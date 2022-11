Venäjän sotaan Ukrainassa kriittisesti suhtautuneita äitejä ei tiettävästi ole kutsuttu tapaamiseen presidentin kanssa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa 27. marraskuuta Venäjällä juhlittavana äitienpäivänä sotilaiden äitejä, venäläinen Vedomosti uutisoi. Vieraslista on kuitenkin herättänyt kritiikkiä sotilaiden äitejä ja vaimoja edustavissa järjestöissä, jotka ovat suhtautuneet kriittisesti sotaoperaatioon Ukrainassa.

– Vladimir Vladimirovitsh, oletko mies vai mikä? Onko sinulla riittävästi rohkeutta katsoa meitä silmiin – avoimesti tapaamisessa naisten kanssa, joita ei valittu sinua varten. Naisten, jotka eivät ole sinun taskussasi vaan oikeita äitejä, jotka ovat matkustaneet tänne eri kaupungeista omakustanteisesti tavatakseen sinut? kysyi Vaimojen ja äitien neuvoston järjestäjä Olga Tsukanova videolla venäläisen oppositiomedian Meduzan mukaan.

– Me olemme täällä, Moskovassa ja valmiina tapamaan sinut. Me odotamme vastausta sinulta! Aiotko jatkaa meidän piilotteluamme?

Tsukanovan mukaan tällä hetkellä toisella puolen ovat puolustusministeriön, sotilassyyttäjän ja presidentin hallinnon edustajat, jotka ovat miehiä. Toisella puolen ovat sotilaiden äidit.

Meduzan mukaan myös toisen äitejä edustavan järjestön, Äitien neuvostojen liiton, sihteeri Valentina Melnikova sanoi venäläiselle Verstka-julkaisulle, ettei ketään hänen järjestönsä edustajaa kutsuttu tapaamaan presidenttiä.

– Jos he kutsuvat meidät, meidän pitää miettiä asiaa. Mistä me puhuisimme Putinin kanssa? Me olemme rauhaa ajava järjestö.

Zvezda uutisoi Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin vahvistaneen, että Putin on tapaamassa sotilaiden äidit ja tarkoituksena on keskustella erikoisoperaatiosta Ukrainassa. Venäjän johto kutsuu sotatoimia edelleen erikoisoperaatioksi.

Verstkan mukaan venäläissotilaiden omaiset ovat lokakuun loppupuolelta lähtien järjestäneet mielenosoituksia ainakin 15:llä alueella.

Pääosin omaiset ovat olleet huolissaan liikekannallepanossa sotaan kutsutuista. Omaiset ovat vaatineet, että heidän lähimmäisensä vedetään pois Ukrainassa. Lisäksi he ovat vaatineet sotilaille inhimillisempää kohtelua armeijassa.