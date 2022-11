Jevgeni Prigozhin ei esitä väitteensä tueksi mitään todisteita.

Venäläisen yksityisarmeija Wagnerin perustajiin kuuluva Jevgeni Prigozhin väittää Helsingin Sanomille, että noin 20 suomalaista taistelisi yksityisarmeijassa.

– Pääsääntöisesti he ovat erikoisosaajia, hyvin ideologisia ja motivoituneita. Minulla on erittäin hyvä käsitys suomalaisista kentällä.

Prigozhin ei tarjoa väitteensä tueksi mitään todisteita. Myöskään aiemmin ei ole esitetty väitteitä, joiden mukaan suomalaisia olisi mukana yksityisarmeijassa.

Prigozhin on tunnettu ”Putinin kokkina,” sillä hänen ruokapalveluita tarjoava yritys on kestinnyt usein Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Nykyisin hänen arvioidaan kuuluvan Putinin lähipiiriin.

Mies yhdistettiin jo pitkään Wagneriin, mutta vasta hiljattain hän myönsi yhteytensä yksityisarmeijaan. Prigozhinin on kerrottu myös rahoittaneen Pietarin trollitehtaita. Hän itse sanoi marraskuun alussa sekaantuneensa Yhdysvaltojen vaaleihin.

– Me olemme sekaantuneet (Yhdysvaltojen vaaleihin), me sekaannumme ja me tulemme sekaantumaan niihin. Varovaisesti, tarkasti, kirurgisesti ja omalla tavallamme, koska tiedämme, miten toimia, Prigozhin kirjoitti venäläisessä sosiaalisessa mediassa VKontaktessa Reutersin mukaan.

Prigozhin sanoi HS:lle, ettei hän aio sekaantua Suomen vaaleihin.

