Mitä Turkin etelä­­rajoilla oikein tapahtuu? Nämä asiat Suomen ja Ruotsin pitäisi ymmärtää Erdoganin sodasta terrorismia vastaan

Turkin sotilaallisilla iskuilla Syyriaan ja Irakiin on vahva poliittinen ulottuvuus. Arvioiden mukaan tilanne on hankala, ja eskalaation vaara konfliktissa on ilmeinen.

Sukulaiset saattoivat tiistaina Syyrian pohjoisosassa hautaan kurdeja, joiden kerrottiin saaneen surmansa Turkin ilmaiskussa Derikiin.

Turkki aloitti 19. marraskuuta sarjan sotilaallisia iskuja kurdien hallinnoimille alueille Syyrian pohjoisosassa ja Irakissa. Iskujen kohteina olivat Turkin mukaan Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n ja kurdien aseellisen YPG-järjestön tukikohdat. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on uhannut laajentaa iskuja maahyökkäykseksi Syyriaan. Taustalla on Turkin pyrkimys laajentaa Syyriassa sijaitsevia miehitysalueitaan maan eteläisen rajan kattavaksi turvallisuusvyöhykkeeksi. IS selvittää seuraavassa, mistä tässä Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksiin kytkeytyvässä rajakonfliktissa on kyse. Kartta kuvaa Syyrian kurdien itsehallintoalueen rajaa ja Turkin vuosina 2016, 2018 ja 2019 toteuttamissa sotilasoperaatioissa valtaamia miehitysalueita Syyriassa. Lisäksi Turkki on uhannut ottaa haltuunsa punaisella raidoituksella merkityn ”turvavyöhykkeen”. Turkin turvallisuusjoukot partioivat Istanbulin keskustassa sijaitsevalla Istiklalkadulla 13. marraskuuta. Kadulla räjähtänyt pommi surmasi kuusi ihmistä ja haavoitti kymmeniä. Lue lisää: Erdogan uhkaili Turkin maajoukkojen hyökkäyksellä Syyriaan – kolme ihmistä kuoli Syyriasta ammuttujen rakettien jäljiltä Mitä Turkki on kertonut iskuista? Erdoganin hallitus väittää, että PKK ja YPG olisivat olleet vastuussa Istanbulin keskustassa 13. marraskuuta tehdystä pommi-iskusta, jossa kuoli kuusi ihmistä. PKK ja Syyrian kurdien itsehallintoalueen Rojavan ulkoasiainhallinto ja Rojavan asevoimana toimiva SDF ovat kiistäneet osallisuutensa iskuun. YPG on keskeinen osa SDF:ää. Turkki aloitti ilmavoimien hävittäjin, dronein ja maavoimien pitkän kantaman asein toteutetut iskut kurdialueille myöhään viime lauantaina, ilmeisenä kostotoimena Istanbulin terrori-iskusta. – Me tuhosimme tässä operaatiossa terroristien pesäpaikkoja ja annoimme valtavan iskun pettureille, jotka ovat ottaneet kohteekseen maamme ja kansakuntamme turvallisuuden, puolustusministeri Hulusi Akar sanoi Turkin parlamentissa Ankarassa verkkolehti Daily Sabahin mukaan. Turkki kertoi iskeneensä kaikkiaan 89 kohteeseen ja ”neutraloineensa 184 terroristia”. Maanantaina Turkki syytti YPG:tä kranaatti- ja raketti-iskuista Syyriasta rajan yli turkkilaisiin Kilisin ja Gaziantepin maakuntiin. Iskuissa olisi Turkin mukaan kuollut ainakin kaksi siviiliä. Loukkaantunut nainen tuotiin sairaalaan maanantaina Karkamisissa, turkkilaisessa Gaziantepin maakunnassa. Turkin mukaan Syyriasta tulleet ammukset tappoivat alueella kaksi ihmistä ja haavoittivat ainakin kuutta. Mikä on kurdien versio tapahtumista? Syyrian kurdien itsehallintoalue Rojava ja Irakin kurdit syyttävät Turkkia siviilikohteiden pommittamisesta ja siviiliuhreista. Kurdit ovat erityisesti nostaneet esille yhdentoista siviilin kuoleman kahdessa perättäisessä ilmaiskussa Teqil Beqilin kylään Syyriassa. – Iskut tehtiin sekä Yhdysvaltain että Venäjän hallitseman ilmatilan kautta. Se viittaa siihen, että molemmat maat olisivat antaneet hyväksyntänsä hyökkäykselle, kertoo Rojavan informaatiokeskus RIC raportissaan. – Ilmapommitukset osuivat infrastruktuuriin ja huoltokohteisiin ja jatkuivat marraskuun 20. päivän varhaisille tunneille. Turkkilaiset lentokoneet tekivät myös kaksoisiskuja, joiden kohteeksi joutuivat siviililääkintähenkilöstö ja journalistit. RIC:n mukaan iskuissa olisi saanut surmansa myös Syyrian hallituksen armeijan sotilaita. Riippumaton Syrian Observatory for Human Rights vahvisti tiedot. Rojavan kurdihallinnon lähde kiisti tiistaina IS:lle, että YPG olisi tulittanut maanantaina Syyriasta rajan yli turkkilaisia siviilikohteita. Lähteen mukaan iskut olisivat Turkin järjestämä provokaatio, jonka toteuttivat osia raja-alueesta hallitsevat ”Turkin palkkasotilaat”. Lausunto viittasi Turkin tukemaan syyrialaiseen