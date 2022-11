Valeiskun tavoite on todennäköisesti yrittää saada takaisin yleisön tukea sodalle Ukrainassa.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi tuoreimmassa raportissaan, että Venäjä valmistelee valeiskua Belgorodin alueelle Venäjälle.

Belgorod sijaitsee Länsi-Venäjällä lähellä Ukrainan rajaa ja Ukrainan puolella sijaitsevaa Harkovan kaupunkia.

ISW arvioi, että Venäjän valeiskun tavoite on todennäköisesti yrittää saada takaisin yleisön tukea sodalle Ukrainassa.

Yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden mukaan Venäjän väitteet Ukrainan hyökkäyksestä ovat ”absurdeja”.

– Ukrainalla ei ole mitään strategista intressiä hyökätä Venäjälle, eikä sillä ole kykyä tehdä sitä tällaisessa mittakaavassa, raportissa todetaan.

ISW:n mukaan Kremlin propagandistit ovat jo alkaneet esittää hypoteeseja, joiden mukaan Ukrainan joukot pyrkivät hyökkäämään Belgorodin alueelle.

Väitteet ovat kiertäneet kiertäneet sotabloggaajien yhteydessä, jotka ovat kritisoineet Venäjän sotilasjohtoa siitä, että Venäjä hylkäsi puskuriasemansa Harkovan alueen koillisosissa sen jälkeen, kun vetäytyi alueelta syyskuussa.

Sotabloggaajat ovat myös tehostaneet vaatimuksiaan siitä, että Venäjän pitäisi saada takaisin vapautetut alueet Harkovan alueella.

ISW kertoo myös raportissaan, että Venäjän armeija on vähentänyt merkittävästi tarkkuusohjustensa arsenaalia, mutta uhkaa todennäköisesti edelleen Ukrainan infrastruktuuria.

Britannian puolustusministeriö puolestaan kertoo päivittäisessä tiedusteluraportissaan, että Venäjä on syyskuun jälkeen laukaissut todennäköisesti satoja iranilaisvalmisteisia miehittämättömiä ilma-aluksia Ukrainaa vastaan.

Venäjä on suurelta osin käyttänyt näitä aseita taktisia sotilaskohteita ja Ukrainan sähköverkkoa vastaan. Viime aikoina venäläiset komentajat ovat kuitenkin todennäköisesti halunneet iskeä iranilaisvalmisteisilla aseilla myös lääketieteellisiin laitoksiin.

Viime torstain jälkeen ei kuitenkaan ole raportoitu yhdestäkään yksisuuntaisesta hyökkäyslennokki-iskusta, mikä viittaa brittitiedustelun mukaan siihen, että Venäjä on ”todennäköisesti lähes käyttänyt nykyisen varastonsa loppuun”.