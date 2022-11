Uuden lain rikkomisesta henkilö voisi saada jopa reilun 6 300 euron sakon.

Ihmisiä osoittamassa mieltään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolesta Pietarissa vuonna 2017. Viime vuosina vähemmistöjä on ajettu Venäjällä yhä ahtaammalle.

Venäjän duuma hyväksyi torstaina uuden lain, joka laajentaisi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevan ”propagandan” kieltoa sekä rajoittaa näiden vähemmistöjen käytöksen ”näyttämistä,” Reuters uutisoi. Uusi laki vaatii vielä parlamentin ylähuoneen ja presidentti Vladimir Putinin hyväksynnän.

Laki kieltäisi kaiken sellaisen toiminnan ja informaation, joiden voidaan tulkita edistävän "ei-perinteisiä seksuaalisia suhteita,” The Guardian sanoo siteeraten lain muotoilua. Laki koskee muun muassa elokuvia, kirjoja, mainoksia ja julkisia puheita.

Aiemmin Venäjällä on säädetty laki, joka kielsi alaikäisille suunnatun "ei-perinteisten seksuaalisten suhteiden propagandan”. Laki on ajanut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Venäjällä entistä ahtaammalle ja sitä on käytetty aktivistien kiinniottamiseen sekä pride-marssien kieltämiseen.

Uuden lain rikkomisesta annettaisiin jopa reilun 6 300 euron sakon. Järjestöt voisivat saada jopa lähes 79 600 euron sakot ja ulkomaalaiset voidaan pidättää jopa 15:ksi päiväksi ja karkottaa Venäjältä.

Ihmisoikeusryhmien mukaan uusi laki pyrkii ajamaan lesbot, homot, biseksuaalit ja transihmiset pois julkisesta elämästä

Lakiasiantuntijoiden mukaan lain muotoilu on niin epämääräistä, että se antaa lainvalvojille kuten poliisille paljon tilaa tulkita sitä niin laajasti kuin he haluavat.