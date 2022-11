Jutun oikeuskäsittely alkaa torstaina.

Kahta ruotsalaisveljestä syytetään törkeästä vakoilusta Venäjän sotilastiedustelupalvelun GRU:n hyväksi. Toinen syytetyistä, 42-vuotias vanhempi veli, on entinen Ruotsin tiedusteluviranomainen. Kuvassa Säpon poliisitalon sisäänkäynti Solnassa.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo oli epäillyt jo jonkin aikaa, että sen sisällä toimii myyrä. Hänen henkilöllisyytensä oli kuitenkin hämärän peitossa.

Vuonna 2017 viranomaisten haaviin jäi kuitenkin yksi henkilö – nousujohteisen uran Ruotsin turvallisuuselimissä tehnyt, neljänkympin liepeillä oleva mies. Huippusalainen tutkinta ja todisteiden keruu hänen toimistaan oli kuitenkin hyvin vaikeaa.

Lopulta todisteita saatiin kerättyä tarpeeksi, ja mies napattiin viime vuoden syksynä. Pari kuukautta myöhemmin poliisin haaviin jäi myös hänen 35-vuotias pikkuveljensä. He ovat olleet siitä lähtien vangittuina.

Nyt iranilaistaustaisia veljeksiä syytetään vakoilusta Venäjän hyväksi jutussa, jonka oikeudenkäynti alkaa torstaina.

Syytteen mukaan vakoilijat välittivät tietoja, joiden joutuminen vieraan valtion käsiin voisi vahingoittaa Ruotsin turvallisuutta. Heidän epäillään vakoilleen Venäjän sotilastiedustelupalvelun GRU:n hyväksi vuosina 2011–2021.

Vanhemmalla veljellä nousujohteinen ura Ruotsin turvallisuuselimissä

Syytetyillä miehillä on iranilainen tausta, mutta he ovat Ruotsin kansalaisia. Mediatietojen mukaan he ovat olleet kirjoilla Uppsalassa Tukholman lähellä.

Vanhempi veljeksistä, 42-vuotias mies, on tehnyt nousujohteisen uran Ruotsin turvallisuuselimissä. Hän on työskennellyt Säpon lisäksi Ruotsin puolustusvoimien tiedustelu- ja turvallisuuspalvelussa.

Dagens Nyheterin tietojen mukaan sama mies työskenteli myös KSI:ssä, joka on Ruotsin puolustusvoimien alainen tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu. Lehden mukaan kyseessä on ehkä "kaikkein salaisin Ruotsin turvallisuuselin". Organisaatio muun muassa hyödyntää Ruotsin ulkomaisia tiedustelulähteitä.

– Tämä on siinä mielessä vakava tapaus, että hän oli päässyt sekä turvallisuuspoliisiin että KSI-yksikköön, jota pidetään kaikkein herkimpänä tai kriittisimpänä yksikkönä, sanoo lehtori Panu Moilanen, joka toimii Jyväskylän yliopiston Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelman koulutusvastaavana.

Aftonbladetin mukaan miehellä oli pääsy esimerkiksi listaan, joka sisälsi kaikkien Säpon työntekijöiden nimet.

Nuorempi, 35-vuotias veli taas auttoi syytteen mukaan osallistumalla teon suunnitteluun ja hoitamalla yhteyksiä Venäjään.

Molemmat epäillyt ovat kiistäneet syyllisyytensä.

Isoveljen pidätyksen jälkeen pikkuveli tuhosi tämän kiintolevyn

Syyttäjän todistusaineistoon kuuluu muun muassa kiintolevy, jonka syyttäjä kertoo pikkuveljen pyrkineen tuhoamaan Isoveljensä pidätyksen yhteydessä. Kiintolevy löydettiin myöhemmin roskakorista Uppsalan alueelta.

Expressenin siteeraaman esitutkintamateriaalin mukaan Säpo epäilee, että isoveli jakoi venäläisille tietoja usb-tikkujen avulla. Tämän jälkeen hänen pikkuveljensä epäillään jättäneen materiaalit julkisiin vessoihin, josta ne sitten noudettiin.

Vanhemman veljen hallusta löydettiin myös autonavaimeksi naamioitu vakoilukamera, kertoo Expressen.

Pikkuveljen kerrotaan taas syyttäjän mukaan tehneen muistiinpanoja muun muassa salausohjelma Truecryptistä, rahan vastaanottamisesta pimeästi, pakoreitistä ja varasuunnitelmasta.

Lisäksi syyttäjä sanoo pikkuveljen etsineen tietoa maanpetokseen liittyvistä asioista sen jälkeen, kun hänen isoveljensä pidätettiin.