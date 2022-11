Nouseeko tämä kapea hiekka-alue ratkaisevaksi paikaksi sodan seuraavassa vaiheessa?

Ukraina taistelee nyt Venäjän kanssa strategisesti tärkeästä niemimaasta.

Pakotettuaan venäläisjoukot vetäytymään Hersonin kaupungista kaksi viikkoa sitten ukrainalaiset erikoisjoukot taistelevat nyt venäläisiä vastaan saarilla ja suolla lounaassa yrittäen työntää heidät pois strategisesti elintärkeältä niemimaalta Dneprjoen suulla, jossa joki yhtyy Mustaanmereen.

Taistelujen keskittymisestä Kinburnin niemimaalle kirjoittaa New York Times, ja tiistaina asiasta kertoivat myös Ukrainan viranomaiset.

Kapea niemimaa on amerikkalaislehden mukaan harvinaisen luonnonkaunis paikka, mutta se voi myös osoittautua ratkaisevaksi maan sodan seuraavassa vaiheessa.

Venäjä otti Kinburnin niemimaan haltuunsa kesäkuussa ennen kuin Ukrainan vastahyökkäys pakotti sen puolustuskannalle. Kreml määräsi joukkonsa vetäytymään Hersonin kaupungista Dneprjoen länsirannalla pari viikkoa sitten. Sotilasasiantuntijat sanovat kuitenkin, että Venäjä taistelee yhä sitkeästi säilyttääkseen Kinburnin niemimaan hallinnan.

Paikka on tärkeä, koska sen ansiosta Venäjä voi levittää joukkojaan syvemmälle Mustallemerelle, vartioida reittejä Mykolaivin ja Hersonin satamiin sekä suojella joukkojaan Krimillä, jonka Venäjä liitti laittomasti itseensä vuonna 2014.

Ukrainan sodasta tilannekarttaa ylläpitävä John Helin sanoo Venäjän pitävän alueella ilmatorjuntaa, ohjusjoukkoja ja miehittämättömiä lennokkeja. Hänen mukaansa ei ole kuitenkaan viitteitä siitä, että Ukraina yrittäisi tällä hetkellä saada alueen kokonaan haltuunsa.

– Todennäköisemmin kyse on kevyempien joukkojen iskuosastotaisteluista taikka erikoisjoukkotoiminnasta.

Jos Ukraina saisi Venäjän poistumaan alueelta toiminnallaan, joutuisi Venäjä kiinnittämään huomiota vasempaan laitaansa Dneprjoen eteläpuolella.

Ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan niemimaalla olevat venäläisjoukot voivat lisäksi laukaista ohjuksia Odessan satamakaupunkiin, joka sijaitsee noin 40 kilometrin päässä lännessä, sekä Mykolaivin kaupunkiin, joka sijaitsee samankaltaisella etäisyydellä koillisessa.

Helin uskoo Ukrainan tavoitteiden keskittyvän juuri näiden tykistötulilinjojen katkaisuun.

John Helin.

– Isossa kuvassa se lähinnä helpottaa tätä siviili-infran toimintaa ja ukrainalaisten omaa toimintaa Dneprin pohjoispuolella, koska Venäjä pystyy silloin käyttämään vähemmän ohjuksia ja lennokkeja niemimaalta Ukrainan syvyyteen.

On arvioitu, että jos Ukraina valtaisi Kinburnin, se asettaisi Krimiltä pohjoiseen kulkevat Venäjän keskeiset huoltolinjat Ukrainan asejärjestelmien ulottuville.

Helin ei näe tämän toteutuvan.

– Se vaatisi raskaan kaluston siirtämistä alueelle, jossa on tosi huono infra, ei ole juurikaan satamia ja siellä ollaan hieman omien suojajoukkojen ulottumattomissa, hän perustelee.

– Tarvittavaa raskasta kalustoa voi olla todella vaikea tuoda niemimaalle eikä sitä oikein saa pois sieltä tarvittaessa.

Ulkomaalaiset sotilasasiantuntijat sanovat, että jos Ukraina pystyy valtaamaan niemimaan, se voi ohittaa Venäjän joukot, jotka ovat yhä puolustusasemissa Dneprjoen itäpuolella.

– Tästä hiekka-alueesta tulee erittäin merkittävä, koska se on ovi Etelä-Bugjoelle ja Dneprjoelle sekä portti Mustallemerelle, sanoo Rory Finnin, Cambridgen yliopiston Ukrainan tutkimuksen apulaisprofessori ja Krimin historiaa käsittelevän kirjan kirjoittaja NYT:lle.