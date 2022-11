Miljoonaperijää esittänyt Anna Sorokin kertoo valintojensa tehneen hänestä ihmisen, joka hän on tänä päivänä.

Upporikkaaksi perijättäreksi tekeytynyt Anna Sorokin, 31, vapautui vankilasta lokakuun puolivälin tienoilla oltuaan telkien takana ensin pari vuotta petoksen vuoksi ja sitten yli vuoden viisumirikkomuksen takia. Nyt Sorokin kertoo naisille suunnatulle amerikkalaisverkkolehti The Cutille, minkälaista hänen elämänsä on ollut vapautumisen jälkeen.

Hulppeat puitteet ja hotelliyöt ovat vaihtuneet remontissa olevaan viidennen kerroksen asuntoon New Yorkissa. The Cutin toimittajan Tahirah Hairstonin nopean googlauksen perusteella asunnon vuokra on 4 000 dollaria kuukaudessa.

Asunnon ainoat ikkunat löytyvät makuuhuoneesta. Keskellä sijaitsevat olohuone ja keittiö, joihin auringonvalolla ei ole pääsyä. Sisustus on yksinkertainen: lattialla seisoo kaksi tuolia ja sohvapöytä, jonka päälle on aseteltu Baiesin Diptyque -kynttilä.

Seiniä koristavat kehystetyt kuvat muun muassa miamilaisesta uima-allasmaisemasta ja auringonlaskussa kylpevästä Los Angelesista. Osa seinätaiteesta on Sorokinin omaa käsialaa. Hän väittää myyneensä noin 200 000 omaa teostaan yli 10 000 dollarin kappalehinnalla.

Venäläis-saksalainen Sorokin matkusti parikymppisenä New Yorkiin tarkoituksenaan perustaa kaupunkiin oma taidekeskuksensa. Sukunimeä Delvey käyttänyt nainen uskotteli tapaamilleen ihmisille olevansa miljardööriperijätär ja houkutteli heidät sijoittamaan keskukseensa. Pian ovet kaupungin himotuimpiin seurapiireihin avautuivat.

Anna Sorokin huijasi rahaa eri tahoilta noin 275 000 dollarin edestä.

Sorokin väitti omaisuutensa olevan peräisin miljoonien arvoisesta säätiöstä, ja hänen isänsä kylpevän rahassa. Todellisuudessa isä on entinen rekkakuski, joka pyörittää lämmitysyritystä.

Sorokin haki taidekeskuksensa perustamista varten 22 miljoonan dollarin lainaa tekaistulle säätiölleen. Pankeille hän esitti keksittyjä todisteita ulkomaisista varoista noin 60 miljoonan dollarin edestä ja lunasti väärennettyjä shekkejä.

Miljoonalainaa ei herunut, mutta City National Bankilta irtosi 100 000 dollarin laina. Se mahdollisti luksuselämän jatkamisen, hulppeissa hotelleissa yöpymisen ja maineikkaissa ravintoloissa syömisen. Lainaa nainen ei koskaan maksanut takaisin.

Sorokin jäi kiinni, kun New York Post julkaisi heinäkuussa 2017 artikkelin, jossa paljastettiin naisen jättäneen maksamatta useita hotellilaskuja. Hänen luottokorttinsa eivät menneet enää läpi, maksamatta jääneitä laskuja alkoi kerääntyä eikä hänelle myönnetty enää lainaa.

Seurapiirikaunotar tuomittiin 4–12 vuodeksi vankeuteen toukokuussa 2019. Syyttäjien mukaan hän ehti huijata rahaa noin 275 000 dollarin edestä. Viranomaiset suunnittelivat passittavansa Sorokinin takaisin Saksaan tämän vapauduttua vankilasta. Sorokin yrittää kertomansa mukaan tällä hetkellä vältellä viimeiseen asti palaamista Saksaan – viranomaisten määräyksestä huolimatta.

Lopullinen vapaus koitti lokakuussa 10 200 euron takuita vastaan. Naista vaaditaan pysymään kotiarestin kaltaisessa eristyksessä vuorokauden ympäri: hän ei saa käyttää sosiaalista mediaa ja hänen liikkeitään seurataan sähköisellä paikannuksella.

