Putin tapasi sotilaiden äitejä – epäilys ”Kremlin taskussa” olevista osallistujista heräsi heti

Venäjällä vietetään sunnuntaina äitienpäivää. Tämän takia maan presidentti tapasi Ukrainassa taistelevien sotilaiden äitejä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi tänään Ukrainassa taistelevien sotilaiden äitejä. Putin sanoi jakavansa lapsensa menettäneiden äitien tuskan, Reuters kertoo.

– Haluaisin teidän tietävän, että minä henkilökohtaisesti ja koko maan johto jaamme tuskanne, Putin sanoi.

Venäjä ei ole kertonut, kuinka monta venäläissotilasta on kuollut Ukrainassa. Syyskuussa puolustusministeri Sergei Shoigu väitti, että 5 937 sotilasta olisi kuollut, mutta todellisen määrän uskotaan olevan kymmeniätuhansia. Yhdysvallat arvioi marraskuun alussa, että 100 000 venäläissotilasta ja 100 000 ukrainalaissotilasta olisi kuollut tai haavoittunut.

Putin myös kehotti olemaan luottamatta niin kutsuttuihin ”valeuutisiin” ja ”valheisiin”.

– On selvää, että elämä on monimutkaisempaa ja monipuolisempaa kuin mitä he näyttävät televisiossa tai jopa internetissä – et voi luottaa mihinkään, mitä näet siellä. On paljon väärennöksiä, huijauksia ja valheita, Putin sanoi.

– Informaatio on myös ase ja nämä hyökkäykset ovat myös tehokas tapa taistella.

Putin istui sotilaiden äitien kanssa saman pöydän ääressä.

Putin sanoi CNN:n mukaan puhuneensa myös henkilökohtaisesti joidenkin sotilaiden kanssa. Hän kehui sotilaiden asennetta.

– Tämä antaa meille joka syyn sanoa, että he ovat sankareita.

Sotilaiden äitejä ja vaimoja edustavan neuvoston, tunnetuimman sotilaiden oikeuksia ajavan järjestön, edustajia ei kutsuttu tapaamiseen, järjestö sanoi Telegramissa perjantaina.

Neuvoston edustaja oli kritisoinut Putinia aiemmin siitä, ettei järjestön edustajia ollut kutsuttu tapaamiseen.

– Vladimir Vladimirovitsh, oletko mies vai mikä? Onko sinulla riittävästi rohkeutta katsoa meitä silmiin – avoimesti tapaamisessa naisten kanssa, joita ei valittu sinua varten. Naisten, jotka eivät ole sinun taskussasi vaan oikeita äitejä, jotka ovat matkustaneet tänne eri kaupungeista omakustanteisesti tavatakseen sinut? Olga Tsukanova sanoi videolla.

Tsukanova sanoi Telegramissa ennen Putinin ja äitien tapaamista, että tapaamisessa kysyttävistä kysymyksistä olisi sovittu etukäteen.

– Äidit kysyvät ”oikeat” kysymykset, joista on sovittu etukäteen.

Myös toisen sotilaiden äitejä edustavan järjestön, Sotilaiden äitien komitean, edustaja Valentina Melnikova sanoi The Guardianin haastattelussa ennen tapaamista epäilevänsä, että Kreml oli valinnut tapaamiseen kutsutut naiset tai jopa asettanut omia edustajiaan yleisöön. Melnikovaa tai hänen järjestönsä edustajia ei myöskään kutsuttu tapaamiseen.

Vaikka Putinin puheista on julkaistu video, tapaamiseen osallistuneiden naisten kommentit oli leikattu pois.