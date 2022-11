The Washington Postin mukaan uutistoimisto AP:n James LaPorta on irtisanottu. AP julkaisi uutisen Puolassa tapahtuneesta ohjusräjähdyksestä, jonka lähteenä toimi Yhdysvaltain tiedustelulle työskentelevä henkilö.

Yhdysvaltalainen uutistoimisto Associated Press eli AP erotti maanantaina toimittajan, joka välitti oletettavasti virheellistä tietoa Puolassa viime viikolla tapahtuneesta ohjusräjähdyksestä. Asiasta uutisoi muun muassa The Washington Post ja Daily Beast.

AP väitti alkuperäisessä uutisessaan, että Venäjä olisi vastuussa Puolan ohjusräjähdyksestä. The Washington Postin mukaan virheellisiä tietoja välitti 35-vuotias James LaPorta. Lehden mukaan hänet irtisanottiin lyhyen selvityksen tuloksena.

Kaksi ihmistä sai surmansa puolalaisessa kylässä ohjuksen putoamisen vuoksi 15. marraskuuta. AP julkaisi uutisen, jossa nimettömänä pysytellyt Yhdysvaltain tiedustelulle työskentelevä henkilö vahvisti, että Venäjän ohjukset osuivat Naton jäsenmaan Puolan puolelle surmaten kaksi henkilöä.

AP:n uutinen levisi nopeasti maailmalla ja sen tietoja siteerasivat useat muut uutistoimistot. Myöhemmin Puolan viranomaiset ja Nato totesivat, että Puolan puolelle päätynyt yksittäinen ohjus oli todennäköisesti ukrainalaisten ampuna.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kuitenkin painotti, että kyseessä ei ole Ukrainan vika vaan sodassa hyökkäävän Venäjän.

AP oikaisi uutistaan heti seuraavana päivänä iskusta eli 16.11. Oikaisun mukaan myöhemmät raportit ovat osoittaneet, että ohjuksen ampui todennäköisesti Ukraina puolustautuessaan Venäjän hyökkäystä vastaan.

Puolalaiset tutkijat tarkastelivat räjähdyksen jälkiä 17.11.

The Washington Postin mukaan LaPorta on toiminut AP:n toimittajana vuodesta 2020. Sitä ennen hän toimi freelancetoimittajana. LaPorta on erikoistunut sotauutisointiin ja turvallisuusasioihin.

LaPorta kieltäytyi kommentoimasta potkuja The Washington Postille. AP taas ei suostunut vahvistamaan lehdelle, että LaPorta oli Puolan ohjusiskuun liittyvien tietojen välittäjä.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki korosti viime viikonloppuna Suomessa vieraillessaan, että ohjusiskun tutkinta on edelleen kesken.

– Olemme kutsuneet ukrainalaiset ja kansainväliset asiantuntijat osaksi tutkintaa. Meillä on joitakin todisteita, kuten rajavartiomme kuvaama aineisto, mutta ne eivät osoita vielä 100-prosenttisella varmuudella sitä, mistä ohjus laukaistiin, Morawiecki totesi sunnuntaina tiedotustilaisuudessa.