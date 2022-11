Tutkijat tekivät pitkän luettelon Venäjän puutteista ja virheistä – ja yllättävän ehdotuksen modernien monitoimihävittäjien hankinnasta Ukrainalle, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Arvostettu brittiläinen tutkimuslaitos Royal United Services Institute (Rusi) julkaisi marraskuun alkupuolella raportin Venäjän ilma- ja ohjussodasta Ukrainassa. Rusin tutkijat Justin Brock ja Jack Watling kertoivat havainnoistaan myös muun muassa Geopolitics Decanted -podcastissa.

Raporttia lukiessa ei voi kuin hämmästellä puutteita, joita Venäjän suorituskyvyissä on.

Bronk, Watling ja Nick Reynolds ehdottavat raportissaan lisäksi, että länsiyhteisö toimittaisi Ukrainan ilmavoimille moderneja hävittäjäkoneita. Raportissa on myös ehdotus konetyypistä. Yllättävää kyllä, se ei ole yhdysvaltalainen F-16.

Mutta ensin tutkijoiden havainnoista Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Lista venäläisten heikkouksista on pitkä.

Ensiksi, Venäjä ei ole kyennyt poistamaan pelistä Ukrainan ilmapuolustusta, joka estää Venäjän ilma- ja avaruusvoimien (VKS) toimintaa. Tämä on pakottanut venäläiset rynnäkkökoneet ja monitoimihävittäjät lentämään hyvin matalalla. Tällöin lentäjien stressitaso nousee, maamaaleihin osuminen on vaikeaa ja koneet ovat alttiita olalta laukaistavien ilmatorjuntaohjusten tulelle.

Näistä syistä Venäjän teknisesti ja lukumääräisesti ylivoimainen VKS ei ole pystynyt antamaan tehokasta tukea maavoimien taistelulle.

Toiseksi, Venäjän tiedustelusatelliittien sensorit ja erottelukyky eivät ole tutkijoiden mukaan kovin hyviä, ja ne riittävät vain valoisaan aikaan tehtyihin havaintoihin. Venäjä on yrittänyt paikata satelliittitiedustelun puutteita ostamalla runsaasti kaupallisten satelliittiyhtiöiden kuva-aineistoa. Näitä kuvia Venäjä ei pysty hankkimaan suoraan, mutta ostoja tehdään peiteyhtiöiden avulla.

Kuvatiedustelun puutteet ovat johtaneet muun muassa siihen, että Ukraina on menestynyt harhautustoiminnassa. Valemaalit hämäävät venäläisiä.

Venäläinen Suhoi Su-25 -rynnäkkökone lensi matalalla Shaktarskissa, Donetskin alueella 27. lokakuuta.

Kolmanneksi, kohteiden paikantaminen, maalittaminen ja ilma- tai ohjusiskun toteuttaminen maalin tuhoamiseksi kestää tavattoman kauan.

Neljänneksi, kalliiden täsmäaseiden operatiivinen käyttö on tehotonta. Venäjä on saattanut iskeä esimerkiksi lentokenttiä vastaan muutamalla ohjuksella ja tuhlannut arvokkaita Iskander-ohjuksia iskuihin suhteellisen pieniä joukkojen ryhmittymiä vastaan. Länsimaiset asevoimat käyttävät lentokenttien kaltaisten laajojen maalien tuhoamiseen kymmeniä tai jopa satoja ohjuksia.

Viidenneksi, VKS:n ilmatankkauskyky on rajallinen. Siksi Venäjä ei ole kyennyt kokoamaan suuria ilmavoimien hyökkäysosastoja, joiden koneet tulevat tukikohdista eri puolilta sotanäyttämöä. Tällainen taistelutapa on tyypillinen Yhdysvaltain ilmavoimalle. VKS on toiminut Ukrainan ilmatilassa pieninä osastoina, joiden iskukyky on rajallinen.

Kuudenneksi, Venäjän asevoimat joutuu rajoittamaan elektronisen sodankäynnin (EW) kykyjensä käyttöä. EW-järjestelmien kytkeminen päälle estää omien ilma-alusten ja maajoukkojen viestiliikennettä. Satelliittipaikannuksen häirintä puolestaan haittaa täsmäaseiden suunnistusta ja maavoimien osastojen paikannusta – yksiköt ja komentokeskukset eivät tiedä omien voimien sijaintia.

Seitsemänneksi, taistelukoneiden ja helikopterien huollossa on ongelmia. Äärimmäisenä esimerkkinä huolimattomuudesta oli ukrainalaisten alas ampuma venäläishelikopteri, jonka sensorit oli peitetty punaisin hupuin. Remove before flight!

