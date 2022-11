Tiukat koronatoimet ovat herättäneet Kiinassa myös vastustusta.

Kiinassa on jälleen turvauduttu koronasulkuihin taudin leviämisen estämiseksi. Esimerkiksi Pekingissä yhä useampien asuinrakennusten asukkaita on kielletty poistumasta ulos ainakaan muutamaan päivään, CNBC uutisoi. Sen lisäksi muun muassa kuntosalit ovat sulkeneet ovensa ja ravintoloiden sisällä syöminen on kielletty.

Kiinassa on myös aloitettu aggressiivisempi rokotekampanja ihmisten immuniteetin parantamiseksi, lisätty sairaaloiden kapasiteettia ja rajoitettu riskiryhmien liikkumista, The Washington Post kertoo. Iäkkäät, joiden keskuudessa on ollut erityisen matala rokotekattavuus, ovat tuoreimpien toimien pääkohteena.

Terveydenhuollon työntekijä ottaa näytteen koronasulun kohteena olevan talon asukkaalta.

Kansainväliseen terveyspolitiikkaan perehtynyt asiantuntija Yanzhong Huang tosin sanoo, että tehohoitopaikkojen lisääminen ja rokotekattavuuden parantaminen olisi pitänyt aloittaa jo 2,5 vuotta sitten. Kiinan keskittyminen tartuntojen painamiseksi nollaan on kuitenkin vienyt resursseja muulta varautumiselta.

Lisäksi Kiina ei kuitenkaan salli vielä ulkomaalaisia rokotteita, joita on pidetty tehokkaampina kuin kiinalaisten omia rokotteita. Huangin mukaan tosin edes tehokkaammat mRNA-rokotteet eivät ratkaise Kiinan eliminaatiopolitiikan perustavanlaatuista ongelmaa. Huangin mukaan immuniteetin lisääminen sallimalla tietyn määrän virustartuntoja ”ei vieläkään ole hyväksyttävää Kiinassa”.

Kiina noudattaa edelleen nollapolitiikkaa, jonka takia pienetkin tautimäärät voivat johtaa kokonaisten kaupunkien sulkuihin, matkustusrajoituksiin ja karanteenimääräyksiin.

Kiinassa kirjattiin keskiviikkona koronavirustartuntojen päivittäinen ennätys, kertovat maan terveysviranomaiset. Maassa havaittiin keskiviikkona noin 31 500 paikallista tartuntaa, joista noin 27 500 oli oireettomia.

Pekingissä ei toistaiseksi ole turvattu koko kaupungin kattavaan koronasulkuun, vaan sulut kohdistuvat useisiin rakennuksiin.

Tehtaalla vastustettiin väkivaltaisesti koronasulkua

Kiinalaiset ovat ajoittain osoittaneet mieltään Kiinan kovaa rajoituspolitiikkaa vastaan. Lisäksi rajoitukset ovat vaikuttaneet maailman toiseksi suurimman talouden tuottavuuteen.

Torstaina paikallishallinto ilmoitti, että Kiinan keskiosassa Zhengzhoun kaupungissa useilla alueilla alkaa perjantaina viiden päivän koronasulku. Keskusta-alueen asukkaat eivät voi poistua alueelta ilman negatiivista koronatestitulosta ja lupaa paikallisviranomaisilta. Lisäksi asukkaita opastetaan poistumaan kodeistaan vain, jos se on välttämätöntä.

Zhengzhoussa sijaitsee valtava iPhone-puhelimia valmistava, taiwanilaisen Foxconnin omistama tehdas, jossa puhkesi aiemmin tällä viikolla laajoja mielenosoituksia ja väkivaltaisuuksia. Kiinan viranomaiset määräsivät marraskuun alussa satojatuhansia ihmisiä koronasulkuun tehtaan alueella. Työntekijöitä on lukittu viikoiksi tehtaisiin ja yliopistoille.

Tiukkoja koronatoimia protestoitiin Zhengzhoussa. Turvallisuusjoukot olivat pukeutuneet suojapukuihin.

Yksi työntekijöistä kertoi uutistoimisto AFP:lle kiistan alkaneen, kun työntekijät havaitsivat 30 päivän työrupeamasta luvatun kertapalkkion kutistuneen yllättäen sadasosaan luvatusta. Työntekijä myös kuvaili asuinoloja kaoottisiksi.

Foxconn pyysi tapahtunutta anteeksi torstaina ja sanoi, että virheen taustalla oli tekninen vika. Yhtiö vakuutti, että palkkio maksetaan sovitusti.

Lievennykset nollapolitiikkaan peruttiin

Kiinan aiempi päivittäinen tartuntaennätys oli noin 29 400 tartuntaa päivässä viime huhtikuussa. Tuolloin jättikaupunki Shanghaissa oli koronasulku, ja asukkailla oli hankaluuksia saada hankittua ruokaa ja päästä terveydenhoitoon.

Esimerkiksi Peking, Shanghai, Kanton ja Chongqing ovat kiristäneet koronarajoituksia tapausmäärän kasvaessa. Pääkaupungissa Pekingissä ostoskeskuksiin, hotelleihin ja hallintorakennuksiin haluavilta vaaditaan negatiivinen testitulos korkeintaan 48 tuntia sitten tehdystä testistä. Kaupungissa koulut ovat siirtyneet etäopetukseen.

Sulun kohteena olevan rakennuksen ympärille pystytetään aitaa.

Eteläisessä Kantonin kaupungissa, josta lähes kolmannes viimeisimmistä tartunnoista on löytynyt, on rakennettu tuhansia väliaikaisia sairaalahuoneita potilaita varten.

Aiemmin tässä kuussa Kiinan hallinto esitteli uusia sääntöjä, jotka vaikuttivat hellittävän nollapolitiikkaa ja lieventävän esimerkiksi karanteenisääntöjä. Uutta strategiaa on testattu Pekingin naapurikaupungissa Shijiazhuangissa, jossa suurin osa lievennyksistä kuitenkin peruttiin tällä viikolla.