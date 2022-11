Lukuisia kertoja poltettu kuuluisa olkipukki on jälleen pystyssä Gävlessä.

Gävlen pukki on palannut.

Jylhä, 13 metriä korkea Gävlen joulupukki on tehnyt jälleen paluun. Vielä rakennusvaiheessa oleva pukki on noussut täyteen pituuteensa Gävlen torille.

Pukin on tarkoitus komeilla kaupungin torilla adventtisunnuntaista lähtien aina uuden vuoden yli. Suurin osa olkipukeista ei kuitenkaan selviä tätä aikaa, vaan olkipukki on poltettu tai tuhottu yhteensä 38 kertaa.

Vaikka pukin polttaminen on eräänlainen traditio, on se laitonta. Pukin pystyttäminen maksaa noin 200 000 kruunua (n. 18 450 euroa), joten kiinnijääneitä polttajia odottaa usein jonkinasteinen oikeudellinen rangaistus.

Pukkia valvotaan nykyään sekä valvontakameroiden, että vartioiden toimesta.

Vuodesta 1986 Gävleen on pystytetty kaksi pukkia, joista toinen on Luonnontieteellisen seuran pystyttämä. Kahdesta pukista kuuluisin on paikallisten kauppiaiden pukki, josta tässäkin artikkelissa puhutaan.

Olkipukki nousi Gävlen torille ensimmäisen kerran vuonna 1966. Polttamisen perinne lähti samana vuonna käyntiin, kun joku kävi sytyttämässä pukin ilmiliekkeihin uudenvuoden aattona.

Seuraavat kaksi vuotta pukki selvisi torilla vahingoittumatta, mutta vuodet 1969–1980 olivat sille erityisen rankat. Tällä ajanjaksolla pukki joko poltettiin tai tuhottiin muilla keinoin jokaisena vuonna.

Näistä kenties eriskummallisin oli vuoden 1976 tapaus, kun pukkiin törmättiin henkilöautolla.

Pukki on poltettu muutamia kertoja myös ennen valmistumista tai vain tunteja valmistumisen jälkeen. Monena tällaisena vuonna korvaava pukki on pantu myös palamaan.

Vuonna 2001 51-vuotias amerikkalaisturisti jäi kiinni pukin polttamisesta ja joutui viettämään 18 päivää vankilassa teostaan. Helsingin Sanomat uutisoi tällöin, että mies oli luullut pukin polttamisen olevan lain sallima perinne.

Kummallisiin tapauksiin lukeutuu myös vuosi 2005, jolloin tuhopolttajat näkivät vaivaa asusteisiinsa. Aftonbladet uutisoi joulupukiksi ja piparkakkumieheksi pukeutuneen kaksikon paenneen palopaikalta. Kaksikko sytytti pukin ampumalla siihen palavan nuolen.

Pukin raato tuhopolton jäljiltä.

Olkipukin 2010-luku oli lähteä käyntiin hurjalla tavalla, jos pukkia vartioinutta vartiointiliikettä on uskominen. Vartiointiliike tiedotti, että pukin vartijoille oltiin tarjottu 50 000 kruunun (tällöin vajaat 5 000 euroa) suuruista lahjusta siitä, että he jättäisivät pukin vartioimatta. Tämän jälkeen pukki oli tarkoitus varastaa helikopterin avulla.

Pukin suojausta vahvistettiin jälleen vuonna 2017, kun se oltiin jälleen poltettu edeltävänä vuonna vain muutama tunti pystyttämisen jälkeen. Pukin ympärillä olevia aitoja korotettiin, jotta pyromaanien työ hankaloituisi.

Ja näin näytti käyneenkin. Pukkia ei poltettu neljänä vuotena putkeen. Perinteet kuitenkin palasivat Gävleen viime vuonna, kun 17. päivä joulukuuta pukki tuikattiin vuosien tauon jälkeen jälleen liekkeihin. Pukin palopaikalta jäi rysän päältä kiinni 40-vuotias mies, jonka kädet olivat noesta mustat.