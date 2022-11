Mediassa jaetuissa videoissa venäläisten sotilaiden itsesuojeluvaisto näyttää olevan täysin kadoksissa.

Videoita venäläisten sotilaiden erikoisesta käyttäytymisestä on alkanut ilmestyä sosiaaliseen mediaan syksyn aikana.

Sateinen ja kylmä sää tekevät olosuhteet Ukrainassa käytävässä sodassa entistä kurjemmaksi. Rankimpia taisteluita käydään nyt Itä-Ukrainan Donbasin alueella.

Hiljattain kansainvälisessä mediassa ja sosiaalisen median alustoilla on levinnyt väitteitä ja videomateriaalia venäläisten sotilaiden kummallisesta käyttäytymisestä.

Muun muassa ukrainalainen sanomalehti Kyiv Post uutisoi erään etulinjassa taistelevan ukrainalaisen sotilaan kokemuksista.

– He [venäläiset sotilaat] ovat kuin zombeja. Ammut heitä kohti ja heitä tulee lisää välittömästi, 30-vuotias sotilas kertoo uutistoimisto AFP:lle.

Niin ikään Twitterissä on levinnyt vastaavanlaisia videoita rintamalta, joissa näkyy väitetysti venäläisiä sotilaita.

Eräässä videossa ukrainalaiset pudottavat kranaatin poteroon, jonne venäläiset sotilaat ovat suojautuneet. Kranaatti osuu suoraan yhteen sotilaista, mutta muut hänen ympärillään eivät reagoi tapahtuneeseen juuri millään tavalla.

UKRAINAN sodasta tilannekarttaa ylläpitävä John Helin on törmännyt myös vastaavaan kuvamateriaaliin. Hänen arvionsa mukaan materiaalia on alkanut tulla vastaan vasta syksyn aikana.

John Helin.

Edellä kuvattu video on perinteinen esimerkki sisällöstä, jollaista ilmiöstä nyt julkaistaan.

– Osuman saaminen ei näytä aiheuttavan [videoiden sotilaissa] toimenpiteitä. He vaikuttavat olevan hyvin passiivisessa tilassa. Ympäristöä ei havainnoida, eikä ärsykkeisiin reagoida, mikä taistelukentällä olisi aika olennaisessa osassa.

– Selkeissä vaaratilanteissakaan ei näytä olevan itsesuojeluvaistoa ollenkaan pelissä, Helin jatkaa.

Erikoisen käyttäytymisen syyksi on eri lähteissä epäilty, että venäläissotilaat olisivat huumausaineiden vaikutuksen alaisina.

Puolustusvoimain entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi, että päihteitä, kuten huumeita, yritetään varmasti saada haltuun rintamalla keinolla millä hyvänsä.

Pekka Toveri.

– Sanotaan, että venäläiseen sotilasperinteeseen kuuluu päihteiden käyttö. Sisällissodasta toisen maailmansodan kautta Afganistaniin ja niin edespäin päihteiden käyttö on ollut hyvin yleistä. Sodan kurjuudesta yritetään päästä eroon päihteillä. Tällaista varmasti tapahtuu jossain määrin.

Myös hypotermialla ja sen riskillä sekä sotilaiden aliravitsemuksella on omat rajut vaikutuksensa.

– Talviaikaan taisteleminen on raskasta. Kovilla pakkasilla enemmän kuin kaksi kolmasosaa energiasta voi mennä siihen, että yritetään vain pysyä hengissä.

Venäjän asevoimien tilanteeseen vaikuttavat myös sotilaiden heikko koulutus ja huonot varusteet.

– Venäläisillä on tapana, että joukoista ei oikein pidetä huolta, kuten länsimaissa. Kun sotilaat ovat koko ajan kylmissään ja huonolla ravinnolla, alkaa se jo vaikuttamaan siihen, ettei toimita ihan rationaalisesti. Siihen päälle vielä päihteitä, niin ei se kauheasti taistelukykyä edesauta.

Venäläisiä reserviläisiä kokoontuneina Volzhskin kaupunkiin osittaisen liikekannallepanon takia syyskuussa 2022.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institute for the Study of War (ISW) raportin mukaan Serpuhovin alueelta sotaan lähetetyt venäläiset sotilaat ovat raportoineet, että Venäjän sotilasjohto lähetti heidät taisteluihin ilman riittävää koulutusta, turvavarusteita ja univormuja.

Se on sotilaiden mukaan johtanut massatappioihin ja kaatumisiin. Sotilaiden väitteiden mukaan heille annetaan ruokaa vain kerran päivässä, vaikka sotilasjohdolla olisi todellisuudessa tarpeeksi ruokaa useampiin aterioihin.

– Venäläisiä joukkoja vaivaavat huono koulutus, huono varustus, huonot johtajat ja huono motivaatio. En jaksa uskoa Venäjän suureen menestykseen Donbasin alueella.

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll arvioi, että Venäjän nykyinen sotastrategia on iskeä Ukrainan kriittiseen siviili-infrastruktuuriin ja tehdä kansalaisten elinoloista sietämättömät, sillä maa ei enää muuhun pysty.

– Tämä on tietoinen, hyvin julma ja kylmäävä strategia. Näyttää siltä, ettei Kremlin päätöksenteossa ole tippaakaan inhimillisyyttä, Limnéll tiivistää.

