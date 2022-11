Sadat ihmiset pakenivat kranaattitulitusta Hersonista

Ihmisiä on evakuoitu kaupungista myös täysin tuhotun infrastruktuurin takia.

Sadat ukrainalaiset pakenivat sunnuntaina Venäjän kranaattitulitusta Hersonin kaupungissa Etelä-Ukrainassa, kertoivat paikalliset viranomaiset brittilehti Guardianin mukaan.

Ihmisiä alettiin evakuoida Hersonista jo viime viikolla. Kaupungin infrastruktuuri on tuhottu niin pahoin, että ihmisillä ei ollut edellytyksiä selvitä koko ajan kylmenevästä talvisäästä.

Venäjän kranaattitulituksessa Hersoniin on kuollut ainakin 32 siviiliä sen jälkeen kun Venäjän joukot vetäytyivät kaupungista 9. marraskuuta.

– Kodin jättäminen on surullista. Vaikka olemmekin nyt vapaita, meidän on lähdettävä kranaattitulen vuoksi ja sen lisäksi ihmisiä on kuollut, sanoi kaupungista pakeneva Jevhen Jankov.

Venäjän jatkuvan kranaattitulen syy on epäselvä. Toistaiseksi ei ole selvää, yrittävätkö venäläiset vain vahvistaa puolustustaan vai valmistautuvatko he yrittämään kaupungin valtausta takaisin.