VKS:llä on myös vahvuuksia, jos sen taistelulentokoneet pysyttelevät ukrainalaisten ilmatorjuntajärjestelmien kantaman ulkopuolella. Venäläisten Suhoi Su-35S- ja MiG-31BM-hävittäjät kykenevät ampumaan pitkälle ulottuvia, moderneja ilmataisteluohjuksia. Ukrainalaisten vanhentuvat hävittäjät eivät pärjää ilmataistelussa niitä vastaan. Lisäksi Venäjän ilmapuolustuksella on käytössään uusia ja tehokkaita S-400-ohjusjärjestelmiä.

Venäjän ohjusiskut katkaisivat osittain sähköt Ukrainan pääkaupungista Kiovasta 31. lokakuuta.

Puutteista, vioista ja virheistä huolimatta Venäjä on kyennyt jatkamaan laajamittaista ohjusterroria Ukrainan siviiliyhteiskuntaa vastaan. Se kertoo siitä, etteivät Ukrainan ja länsimaiden tiedusteluarviot Venäjän kyvyistä käydä ohjussotaa ole olleet aivan ajan tasalla.

Ukrainan, Britannian ja Yhdysvaltain puolustusministeriöt ovat viime kuukausina kertoneet arvioista, joiden mukaan Venäjä olisi jo käyttänyt lähes loppuun Iskander-ohjusten, Kalibr-risteilyohjusten ja ilmasta laukaistavien risteilyohjusten varastonsa. Jotenkin näitä ohjuksia kuitenkin riittää uusiin iskuihin, jotka ovat tuhonneet pahoin Ukrainan energiainfrastruktuuria. Sähkö- ja lämpölaitosten tuhoaminen talven saapuessa on kuin joukkotuhoase, joka suuntautuu suoraan siviiliväestöä vastaan.

Mahdollisia selityksiä on useita. The New York Timesin mukaan Venäjä on ehkä pystynyt tuottamaan uusia ohjuksia enemmän kuin aiemmin uskottiin. Täsmäaseiden tuotannossa tarvittavia, pakotteiden piiriin kuuluvia puolijohteita on suhteellisen helppo salakuljettaa tai hankkia välikäsien kautta Venäjälle. Ohjusvalmistajat ovat myös voineet varastoida puolijohteita ennalta jo vuosien ajan, tutkimuslaitos Janes arvioi New York Timesille.

Toinen mahdollinen selitys on se, että Venäjä on jo pitkään valmistanut täsmäaseita paljon enemmän kuin länsimaat ovat arvioineet – varautuakseen Naton hyökkäykseen.

Ohjusterrorin jatkuminen on paljastanut karulla tavalla Ukrainan ilmapuolustuksen puutteet. Ukrainaa tukevat länsimaat eivät pysty toimittamaan riittävästi ilmapuolustusjärjestelmiä, sillä niitä ei ole tarpeeksi omissa varastoissa – Nato on viime vuosikymmeninä luottanut ilmavoimiensa ylivoimaan.

Ruotsin ilmavoimien Saab Gripen C esiintyi Kaivopuiston lentonäytöksessä Helsingissä elokuussa 2021.

Rusin tutkijat ehdottavat modernien hävittäjien toimittamista Ukrainan ilmavoimille. Raportin tekijät eivät pidä sitä kummoisenakaan eskalaationa verrattuna esimerkiksi Venäjän maajoukkoja ja huoltoyhteyksiä tuhoavien raketinheitinjärjestelmien toimituksiin. Näin etenkin silloin, jos hävittäjät varustetaan ilmataisteluasein, ei ilmasta maahan laukaistavin ohjuksin tai pommein.

Ukrainalaiseen sodankäyntitapaan juuri sopiva kone olisi tutkijoiden mielestä Saab Gripen. Se ei vaadi sileitä ja hyvin hoidettuja lentokenttiä kuten F-16. Se pystyy toimimaan maantietukikohdista ja varalaskupaikoilta vain kevyen huoltokaluston turvin. Se voidaan aseistaa tehokkain Meteor-ilmataisteluohjuksin ja sillä on hyvät valmiudet elektroniseen sodankäyntiin. Gripeneitä voitaisiin ottaa sopivin järjestelyin Ruotsin, Unkarin tai Tshekin ilmavoimilta.

”Venäläiset lentäjät ovat toimineet varovaisesti koko sodan ajan. Pienelläkin määrällä länsimaisia hävittäjiä voi olla merkittävä pelotevaikutus”, tutkijat kirjoittavat raportissa.

Gripenien tai muiden tehokkaiden länsimaisten monitoimihävittäjien toimituksiin tarvittaisiin kuitenkin poliittista tahtoa ja poliittisia päätöksiä. Sellaisia ei ole näköpiirissä. Päätöksiä ei ole kuulunut myöskään modernien taistelupanssarivaunujen ja satoja kilometrejä kantavien ohjusten antamisesta Ukrainalle. Näin Ukraina joutuu yhä edelleen taistelemaan toinen käsi sidottuna.