Spekulaatiot leimahtivat: Tämä tiedetään Putinin tapaamista sotilaiden äideistä

Useiden lähteiden mukaan presidentin puheille pääsi vain naisia, jotka ovat suhtautuneet myönteisesti Venäjän sotaan Ukrainassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi tänään Moskovassa Ukrainassa taistelevien sotilaiden äitejä.

The Guardianin mukaan Kreml vaikuttaa kutsuneen tapaamiseen vain naisia, jotka suhtautuvat sotaan ja Kremliin myötämielisesti. Tapaamisen tarkoituksena oli todennäköisesti rauhoittaa julkista suuttumusta koskien liikekannallepanoa.

Lehden mukaan tapaamiseen osallistuivat muun muassa entinen hallituksen työntekijä, tshetshenialainen armeijan ja poliisin edustajan äiti sekä muita naisia, jotka ovat olleet aktiivisia valtion rahoittamissa, sotaan myönteisesti suhtautuvissa kansalaisjärjestöissä.

The Guardian sanoi voineensa vahvistaa ainakin kolmen naisten henkilöllisyydet.

Vieraiden kerrotaan esittäneensä huolensa muun muassa sotilaiden vaatetuksesta. Putin vastasi hänelle esitettyihin huoliin.

Yksi naisista oli äärikonservatiivinen runoilija Olesja Shigina, joka hiljattain matkusti Donbasin alueelle ohjaamaan sotamyönteistä elokuvaa, jossa on venäläisjoukkoja. Lähde kertoi brittilehdelle, että yksi Shiginan pojista oli vapaaehtoisena taistelemassa Ukrainassa.

Osallistujien joukossa oli myös tshetshenialainen Zharadat Agujeva, jonka perheen kerrotaan olevan lähellä Putinin liittolaisena tunnettua Tshetshenian johtajaa Ramzan Kadyrovia. Paikallismedian mukaan Agujevalla on kaksi poikaa, jotka taistelevat Ukrainassa: toinen on pataljoonan komentajana ja toinen on paikallisen poliisin komentaja Tshetsheniassa.

Kolmas nainen on Nadezhda Uzunova, joka on aktivisti ääripatrioottisessa veteraanijärjestössä, jota johtaa entinen kenraali ja Moskovan alueen entinen kuvernööri Boris Gromov. Uzunova julkaisi hiljattain videon, jossa matkusti Donbasiin. Toisella videolla hän juhli Punaisella torilla Venäjän päätöstä liittää neljä ukrainalaista aluetta valekansanäänestysten jälkeen itseensä.

Myös esimerkiksi valkovenäläinen oppositiomedia Nexta on väittänyt, että suurin osa Putinin tapaamista naisista oli byrokraatteja tai hallitusta tukevia aktivisteja.

Kriittisesti Ukrainan sotaan suhtautuvien äitejä ja lapsia edustavien järjestöjen edustajat eivät päässeet tapaamaan Putinia.

Venäläistä oppositiota edustava Telegram-kanava Mozhem Obyasnit puolestaan uutisoi, että tapaamiseen Putinin kanssa osallistui Olga Beltseva, joka toimii Venäjän valtapuolueessa Yhtenäisessä Venäjässä ja on myös moskovalainen virkamies.

Osallistujien joukossa sanotaan olleen myös Yleisvenäläisen kansanrintaman Moskovan alueen johtoryhmän puheenjohtaja Julia Belehova. Putin perusti järjestön vuonna 2011 ja se tukee Venäjän hallitusta. Tapaamisessa kerrotaan olleen mukana myös Orehovo-Zujevon julkisen kamarin jäsen Marina Mugunova sekä tuvalainen virkamies Irina Tas-ool.

Mozhem Obyasnitin taustalla vaikuttaa maanpaossa elävä tunnettu Putin-kriitikko Mihail Hodorovski.

Venäläisen oppositiojulkaisun Meduzan mukaan on epäselvää, olivatko kaikki tapaamiseen osallistuneet Ukrainassa taistelevien sotilaiden äitejä.

Jo ennen tapaamista sotilaiden äitejä ja vaimoja edustavien järjestöjen edustajat olivat ilmaisseet epäilynsä, että tapaamiseen kutsutut naiset olisivat niin sanotusti ”Kremlin taskussa” eli heidät olisi tarkkaan valittu tai he olisivat jopa Kremlin omia työntekijöitä.