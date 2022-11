Itäisen Euroopan asiantuntija Katalin Miklossy näkee, että Unkari on koplaamassa EU-rahojen saamisen ja Suomen Nato-jäsenyyden ratifioimisen.

Unkari ilmoitti torstaina jälleen uuden päivämäärän, kun se aikoo ratifioida Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden.

Unkarin pääministeri Viktor Orban sanoi, että ratifiointi viedään Unkarin parlamentin ensimmäiseen istuntoon ensi vuoden puolella eli helmikuun ensimmäisenä päivänä.

Aleksanteri-instituutin itäisen Euroopan asiantuntija Katalin Miklossy sanoo, että kyse haiskahtaa kostolta.

Miklossyn mukaan vielä maanantaina oli se tieto, että Unkari äänestää Suomen Nato-jäsenyydestä syyskauden viimeisessä istunnossa 7. joulukuuta.

Miksi yhtäkkiä lähes kahden kuukauden lykkäys?

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pudotti Unkarin niskaan kylmän suihkun. Kostaako Unkari sen nyt Suomelle ja Ruotsille?

Miklossyn mukaan syy-yhteys on selvä. EU:n valtiovarainministerit kokoontuvat 6. joulukuuta päättämään Unkarin EU-rahan vapauttamisesta. Seuraavana päivänä Unkarin oli tarkoitus hyväksyä osaltaan Suomi ja Ruotsi Naton jäseniksi.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kuitenkin totesi keskiviikkona, ettei Unkari välttämättä saakaan rahaa, koska se ei ole pannut toimeen sovittuja lakiuudistuksia muun muassa demokratiakehityksessä. Unkarilta on vaadittu kaikkiaan 27:ää erilaista lakiuudistusta.

Kyse on yhteensä yli 13 miljardista eurosta, jotka EU on Politicon mukaan jäädyttänyt Unkarilta, kunnes lakiuudistukset on toteutettu.

– Ilmeisesti pääministeri Orban reagoi von der Leyenin puheeseen. Ei voi muuhun johtopäätökseen tulla kuin että päätös oli reaktio EU:lle. Ja että Unkari todella on koplannut nämä kaksi asiaa – EU-rahat ja Nato-ratifioinnin, Miklossy sanoo.

– Jos Unkari menettää ne miljardit, Orban taatusti raivostuu, ja sen jälkeen voi tapahtua mitä tahansa, Miklossy lisää.

Miklossya tilanne sapettaa suuresti.

– Suomi on Venäjän naapurissa, ja täällä voi tapahtua mitä tahansa. Kaikki voi muuttua yksi kaunis päivä, ja Unkaria ei kiinnosta pätkääkään. Heitä kiinnostavat vain EU-rahat. Se on törkeää! Miklossy tuhahtaa.

Katalin Miklossyn mukaan Viktor Orbania kiinnostavat vain EU-miljardit, ei Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys.

Vaikka Unkarilla näyttääkin olevan EU:sta tukeva peukaloruuvi Nato-ratifiointien varjolla, Miklossy toivoo silti, että EU ei anna Unkarille periksi demokratiavaatimuksissaan.

– Toivoisin myös, että Suomi ja Ruotsi pitävät pintansa ja äänestävät rahojen vapauttamista vastaan. Jos Unkari saa rahansa, EU:n arvovalta menetetään. Jos hiiri nousee nyt pöydälle, EU:lta voidaan jatkossa vaatia mitä tahansa, Miklossy kuvaa.

Unkari on lykännyt Nato-ratifiointia jo monta kertaa syksyn aikana.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi lokakuun alussa neuvotelleensa Unkarin ulkoministerin kanssa, ja Haavistolle kerrottiin, että kun Unkarin parlamentti palaa kesälomalta, Nato-ratifioinnin vuoro on syyskuun puolivälissä. Ei tapahtunut.

Ratifioidaan, ei kun siirretään, no ratifioidaan sittenkin, siirretäänpäs vielä vähän... Viktor Orbanin toiminta Suomen ja Ruotsin Nato-ratifioinnissa on ollut yhtä kissanhännänvetoa.

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd) puolestaan hehkutti, miten Unkari ratifioisi sopimuksen lokakuun loppupuolella. Ohi meni.

Lokakuun loppupuolella Politico-lehti kertoi, että Orbanin kansliapäällikön Gergely Gulyásin mukaan Unkari ratifioisi Suomen ja Ruotsin jäsenyydet joulukuun puoliväliin mennessä. Ei toteudu tämäkään.

Tapahtuuko ratifiointi vielä helmikuun alussakaan?

– Mistä minä tiedän? Jumala yksin tietää, Miklossy naurahtaa.

– Vielä alkuviikosta oli se tieto, että ratifiointi tapahtuu 7. joulukuuta. Tämä on selvä kosto siitä, että EU on tosissaan Unkarin suhteen.

Vetkuttelussa on Miklossyn mukaan turha vedota aikapulaan tai kiireeseen. Asian ottaminen äänestykseen veisi Unkarin parlamentilta korkeintaan tunnin.

Unkari pelaa peliään myös Venäjän kanssa. Viktor Orbanin (vas.) Vladimir Putinin läheiset välit tiedetään jo vanhastaan. Kuvassa kaksikko tapasi Moskovassa helmikuussa 2016.

Miklossy näkee, että vetkuttelullaan Unkari pelaa myös Venäjän suuntaan.

– Mitä kauemmin Unkari pitkittää, sitä suuremmat pisteet se saa Moskovasta. Pelissä ovat myös Unkarin energiansaanti sekä kaikki se, mitä tapahtuu sodan jälkeen. Unkari haluaa pitää hyvät suhteet Venäjään, Miklossy sanoo.

Onko se mahdollista, että Suomen Nato-jäsenyys jää lopulta Unkarista kiinni? Että Turkkikin ehtii ratifioida jäsenyyshakemuksen ennen?

– Saa nähdä, voi hyvinkin olla. Turkilla on hyvin erilaiset asiat esillä Suomen ja Ruotsin kanssa. Jos kurdikysymykseen löytyy ratkaisu, Turkki saattaa ratifioida Suomen ja Ruotsin jäsenyydet nopeastikin.

Kumpi ehtii ensin? Heistä kahdesta Suomen Nato-jäsenyys on kiinni. Viktor Orban (vas.) ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan keskustelivat Azerbaidzhanin presidentin Ilhan Alijevin kanssa turkkilaisvaltioiden huippukokouksessa Samarkandissa 11. marraskuuta.

Samoin kuin Turkissa, myös Unkarissa kaikki on kiinni yhdestä miehestä.

– Unkarissa kukaan ei uskalla asettua Orbania vastaan. Kyseessä on yhden hengen kristallisoimasta poliittisesta järjestelmästä, jota vastaan asettuminen on poliittinen itsemurha. Ei ihme, että naapurimaissa Unkaria kutsutaan Orbanistaniksi, Miklossy kuvaa.