asejärjestöön FSA:han, joka taistelee presidentti Bashar al-Assadin hallintoa vastaan. ” Turkkilaiset lentokoneet tekivät myös kaksoisiskuja, joiden kohteeksi joutuivat siviililääkintähenkilöstö ja journalistit. Turkin ilmavoimien iskun jälkiä Derikin maaseudulla Syyriassa 21. marraskuuta. Mitä laajempia ulottuvuuksia konfliktilla on? YPG muodostaa Rojavan puolustusvoimien SDF:n ytimen. Syyrian sisällissodan aikana muodostettuun SDF:ään kuuluu myös muun muassa arabi- ja turkmeeniryhmiä. SDF oli Yhdysvaltain keskeinen liittolainen taistelussa terroristijärjestö Isisiä vastaan. Yhdysvallat on antanut huomattavaa tukea SDF:lle ja pitänyt pientä määrää joukkoja Syyrian pohjoisosissa. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Toni Alarannan mukaan Yhdysvaltain ja Turkin olisi pitänyt ratkaista Syyrian kurdeihin liittyvät ristiriitansa jo kauan sitten. Alaranta pitää eskalaation uhkaa ilmeisenä. Lue lisää: Venäjä yrittää suitsia Turkkia välttämään liiallisia toimen­piteitä Syyriassa Turkin ja Yhdysvaltain kiistat ovat johtaneet siihen, ettei Yhdysvaltain kongressi ole vielä hyväksynyt 40 uuden F-16-hävittäjän myyntiä Turkille ja maan ilmavoimien nykyisen F-16-kaluston modernisointia. Yhdysvaltain senaatti poisti joitakin kauppojen esteitä lakiesityksestä, joka koskee puolustusmateriaalin myyntiä vuonna 2023. Laki vaatii kuitenkin vielä kongressin molempien kamarien hyväksynnän. Lue lisää: Turkin ulko­ministeriö kutsui Ruotsin Turkin-suurlähettilään puhutteluun – syynä mielen­osoitus Tukholmassa Miten konflikti liittyy Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksiin? Turkin, Suomen ja Ruotsin ulkoministerit allekirjoittivat Naton Madridin-huippukokouksessa viime kesänä yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka piti poistaa esteet Nato-jäsenyyshakemusten ratifioinnista Turkin parlamentissa. Ratifiointi ei kuitenkaan ole toteutunut. Turkkia hiertää muun muassa PKK:n kannattajien avoin esiintyminen mielenosoituksissa Ruotsissa. PKK on Euroopan unionin listalla terroristisista järjestöistä, mutta YPG ei tällä listalla ole. Suomi ja Ruotsi ilmaisivat yhteisymmärryspöytäkirjassa, että molemmat maat sitoutuvat yhteistyöhön ”kaikkien terrorismin ilmenemismuotojen” torjunnassa. ”Tulevina Naton jäseninä Suomi ja Ruotsi antavat Turkille kaiken tukensa sen kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien torjunnassa. Tämän johdosta Suomi ja Ruotsi eivät tue YPG:tä / PYD:tä eivätkä liikettä, joka Turkissa tunnetaan nimellä FETÖ”, pöytäkirjassa lukee. Turkki kutsuu FETÖ-liikkeeksi Turkista Yhdysvaltoihin siirtyneen Fethullah Gülenin kannattajia, jotka Turkin mukaan olivat vuoden 2016 vallankaappausyrityksen takana. Turkki vaatii edelleen terrorismista epäilemiensä ihmisten luovutusta Ruotsista ja Suomesta. Molemmat Nato-hakijamaat ovat kuitenkin neuvotteluissa ilmaisseet Turkille, etteivät luovutuspäätökset ole poliittisia: ne käsitellään riippumattomissa tuomioistuimissa. Jos Suomi ja Ruotsi nyt päättäisivät tuomita Turkin sotatoimet Syyriassa ja Irakissa, siirtyisi molempien maiden Nato-jäsenyyden ratifiointi Turkissa todennäköisesti entisestään. Lue lisää: Askel kohti Natoa: Ruotsi hyväksyi Turkin vaatiman perustuslain muutoksen Olivatko kurdit osallisia Istanbulin terrori-iskuun? Turkin väitteet eivät ole kiistattomia. Useat kurdijärjestöt ja Rovajan ulkoasiainhallinto ovat kiistäneet olleensa 13. marraskuuta tehdyn pommi-iskun takana. Myös Turkissa toimiva kurdipuolue HDP on tuominnut iskun. Turkin poliisi pidätti pian iskun jälkeen syyrialaisen naisen ja useita kymmeniä ihmisiä, joiden epäiltiin olleen iskun takana. Yksi pidätetyistä Syyrian arabeista kiisti mediatietojen mukaan kuulusteluissa osallisuutensa ja kertoi poliisille, että hänen veljensä olisi kuollut Turkin tukeman FSA:n riveissä Syyrian sisällissodassa. Turkkilaislähteet ovat väittäneet, että YPG ja ja Syyrian kurdien PYD-puolue olisivat antaneet tekijöille Syyriassa koulutuksen terrori-iskuihin Turkin puolella. Kurdit kiistävät tämänkin väitteen. PYD-puolueen toinen puheenjohtaja Saleh Muslim on kertonut ANF-uutistoimistolle, että tekijöillä olisi yhteyksiä FSA:han. – Meidän alueellamme kukaan ei tiedä, keitä tekijät ovat, Muslim sanoi.