehtäviin.