Belgiassa ei ole riittävästi polttolaitoksia Belgian tullin takavarikoiman ”kokaiinivuoren” tuhoamiseksi, The Telegraph uutisoi. Tuhottavien huumeiden määrä on kasvanut niin valtavaksi, että sitä nimitetään ”kokaiinibergiksi” eli kokaiinivuoreksi.

Belgian oikeusministeri Vincent Van Quickeborne sanoi, että Belgia selvittää parhaillaan polttolaitosten kapasiteetin lisäämistä.

– Takavarikoitujen kokaiinierien varastointi on tullipalvelun vastuulla. Näitä eriä valvovat tietysti tarkkaan poliisi, tulli ja muut palvelut.

– He tekevät kaikkensa rajatakseen turvallisuusriskiä. On kuitenkin ollut pullonkaulaa, sillä takavarikkoja on ollut niin paljon ja, koska vain polttolaitos on käytössä.

Viime vuonna pelkästään Antwerpenissä takavarikoitiin 90 tonnia kokaiinia ja tämän vuoden loppuun mennessä vastaava luku voi olla jopa 100 tonnia, belgialainen VRT kertoo.