Aresti on aiheuttanut harmaita hiuksia. Sorokin kertoi Tahirah Hairstonille vaatekaappinsa kaipaavan päivitystä, mutta hän ei pääse täydentämään varastojaan asunnosta poistumiskiellon vuoksi.

– Yritin hankkia Givenchyn ylipolvensaappaat, muttei se onnistunut tämän nilkkapannan vuoksi. Ei siis ylipolvensaappaita minulle, hän harmitteli.

Haastattelun tekohetkellä Sorokinilla on jalassaan mustat Manolo Blahnikit, joissa on kymmenen senttimetrin korot. Muutoin hän on sonnustautunut kokomustaan Luarin asuun.

– Saan poistua kotoa vain kerran viikossa, joten minusta tuntuu, että tämä on tilaisuuteni, hän sanoi.

Sorokinin tarina inspiroi Netflixiä toteuttamaan oman versionsa tapahtumista sarjan muodossa. Inventing Anna -nimellä kulkevassa sarjassa Sorokinia esittää Julia Garner.

Netflix maksoi Sorokinille 320 000 dollaria oikeuksista hänen tarinaansa, kertoo People. Summasta 199 000 dollaria kului korvausten maksamiseen pankeille ja 24 000 dollaria sakkoihin.

Sorokonia on hänen sanojensa mukaan kosiskeltu osallistumaan muuan deittiohjelmaan ja The Masked Singeriin. Ajatus osallistumisesta ei ole tuntunut kovin houkuttelevalta.

– Olen hyvin varovainen sen suhteen, mihin laitan nimeni. On niin paljon ihmisiä, jotka ovat nähneet tämän karikatyyriversion minusta, ja he sanovat että ”hei Anna, sano näin”. Mitä tahansa Netflix yrittikin saavuttaa... En syytä heitä, mutta yritän siirtyä siitä eteenpäin. Olen tällä kertaa viisaampi sen suhteen, millaisilla ihmisillä ympäröin itseni, Sorokin sanoi Inventing Anna -sarjaan viitaten.

Tekemistä Sorokinilla riittää muutenkin. Hänellä on muun muassa oma podcast-sarja sekä illallisjuhlasarja, jossa hän kutsuu ihmisiä keskustelemaan kanssaan erilaisista ideoista. Maanantaisin hän käy tapaamassa ehdonalaisvalvojaansa. Muualle hän ei saa asunnostaan poistua.

Ehdonalaisen ehtoihin kuuluu sosiaalisen median käyttökiellon ja kotoa poistumiskiellon lisäksi se, että Sorokinilla on pakko olla kirjanpitäjä. Hän ei saa olla itse vastuussa omasta pankkitilistään tai luottokortistaan.

On helppo kuvitella Sorokinin tekemien petosten vaatineen taitoa ja pelisilmää. Nainen ei suoraan myönnä olevansa hyvä suostuttelemaan ihmisiä.

– Minusta tuntuu, että minulla oli tietynlainen ajatus. Miksi pankilta ei voisi pyytää rahaa? He saavat sen kyllä takaisin. Ihmiset uskovat siihen. Kyse ei ole vain siitä, että olisin hyvä suostuttelemaan. Jokainen, jolla on kokemusta kiinteistöistä, ruuasta ja juomasta, näkivät potentiaalin. Näen itseni vain järkevänä, sanotaan niin, hän kertoi.

Huijariksi Sorokin ei tunnustaudu. Hairstonin mukaan hän osoittaa kuitenkin katumuksen merkkejä.

– Katumus on monimutkainen sana. Uskon tekemieni valintojen, jotka ovat toki vääriä ja rangaistavia, tehneen minusta sen ihmisen, joka olen tänä päivänä. Virheistä on opittu ja tunnen olevani siinä mielessä onnekas, että minulle annettiin suhteellisen varhaisessa vaiheessa elämääni mahdollisuus hyvittää tekoni, Sorokin sanoo.