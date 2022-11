Toimittaja Ed Lawrence oli kiinni otettuna useita tunteja ennen kuin hänet vapautettiin.

Kiinan koronaprotesteista uutisoinut Britannian yleisradioyhtiö BBC:n toimittaja otettiin kiinni Shanghaissa, kertoi BBC varhain maanantaina. Toimittaja Ed Lawrence oli kiinni otettuna useita tunteja ennen kuin hänet vapautettiin.

BBC kertoo olevansa äärimmäisen huolissaan tapahtuneesta ja siitä, että toimittaja otettiin kiinni hänen tehdessään työtään akkreditoituna journalistina. BBC:n mukaan Lawrencea lyötiin ja potkittiin kiinnioton yhteydessä ja hänelle laitettiin käsiraudat. Kiinan viranomaiset eivät BBC:n mukaan ole antaneet toimittajan kiinniotolle uskottavaa selitystä eivätkä pyytäneet anteeksi.

Lawrencen kiinniottotilanteesta kuvatulla videolla näkyy, kuinka kiinalaispoliisit taluttavat miehen pois paikalta. Miehen kädet ovat selän takana.

– Ottakaa yhteyttä konsulaattiin heti, Lawrencen kuullaan huutavan.

Kiinassa on loppuviikon aikana puhjennut harvinaisia mielenosoituksia maan tiukkaa koronapolitiikkaa vastaan. Maan suurimpiin kaupunkeihin levinneissä mielenosoituksissa on paikoin vaadittu myös presidentti Xi Jinpingin eroa.

Suuret mielenosoitukset ovat Kiinassa poikkeuksellisia.

– En ole nähnyt mitään tämän kokoluokan protesteja Shanghaissa niiden 15 vuoden aikana, jotka olen asunut täällä, kertoi paikallinen asukas Frank Tsai BBC:lle Shanghaissa, jossa tuhannet osoittivat mieltään viikonlopun aikana.

Maanantaiaamuna Shanghaissa mielenosoitusten alueelle oli tuotu aitoja ja paikalla oli runsaasti poliiseja uusien mielenosoitusten estämiseksi, kertoo uutistoimisto AFP.

Mielenosoituksia solidaarisuuden osoittamiseksi on järjestetty myös Kiinan ulkopuolella. Alla kuvaa Lontoossa Kiinan suurlähetystön edustalla järjestetystä protestista.

Aasiassa pörssit avautuivat maanantaina laskuun sijoittajien kantaessa huolta Kiinan tilanteen kärjistymisestä. Hongkongin pörssin yleisindeksi laski yli kolme prosenttia ja Shanghain pörssi yli prosentin. Myös raakaöljyn hinta laski.

Kiina on viimeisenä maana maailmassa pitänyt kiinni tiukasta nollakoronalinjasta. Tiukka linja on pitänyt koronakuolemien määrän Kiinassa suhteellisen pienenä, mutta on vaatinut jatkuvia tiukkoja sulkutoimia ja tehnyt kansalaisten arjesta ennalta arvaamatonta.

Rajoituskierteelle ei ole myöskään näkyvissä loppua, sillä herkästi tarttuvan omikronmuunnoksen tukahduttaminen edes Kiinan tiukoilla toimilla vaikuttaa mahdottomalta. Presidentti Xi näyttää myös laittaneen arvovaltansa peliin nollakoronalinjan puolesta.

Kiinassa on viime päivinä raportoitu ennätysmääriä koronatartuntoja tiukoista rajoitustoimista huolimatta. Iäkkäiden rokotusaste on Kiinassa melko alhainen, minkä lisäksi Kiinassa käytettyjen kotimaisten koronarokotteiden ei uskota olevan teholtaan länsimaisten rokotteiden veroisia.

Viime päivinä suuttumusta koronatoimiin on Kiinassa lisännyt kymmenen kuolonuhria torstaina vaatinut asuinrakennuksen tulipalo Ürümqin kaupungissa Xinjiangissa. Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt tietoja, joiden mukaan Ürümqin tiukat koronasulut olivat pelastustoimien haittana. Viranomaiset ovat kiistäneet tämän.