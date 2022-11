Brittimedioiden mukaan tilaisuuteen kutsuttiin tarkoin valittu joukko Kreml-myönteisiä naisia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi perjantaina valikoidun joukon sotilaiden äitejä, joilta monilta löytyy kytköksiä hallintoon ja Putin-myönteisiin liikkeisiin, kertovat Britannian yleisradioyhtiö BBC ja brittilehti The Guardian.

Presidentin järjestämään tapaamiseen osallistui yhteensä 17 naista, joiden lapset ovat taistelleet tai taistelevat Venäjän joukoissa Ukrainassa.

Kyseessä on epäilty olleen julkisuustemppu, jolla on pyritty rauhoittelemaan mobilisaation ja venäläissotilaiden huonojen olojen synnyttämää kiukkua. Presidentti on kuitenkin näyttänyt valinneen tapahtumaan vain Kreml-myönteisiä henkilöitä.

Kreml julkaisi perjantaina listan tapaamiseen osallistuneista naisista. Useamman heistä taustat on sittemmin selvitetty, ja nimi on yhdistetty jollain tapaa Venäjän valtakoneistoon.

The Guardian vahvisti henkilöllisyyden ainakin kolmelta naiselta. Yksi heistä on Putinia tapaamisessa lähimpänä istunut Olesja Shigina, joka on äärikonservatiivinen venäläinen runoilija, elokuvantekijä ja aktivisti.

Lehden mukaan Shigina matkusti hiljattain Donbasin alueelle ohjaamaan sotaa tukevaa elokuvaa, jossa esiintyy venäläisiä joukkoja.

Putinin vieressä istuneen Olesja Shiginan poika on Reutersin nimettömän lähteen mukaan ilmoittautunut vapaaehtoisesti taistelemaan rintamalle.

Shiginan tunteva henkilö kuvaili tätä The Guardianille ”radikaalisti hallitusmyönteiseksi” ja kertoi Shiginalla olevan ideologisesti samat näkemykset kuin filosofi ja äärioikeistolainen poliitikko Aleksandr Duginilla, jota on pidetty Putinin ideologisena innoittajana.

Tapaamiseen osallistui myös tshetshenialainen Zharadat Agujeva. Paikallisten valtiollisten tiedotusvälineiden mukaan Agujevan kaksi poikaa taistelevat Ukrainassa. Toinen heistä on Zapad-Akhmat-pataljoonan korkea-arvoinen sotilaskomentaja ja toinen Tshetshenian alueellisen poliisilaitoksen komentaja.

Perhe näyttää olevan läheinen Tshetshenian johtaja Ramzan Kadyrovin kanssa, sillä The Guardianin mukaan tämä on toivottanut Agujevan pojille terveyttä Telegram-viestissään lokakuussa.

Äitien joukossa oli myös äärinationalistisessa Taisteleva veljeskunta -kansalais­järjestössä aktivistina toimiva Nadezhda Uzunova. Kyseistä järjestöä johtaa entinen kenraali ja Moskovan alueen entinen kuvernööri Boris Gromov.

Uzunova myös toimi aiemmin Venäjän Hakassian alueen poliittisena neuvonantajana ja myös työntekijänä entisen kuvernöörin Viktor Ziminin vaalikampanjassa.

BBC:n mukaan tapaamisessa oli myös osallistuja Combat Brotherhood -järjestöstä, joka kerää humanitaarista apua venäläisille sotilaille.

Perjantaista tilaisuutta on pidetty julkisuustemppuna.

Putin kertoi perjantaina jakavansa lapsensa menettäneiden äitien tuskan. Tilaisuus järjestettiin paria päivää ennen äitienpäivää, jota vietettiin Venäjällä sunnuntaina.

Presidentti päätyi pohtimaan enemmänkin kuolemaa osoittaessaan pahoittelunsa eräälle tilaisuudessa olleelle naiselle, jonka pojan kerrottiin kuolleen sodassa.

– Maassamme kuolee noin 30 000 ihmistä liikenneonnettomuuksissa ja suunnilleen saman verran alkoholin takia. Joskus käy valitettavasti niin, että ihmisen elämä saa tällaisen käänteen, Putin sanoi Kremlin julkaiseman tekstikäännöksen mukaan.

– Olennaista on se, että kaikki me olemme kuolevaisia, me kaikki olemme Jumalan käsissä. Ja jonain päivänä jokainen meistä lähtee tästä maailmasta. Se on väistämätöntä.

Putinin mukaan kysymys on siitä, miten elämänsä elää.

– Joidenkin ihmisten kohdalla on epäselvää, elävätkö he vai eivät. On epäselvää, miksi he kuolevat, vodkan tai jonkin muun takia.

– Mutta sinun poikasi eli, ymmärrätkö? Hän saavutti tavoitteensa. Se tarkoittaa, että hän ei elänyt turhaan.